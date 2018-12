Renta socjalna 2019 - brutto, komu przysługuje

Komu przysługuje renta socjalna

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje osobie, która ukończyła 18. rok życia i jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niezdolność do pracy musi być następstwem choroby lub wypadku (np. w szkole). Naruszenie to musi powstać:

- przed ukończeniem 18. roku życia,

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia

- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wyłączenie prawa do renty socjalnej

Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna jest w całości finansowana z budżetu państwa. Od 1 września 2018 roku wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności. W wyniku tego świadczenie wzrosło z 865,03 zł do 1029,80 zł (878,12 zł netto).

Od marca 2019 roku renta socjalna będzie jeszcze wyższa, bowiem obejmie ją coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie 103,26 proc., co oznacza podwyżkę o 6,8 proc. W wyniku waloryzacji renta socjalna wyniesie 1100 zł brutto.

Zbieg uprawnień

Rencista może pobierać jednocześnie rentę rodzinną i rentę socjalną, z tym że wysokość obydwu świadczeń nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli od marca 2019 r. – 2200 zł. Jeśli ta suma jest wyższa, renta socjalna ulega obniżeniu. Przy czym kwota obniżonej renty socjalnej nie może niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wniosek

W celu przyznania renty socjalnej, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z dokumentami osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem poczty. W przypadku małoletniego wniosek taki składa przedstawiciel ustawowy (rodzic). Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS lub w jednostce ZUS. Wniosek o rentę socjalną składa się na urzędowym formularzu. Formularz dostępny jest w każdej jednostce ZUS.

Dorabianie

Osoba pobierające rentę socjalną może dorobić do renty, pod warunkiem że nie przekroczą określonych kwot.

Obowiązki wobec ZUS

Osoba pobierająca rentę socjalną, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o:

- podjęciu zatrudnienia,

- wysokości osiąganego przychodu (również o każdej jego zmianie),

- zmianie danych (np. zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania) – na druku EZP,

- tym, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego,

- tym, że została pozbawiona wolności.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej.