Pracodawco! Co musisz wiedzieć korzystając z usług agencji pracy tymczasowej?

Obecnie usługa pracy tymczasowej jest najczęściej wybierana przez klientów naszej agencji. Nie wszyscy pracodawcy wiedzą jednak, z czym wiąże się ta forma zatrudnienia, jakie obowiązują ograniczenia oraz czy to rozwiązanie jest faktycznie korzystne dla ich firmy.

Umowa o pracę tymczasową – z czym to się wiąże

Pracodawcy powinni przede wszystkim pamiętać, że umowa o pracę tymczasową to również umowa o pracę, która podlega Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Podobnie jak przy standardowej umowie, tak i w przypadku pracy tymczasowej nawiązany zostaje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Różnica polega na tym, że w umowę zaangażowane są 3 podmioty: pracownik, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej.

Pracownikom tymczasowym przysługuje więc prawo do płatnego urlopu (w wymiarze: 2 dni za każdy przepracowany miesiąc) i wynagrodzenia chorobowego. Pracodawca ma również obowiązek odprowadzania składek ZUS. Wszystkie strony umowy obowiązuje też okres wypowiedzenia: 3 dni, jeśli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni lub jeden tydzień, jeśli umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Załóżmy, że pracodawca wie dokładnie, z czym wiąże się praca tymczasowa i decyduje się na tę formę zatrudnienia pracowników. Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę, podpisując umowę?

Przede wszystkim, czy obejmuje ona:

3 strony umowy: pracodawcę użytkownika, pracownika oraz agencję pracy tymczasowej

datę zawarcia umowy

okres trwania umowy (nie może on przekraczać 18 miesięcy)

warunki zatrudnienia: wysokość wynagrodzenia, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, miejsce pracy itd.

a w przypadku umowy zawieranej na czas określony: informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron



Jaką pracę może wykonywać pracownik tymczasowy

Bardzo często odbieramy w naszej agencji telefony od klientów, którzy chcą zatrudnić pracowników tymczasowych do robót budowalnych. Scenariusz jest zazwyczaj podobny: sprawdzamy zakres obowiązków, po czym uświadamiamy pracodawcę, że prawo zabrania zatrudniania pracowników tymczasowych do prac szczególnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami bhp do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części

prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych

prace na wysokości

prace w zamkniętych przestrzeniach: w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych

Jako agencja szczególną ostrożność zachowujemy też, kiedy klient zgłasza zapotrzebowanie na pracowników sprzątających. Należy pamiętać, że mycie okien również może być pracą na wysokości – dlatego zadajemy szereg dodatkowych pytań o warunki pracy, aby wykluczyć tę sytuację. Zgodnie z przepisami pracownik tymczasowy może myć okna np. z poziomu zero lub stabilnego elementu (np. schodów), ale kategorycznie zabrania się, aby wykorzystywał w tym celu parapet czy drabinę. Tego pracodawcy często nie wiedzą i mogą łatwo narazić się na kary.

Jeśli firma chce zlecić wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych, agencja pracy nadal może pomóc w rekrutacji. W tym przypadku pracodawca musi jednak zatrudnić pracowników bezpośrednio u siebie w firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia – umowa o pracę tymczasową nie wchodzi w grę.

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika tymczasowego

Minimalne wynagrodzenie pracowników określone jest w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i obowiązuje ono również przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Stawka minimalna wynosi obecnie 2250 zł brutto w przypadku umowy o pracę i 14,70 zł brutto za godzinę w przypadku umowy zlecenia.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych dodatkowo reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 sierpnia 2003 r. Ustawa ta zapewnia pracownikom tymczasowym traktowanie na równi z pracownikami stałymi. Co to oznacza w praktyce? Na przykład, jeżeli pracownik zatrudniony bezpośrednio w firmie na stanowisku pracownika produkcji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4000 brutto miesięcznie, to pracownikowi tymczasowemu oddelegowanemu do pracy na tym samym stanowisku należy się takie samo wynagrodzenie.

Ostateczną wartość wynagrodzenia ustala klient (pracodawca użytkownik) w porozumieniu z agencją pracy tymczasowej. Oprócz tego, że stawka powinna spełniać warunki określone w ustawie, to powinna też odpowiadać standardom rynku. Warto więc wcześniej sprawdzić, jakie są średnie zarobki na danym stanowisku. Niestety nie raz zdarzało nam się odmówić realizacji usługi, ponieważ zaproponowane przez klienta wynagrodzenie było zbyt niskie.

Ustalenie zaniżonej stawki tak naprawdę z góry naraża pracodawcę na koszty: znalezienie kandydatów do pracy jest trudne i czasochłonne, a czasami cały proces rekrutacji kończy się niepowodzeniem.

Praca tymczasowa – dla kogo to dobre rozwiązanie

Tę formę zatrudnienia polecamy przede wszystkim firmom działającym w branżach sezonowych, które w okresie wzmożonej produktywności potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Są to głównie firmy produkcyjne, kurierskie czy też działające w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Praca tymczasowa to też dobre rozwiązanie w okresach urlopowych, kiedy firmy potrzebują pracowników na zastępstwa.

Komu jeszcze polecamy to rozwiązanie? Na przykład pracodawcom, którzy szukają solidnych fachowców i chcą sprawdzić ich kompetencje przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu na stałe w firmie. Praca tymczasowa daje taką możliwość oraz dodatkowo odciąża pracodawcę w kwestiach związanych z rekrutacją i obsługą administracyjno-kadrową pracowników.

Aneta Dziadkowiec, HR Manager w Jobs Plus