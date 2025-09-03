REKLAMA

Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?

Praca sezonowa za granicą: czy nadal się opłaca?

03 września 2025, 11:14
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
praca za granicą praca sezonowa
Praca za granicą: czy nadal praca sezonowa poza Polską się opłaca?
Tylko 11% polskich pracowników wyjechało w 2025 r. do pracy sezonowej za granicę. Największym motywatorem wyjazdu jest wyższe wynagrodzenie niż otrzymywane w Polsce. Czy jednak taka praca wciąż się opłaca?

Praca sezonowa za granicą traci na atrakcyjności

Wrzesień kończy czas zagranicznych zbiorów i prac polowych, które przez lata przyciągały wielu Polaków. Dziś wyjazdy sezonowe to stały element życia zawodowego jedynie dla 11% osób – wynika z sierpniowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Aż 7 na 10 pracowników w ogóle nie rozważało w tym roku pracy poza krajem, a 21% miało takie plany, ale ostatecznie zostało w Polsce. Wyższe zarobki wciąż pozostają główną motywacją wyjeżdżających, jednak widać, że atrakcyjność wynagrodzenia za granicą z roku na rok maleje.

Choć wynagrodzenia za sezonowe prace za granicą nadal pozostają wyższe niż w Polsce, to przy uwzględnieniu kosztów życia i transportu przewaga ta znacznie się zmniejszyła. Dziś młodzi pracownicy, do 26. roku życia, dzięki zwolnieniu z podatku PIT i minimalnej stawce godzinowej ok. 30,5 zł brutto, czyli dla nich netto, mogą osiągnąć podobny dochód w kraju. Dlatego sezonowe wakacyjne zajęcia za granicą zaczynają tracić nieco na znaczeniu, choć nadal pozostaje grono tych, dla których to stały element w corocznym kalendarzu prac – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

11% polskich pracowników dorabiało za granicą

Z sierpniowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że większość Polaków w ogóle nie brała w tym roku pod uwagę pracy sezonowej za granicą – tak zadeklarowało 69% badanych. Kolejne 21% rozważało wyjazd, ale ostatecznie się na niego nie zdecydowało. Finalnie tylko 11% respondentów zdecydowało się na pracę poza krajem. W tej grupie 3% wyjechało po raz pierwszy w życiu, 6% podejmuje takie zajęcie nieregularnie, a zaledwie 2% robi to stale.

Wyraźnie widać różnice demograficzne. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują brak zainteresowania wyjazdami (72% wobec 66%). Istotny jest także wiek – wśród najmłodszych pracowników (18–24 lata) aż 33% rozważało pracę za granicą, ale ostatecznie się na nią nie zdecydowało. Dla porównania, w grupie 55+ odsetek ten wynosi zaledwie 8%. Zróżnicowanie widać również między miastem a wsią. W dużych miastach co dziesiąty Polak wyjeżdża do pracy sezonowej – 2% regularnie i 8% od czasu do czasu. Na wsi sezonowe migracje deklaruje co czternasty badany (3% regularnie, 4% okazjonalnie).

Wyższe wynagrodzenia w pracy za granicą

Powody, które skłaniają Polaków do rozważania wyjazdu sezonowego, są zróżnicowane, ale najczęściej chodzi o możliwość zarobienia większych pieniędzy niż w kraju (37% wskazań). Co ciekawe, siła tej motywacji rośnie wraz z wiekiem. W grupie 55+ połowa pracowników (50%) przyznała, że właśnie atrakcyjniejsze wynagrodzenie byłoby impulsem do wyjazdu, podczas gdy wśród osób w wieku 25-34 lata jedynie co czwarty (26%) widzi w tym główną zachętę. Wśród pracowników 35-54 lata ten odsetek oscyluje wokół 39%, a w najmłodszej grupie (18-24 lata) wynosi 41%.

Drugim powodem jest chęć zgromadzenia środków na konkretny cel, np. spłatę kredytu, zakup samochodu czy inne większe wydatki (27%). Taki argument skłoniłby do wyjazdu 30% panów i 24% pań.

Na trzecim miejscu uplasował się brak perspektyw zawodowych w miejscu zamieszkania lub zbyt niskie płace lokalne (25% wskazań). Wchodząc w szczegóły, okazuje się, że na ten impuls wskazała co druga osoba z niższym poziomem wykształcenia (50%) w porównaniu do jedynie co piątej z wyższym (21%).

Motywacje do wyjazdów sezonowych bardzo różnią się w zależności od wieku pracowników. Starsze osoby częściej kierują się prostą kalkulacją – jeśli za granicą można zarobić więcej, to warto podjąć ten wysiłek. W grupie 55+ aż połowa badanych wskazuje właśnie wynagrodzenie jako główny powód wyjazdu. Młodsi z kolei zwykle mają konkretny cel finansowy, spłatę kredytu czy zakup samochodu, i dlatego ich wyjazdy są raczej nieregularne. Widać też, że rosnące perspektywy na polskim rynku pracy sprawiają, iż coraz częściej zostają w kraju, rezygnując z sezonowych wyjazdów – podsumowuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1120 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 8-11 sierpnia 2025. Metoda: CAWI.

Źródło: Personnel Service

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

