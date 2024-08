Praca za granicą a staż pracy w Polsce i ulga na powrót - najważniejsze informacje

Czy praca za granicą wlicza się do stażu pracy w Polsce? W tym artykule omówimy w jaki sposób praca za granicą jest uwzględniana przy obliczaniu stażu pracy w Polsce, jakie dokumenty są niezbędne, aby odpowiednio udokumentować swoje doświadczenie zawodowe zdobyte poza krajem oraz jakie ustawodawca przewidział ulgi dla pracowników powracających do Polski z pracy za granicą.

Praca za granicą a staż pracy

Emigracja Polaków do pracy za granicą jest zjawiskiem często spotykanym. Oferuje Polakom nie tylko atrakcyjne zarobki, ale także nowe doświadczenia zawodowe, kulturowe oraz możliwość nabycia nowych umiejętność językowych. Emigracja zarobkowa wiąże się z wyzwaniami, tj.: rozłąka z rodziną, konieczność adaptacji do nowego środowiska kulturowego oraz formalności związane z legalizacją pobytu i pracy. W ostatnich latach coraz większa liczba osób zdecydowała się na powrót do Polski. Taka decyzja wiąże się z wieloma pytaniami dotyczącymi wpływu wykonywanej pracy na staż pracy w Polsce oraz możliwości skorzystania z ulg na powrót.

Jak praca za granicą wpływa na staż pracy w Polsce?

Udokumentowanie stażu pracy jest bardzo istotne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Staż pracy ma bezpośredni wpływ na uprawnienia pracownika związane z zatrudnieniem oraz potwierdza doświadczenie pracownika. Dodatkowo jest podstawą do obliczania należnych świadczeń emerytalnych, rentowych oraz benefitów pracowniczych, tj.: urlop wypoczynkowy, dodatki za staż pracy czy zasiłki chorobowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Oznacza to, że każda wykonywana praca poza granicami polski, którą pracownik może udokumentować, wlicza się do stażu pracy w Polsce. Nie ma tu znaczenia w jakim kraju praca była wykonywana oraz jakie obywatelstwo posiada pracownik. Kluczowym elementem jest dysponowanie dokumentami potwierdzającymi staż pracy, z których jasno musi wynikać jaka praca była świadczona na rzecz pracodawcy oraz okresy jej wykonywania, tak aby pracodawca na podstawie przedstawionych przez pracownika dokumentów miał pewność jaki rodzaj pracy wykonywał pracownik w przedstawionych okresach.

Ważne Potwierdzenie stażu pracy może być udokumentowane za pośrednictwem: umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, paska z wypłaty. Nie ma wymogu prawnego przedstawienia pracodawcy odpowiednika zagranicznego świadectwa pracy.

Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym pracownik może potwierdzić zagraniczne okresy zatrudnienia wszelkimi dokumentami, które uprawdopodobniają fakt zatrudnienia u pracodawcy poza granicami Polski.

Czy dokumenty potwierdzające staż pracy za granicą trzeba tłumaczyć?

Co do zasady, pracodawca może żądać od pracownika przetłumaczenia przedstawionych dokumentów na język polski. Zastosowanie ma tu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, zgodnie z którym w Rzeczpospolitej Polskiej wykonywanie przepisów z zakresu prawa pracy, używa się języka polskiego, jeśli praca ma odbywać się na terytorium Polski, a pracownik posiada miejsce zamieszkanie na jej terytorium. Dodatkowo art. 8 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, mówi wprost o konieczności sporządzenie dokumentacji z zakresu prawa pracy w języku polski.

Kto pokrywa koszty tłumaczenia dokumentów zza granicy?

Koszt jaki należy ponieść za tłumaczenie dokumentów potwierdzających staż pracy za granicą ciąży na pracowniku. Wynika to wprost z art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Dodatkowo, przepisy nie regulują kwestii, czy tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, jednak dla potwierdzenia autentyczności przedstawionych przez pracownika dokumentów, takie tłumaczenie będzie stanowiło niepodważalny dowód.

Ulga na powrót

Ulga na powrót to rozwiązanie podatkowe mające na celu zachęcenie Polaków do powrotu do kraju po okresie pracy za granicą. Wprowadza ona preferencyjne warunki tzw.: zerowy PIT dla osób, które zdecydują się na ponowne osiedlenie w Polsce i pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w ciągu czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy powrócili z pracy za granicami polski i zamieszkali na jej terytorium po dniu 31 grudnia 2021 r. Zwolniony w ramach w/w ulgi podatek stosuje się do przychodu nie przekraczającego 85 528 zł w danym roku podatkowym. Ulga na powrót obejmuje przychodny uzyskane z pracy na etacie, umowy zlecenie, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skorzystać z ulgi na powrót można w dowolnym momencie trwania roku kalendarzowego, a w przypadku umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz zasiłku macierzyńskiego, wiąże się ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia płatnikowi.

Skorzystać z ulgi na powrót mogą podatnicy, którzy:

w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz

nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym:

- trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz

- okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz

- trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz - okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:

- co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,

- na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz

- co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, - na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.