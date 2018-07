Outsourcing dyrektora personalnego

Dyrektor personalny, jeśli współpracuje z firmą w ramach outsourcingu, może zostać zatrudniony po to, by zrealizować konkretną reorganizację lub inne zadanie wymagające dużego doświadczenia. Może, ale częściej stosowane jest inne rozwiązanie. Współpraca z dyrektorem personalnym „na godziny” może trwać przez wiele lat i obejmować stałą współpracę w określonym wymiarze dni i godzin. Dlatego bardziej adekwatne jest tutaj określenie „outsourcing” niż „interim manager”. To drugie pojęcie z góry zakłada tymczasowość współpracy, podczas gdy dyrektor z outsourcingu może towarzyszyć swojemu klientowi regularnie i przez długi czas.

Naturalnie więc pojawia się pytanie o to, dlaczego jakakolwiek firma miałaby „outsourcować” funkcję personalną, zamiast zatrudnić własnego specjalistę na pełny etat. I tutaj już odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ w zależności od konkretnego przedsiębiorstwa, różne rozwiązania (i odmienne argumenty) będą miały kluczowe znaczenie.

reklama reklama

Zobacz również: Nowe przepisy dotyczące outsourcingu pracowniczego

W małych i średnich firmach

W tradycyjnym modelu pełnoetatowego zatrudniania, do małych i średnich firm często trafiają „haerowcy” z najmniejszym doświadczeniem i co się z tym wiąże, z najsłabszymi kompetencjami. Wynika to z prostego faktu – małej firmy zazwyczaj nie stać, aby zatrudnić doświadczonego dyrektora personalnego w pełnym wymiarze godzin.

Chyba, że firma skorzysta z outsourcingu. Wówczas wynajęty specjalista pojawia się w firmie 1-3 razy w tygodniu (w niektórych wystarczy nawet pół dnia). W niedużej firmie tyle często wystarczy, aby odpowiednio poprowadzić wszystkie procesy należące do zakresu obowiązków dyrektora personalnego. Jeśli firma chce przyciągnąć najlepszych pracowników z rynku pracy, specjalista mający rozbudowaną sieć kontaktów oraz doświadczenie zdobyte w wieloletniej pracy dla wielu przedsiębiorstw z pewnością okaże się skuteczniejszy od początkującego pracownika.

Analogicznie jest ze startupami. Im większe wyzwania stoją przed firmą, tym ważniejsze, by strategiczne kwestie związane z rekrutacją, motywowaniem i zarządzaniem pracownikami powierzyć kompetentnemu specjaliście. Młode i ambitne firmy, które stają przed wyzwaniem szybkiego rozwoju, mogą potrzebować pomocy już na starcie, dzięki czemu unikną wielu problemów organizacyjnych w przyszłości.

Polecamy: Personel i Zarządzanie – prenumerata

Gdy pojawiają się duże wyzwania

W każdym przedsiębiorstwie zdarzają się sytuacje niestandardowe, skomplikowane, wymagające głębokiej znajomości procesów biznesowych. Wbrew pozorom, ekspert z zewnątrz, który nie jest uwikłany w zależności wewnątrz firmy, może poradzić sobie lepiej niż osoby znające organizację „od podszewki”. To szczególnie ważne, gdy trzeba przeprowadzić tak trudne projekty jak redukcja etatów, czy outplacement, a także wtedy, gdy ma nastąpić fuzja dwóch przedsiębiorstw lub zmiana struktury organizacyjnej.

W takich sytuacjach faktycznie możemy mówić o interim managerze. Dyrektor personalny zostaje zatrudniony do konkretnego projektu i jest rozliczany za jego efekty w określonym czasie (zazwyczaj okres kontraktu wynosi od 3 do 6 miesięcy).

Zewnętrzny dyrektor personalny, który ma do wykonania jasno sprecyzowaną misję, zazwyczaj spotyka się z dużym szacunkiem pracowników, przez co może okazać się skuteczniejszy niż osoba o porównywalnych kompetencjach, ale na stałe zatrudniona w organizacji. Trzeba brać pod uwagę, że poważne zmiany prawie zawsze wywołują mniejszy lub większy opór pracowników, dlatego dyrektor personalny powinien mieć na tyle mocną pozycję, aby mógł bez przeszkód zrealizować ambitne cele. Łatwiej to osiągnąć, gdy wiadomo, w jakim czasie cały projekt musi zostać przeprowadzony.

Gdy na stanowisku jest wakat

Jeszcze inną sytuacją, w której dyrektor personalny w ramach outsourcingu może się wyśmienicie sprawdzić, jest nagły wakat. Firma może stracić dotychczasowego dyrektora HR z różnych powodów – choćby przez konflikt z zarządem, lepszą ofertę pracy z innego przedsiębiorstwa, czy też z powodu przykrej sytuacji losowej. Konieczne staje się wtedy zatrudnienie nowego dyrektora i wdrożenie go do nowych obowiązków.

Właśnie wynajęty na określony czas dyrektor personalny może taki proces przeprowadzić. Zajmie się rekrutacją, wybierze najbardziej kompetentnego kandydata na dyrektora, a następnie przeszkoli go i wdroży do pracy w przedsiębiorstwie. Wynajęty ekspert może szukać odpowiedniej osoby zarówno wewnątrz organizacji, jak i przeprowadzić rekrutację zewnętrzną. A w razie potrzeby może udzielić odpowiedniego wsparcia np. poprzez mentoring. Z czasem obecność dyrektora z outsourcingu przestanie być niezbędna – wówczas nowy dyrektor przejmie całość obowiązków, a specjalista wynajęty „na godziny” rozstanie się z firmą.