Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » Od czerwca 2026 r. stawka ucznia rośnie o ok. 30 zł. Wynagrodzenie młodocianych w okresie wakacji

Od czerwca 2026 r. stawka ucznia rośnie o ok. 30 zł. Wynagrodzenie młodocianych w okresie wakacji

22 maja 2026, 10:35
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
pracownik młodociany wynagrodzenie minimalne 2026
Od czerwca 2026 r. stawka ucznia rośnie o ok. 30 zł. Wynagrodzenie młodocianych w okresie wakacji
Ile wynosi wynagrodzenie młodocianych w okresie wakacji 2026 r.? Już w czerwcu stawka ucznia rośnie o około 30 zł. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?

 Młodociany pracownik – od ilu lat?

Młodociany pracownik to osoba od 15. do 17. roku życia. Zasadą jest więc możliwość zatrudniania osób w wieku od 15. lat wzwyż. Przepisy prawa pracy chronią tak młodych pracowników. W stosunku do nich należy przestrzegać przepisów szczególnych. Ukończenie 18. roku życia skutkuje osiągnieciem pełnoletności, a więc pracownik przestaje być młodociany, co pozwala na stosowanie ogólnych przepisów prawa pracy. Jeśli jednak osoba kończy 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. Zastrzega się również, że osiągnięcie pełnoletności przed ukończeniem nauki zawodu, powoduje kończenie tej nauki na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2026 roku

Jakie minimalne wynagrodzenie obowiązuje w przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego? Wszystko to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy doszło do nawiązania stosunku pracy. Prawo pracy wyróżnia bowiem dwa rodzaje umów o pracę z młodocianymi: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Z pracownikiem młodocianym można zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje przygotowania zawodowego: nauka zawodu i  przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Umowa o pracę zawarta z młodocianym powinna zawierać m.in. wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego określa § 19 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Minimalne wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe podlewa waloryzacji z każdym kolejnym kwartałem. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania określa stosunek procentowy wynagrodzenia do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W celu określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi młodocianemu konieczna jest więc wysokość przeciętnego wynagrodzenia podawana w komunikatach Prezesa GUS. 

W pierwszym roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 8% średniego wynagrodzenia, w drugim roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 9% średniego wynagrodzenia, a w trzecim roku nauki zawodu to nie mniej niż 10% średniego wynagrodzenia. Wartości te obowiązują od 1 września 2023 roku. Wcześniej były równe 5%,6% i 7%.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 28 lutego 2026 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale podaje Prezes GUS za pośrednictwem komunikatu publikowanego w Monitorze Polski. Od 1 grudnia 2025 roku do 28 lutego 2026 r. obowiązywał Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. 2025 poz. 1148). Zgodnie z komunikatem średnie wynagrodzenie wynosiło 8771,70 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

701,74 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

789,50 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

877,17 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

614,02 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 31 maja 2026 r.

Kolejny Komunikat Prezesa GUS dotyczył przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 194). Wyniosło ono 9 197,79 zł. Od tej kwoty wyliczane było wynagrodzenie młodocianych na kolejny okres czyli od 1 marca do 31 maja 2026 r. Jeszcze do końca lutego 2026 roku wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosiło nie mniej niż 701,74 zł w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 789,50 zł w drugim roku nauki i 877,17 zł w trzecim roku nauki. Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosiło nie mniej niż 614,02 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 marca do 31 maja 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

735,82 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

827,80 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

919,78 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

643,85 zł

Od 1 marca do 31 maja 2026 roku wynagrodzenie w pierwszym roku nauki zawodu wynosi 735,82 zł, w drugim roku nauki zawodu - 827,80 zł, a w trzecim - 919,78 zł. Natomiast za przyuczanie do wykonywania określonej pracy należało się wynagrodzenie w wysokości 643,85 zł. Są to kwoty brutto.

Wynagrodzenie młodocianego od czerwca 2026 r. - stawka ucznia

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2026 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosło 9 562,88 zł. W związku z powyższym rośnie również wynagrodzenia pracownika młodocianego o mniej więcej 30 zł. Kwoty z poniższej tabeli obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 marca do 31 maja 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

765,03 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

860,66 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

956,29 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

669,40 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2026 - prace lekkie

Wynagrodzenie młodocianego pracownika, który wykonuje pracę na podstawie umowy o prace lekkie nie podlega niniejszym kwotom. Stosuje się w tym przypadku ogólnie obowiązujące w 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę – od stycznia do grudnia jest to 4806,00 zł brutto.

Ile należy się w 1 klasie za praktyki w 2026 r.?

Do końca maja 2026 r. w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole należy się 735,82 zł. Natomiast od czerwca kwota ta wzrasta do 765,03 zł.

Ile na godzinę dla ucznia w 2026 r.?

Wynagrodzenia godzinowe ucznia otrzymuje się poprzez podzielenie wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę godzin pracy zgodnie z grafikiem na dany miesiąc. Na przykład uczeń w II roku nauki od czerwca 2026 r. powinien otrzymać miesięcznie 860,66 zł. Jeśli będzie pracował 168 godz. (do godzin pracy wlicza się godziny nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych), stawka godzinowa wyniesie 5,12 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 2010)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 1148)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 194)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 457)

Czy można zatrudniać młodocianych w niskich temperaturach? Przepisy BHP
Urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. Zasady jego udzielania są zupełnie inne
Od 643,85 zł do 919,78 zł. Podwyżki dla pracowników młodocianych od 1 marca
Kadry
45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wypłaty ruszą 1 czerwca – nawet 2140,68 zł miesięcznie
21 maja 2026

1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane, nowa kwota zasiłku będzie obowiązywać do końca maja 2027 r.
Kiedy firmie opłaca się przejść na outsourcing kadr i płac?
21 maja 2026

Firma może mieć świetną sprzedaż, mocny dział marketingu i ambitne plany rozwoju. Wystarczy jednak kilka błędów w kadrach i płacach, aby wewnątrz organizacji pojawiło się napięcie, którego nie da się przykryć wynikami. Gdy liczba pracowników rośnie szybciej niż możliwości działu HR, pojawia się pytanie: czy utrzymywanie całego procesu wewnątrz organizacji nadal ma sens?
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.

Równość płac okiem pracodawców to 4 kluczowe problemy. Co martwi ich najbardziej?
20 maja 2026

Okiem pracodawców równość płac to też nadmiar dodatkowych obowiązków. Jakie 4 kluczowe problemy wynikające z projektu ustawy dotyczącej wzmocnienia zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o tej samej wartości? Co martwi ich najbardziej?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Nowa sytuacja na rynku pracy: nowy pracodawca poszukiwany gdy każą wracać z pracy zdalnej, brak podwyżki wynagrodzenia teraz mniej ważny
19 maja 2026

Niepewna sytuacja geopolityczna, powrót inflacji i związana z nią utrata realnej wartości zarobków zmieniają podejście pracowników do potrzeby zmiany firmy, w której pracują. Mniej osób aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą. Zmieniła się też główna przyczyna skłaniająca pracownika do takiej zmiany – nie jest nią odmowa podwyżki wynagrodzenia.
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
20 maja 2026

Przestój jest nieplanowaną przerwą w procesie pracy, spowodowaną zakłóceniami technicznymi, organizacyjnymi, warunkami atmosferycznymi lub innymi. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój, który nastąpił nie z jego winy. Inaczej jest w sytuacji, gdy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
19 maja 2026

Jakie konsekwencje finansowe dla pracodawców niesie ze sobą przeliczanie staży urlopowych pracowników po zmianie przepisów w 2026 roku? Czy zmieniają się zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego? Do czego zobowiązani są pracodawcy?
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
19 maja 2026

Nowe przepisy, które wydłużają urlop wypoczynkowy weszły w życie w firmach prywatnych dnia 1 maja 2026 roku. Istotnie zmieniają zasady ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli także długość urlopu wypoczynkowego, będą wliczane nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale również okresy wykonywania pracy na umowach zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
