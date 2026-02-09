Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – ogłosił GUS. Oznacza to, że 1 marca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Podwyżka dotyczy uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu oraz osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy.

Wyższe minimalne stawki dla uczniów w nauce zawodu

Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł. W trzecim kwartale przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8771,70 zł, więc wzrost jest równy kwocie 426,09 zł.

Kwota 9197,79 zł będzie podstawą do wyliczenia minimalnych stawek wynagrodzeń młodocianych obowiązujących od 1 marca 2026 r. do 31 maja 2026 r. W tym okresie minimalne wynagrodzenie uczniów odbywających naukę zawodu, w tym uczniów klas I–III branżowych szkół I stopnia, wyniesie:

735,82 zł – w pierwszym roku nauki;

– w pierwszym roku nauki; 827,80 zł – w drugim roku nauki;

– w drugim roku nauki; 919,78 zł – w trzecim roku nauki.

Stawki te odpowiadają odpowiednio 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia i aktualizują się automatycznie wraz z publikacją nowych danych GUS.

Podwyżka dla osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy

Podwyżki dotyczą również młodocianych, którzy nie odbywają pełnej nauki zawodu, lecz uczestniczą w krótszym przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

W ich przypadku minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7% przeciętnego wynagrodzenia. Zatem w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 maja 2026 r. ich minimalne wynagrodzenie wyniesie 643,85 zł.

Kto jest pracownikiem młodocianym

Zgodnie z przepisami pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18. Przygotowanie zawodowe może odbywać się w dwóch formach:

nauki zawodu – najczęściej realizowanej przez uczniów branżówek;

– najczęściej realizowanej przez uczniów branżówek; przyuczenia do wykonywania określonej pracy – jako krótsza, bardziej ukierunkowana forma.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o pracę, co daje młodocianym status pracownika i prawo do wynagrodzenia ustalanego według przepisów Kodeksu pracy i rozporządzenia o przygotowaniu zawodowym.

Podstawa prawna:

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (www.new.stat.gov.pl)