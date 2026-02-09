Ogłoszono właśnie co dla niepełnosprawnych na 2026 r. [komunikat z 6 lutego 2026]

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne, drugie już spotkanie Rady Interesariuszy projektu „Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce”. To kluczowy etap tworzenia trwałego, ogólnopolskiego systemu, który pomoże tysiącom osób z niepełnosprawnościami znaleźć i utrzymać pracę na otwartym rynku pracy. Co zatem dla OzN w 2026 r.?

Osoby z niepełnosprawnościami wkrótce zyskają nowe, systemowe wsparcie ułatwiające im wejście i utrzymanie się na otwartym rynku pracy. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o postępach w pracach nad unijnym projektem pod nazwą „Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce”. Ważnym etapem tego procesu było drugie posiedzenie Rady Interesariuszy, które odbyło się w czwartek, 5 lutego, w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie to stanowiło kolejny krok w budowaniu merytorycznego dialogu pomiędzy instytucjami a partnerami społecznymi, którego nadrzędnym celem jest stworzenie warunków do godnego i stabilnego zatrudnienia dla tej grupy społecznej.

Trwa budowa nowego systemu wsparcia w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami – drugie posiedzenie Rady Interesariuszy już za nami. Czym jest Rada Interesariuszy i kto w niej zasiada?

Rada skupia szerokie grono ekspertów i przedstawicieli: administracji rządowej i samorządowej, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie pełnią rolę obserwatorów całego projektu, zgłaszają uwagi, rekomendacje i przenoszą informacje o postępach do swoich środowisk. Podczas lutowego spotkania wiceministra Maja Nowak, pełnomocniczka rządu ds. osób niepełnosprawnych, wręczyła nominacje nowym członkom reprezentującym m.in.: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Związek Powiatów Polskich, konwenty dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego, Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.

Więcej głosów samych osób z niepełnosprawnościami

Wiceministra Maja Nowak szczególnie podkreśliła potrzebę szerszego udziału w pracach Rady osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. „To właśnie Wasze osobiste doświadczenie i perspektywa są bezcenne przy tworzeniu rozwiązań, które naprawdę będą działać” – apelowała, zachęcając do zgłaszania kolejnych kandydatur.

Co już udało się wypracować?

Na spotkaniu przedstawiono aktualną wersję modelu zatrudnienia wspomaganego. To efekt 48 spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział blisko 2700 osób. Wprowadzono już liczne zmiany na podstawie otrzymanych uwag, a niektóre elementy modelu są obecnie testowane w praktyce.

Ogłoszono właśnie co dla niepełnosprawnych na 2026 r. [komunikat z 6 lutego 2026]

Zaprezentowano też bilans działań zrealizowanych w 2025 roku oraz szczegółowy plan na 2026, w tym:

strategię upowszechniania modelu w całym kraju,

szeroko zakrojone działania promocyjno-informacyjne,

przygotowania do ogólnopolskiej kampanii skierowanej zarówno do pracodawców z otwartego rynku pracy, jak i samych osób z niepełnosprawnościami (kampania ruszy w latach 2026–2027).

Czym jest zatrudnienie wspomagane i dlaczego jest tak ważne?

Zatrudnienie wspomagane (UZW) to sprawdzona metoda indywidualnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami – od poszukiwania pracy, przez szkolenie na stanowisku, aż po długoterminowe utrzymanie zatrudnienia. W Polsce taki trwały, ogólnodostępny instrument dotychczas nie istniał. Projekt ma to zmienić raz na zawsze – stworzyć standaryzowany, finansowany ze środków publicznych model dostępny w całym kraju.

Ogłoszono właśnie co dla niepełnosprawnych na 2026 r. [komunikat z 6 lutego 2026]. Wspólne deklaracje i kolejne kroki

Członkowie Rady zadeklarowali pełne wsparcie swoich instytucji w promocji nowego modelu. W najbliższych tygodniach mają przedstawić konkretne propozycje wspólnych inicjatyw – od akcji informacyjnych po lokalne wydarzenia promujące zatrudnienie wspomagane.

Plan działań na 2026 r. na rzecz OzN: strategia upowszechniania modelu zatrudnienia wspomaganego, działania informacyjno-promocyjne oraz ogólnopolska kampania skierowana do pracodawców z otwartego rynku pracy i osób z niepełnosprawnością

Jak podaje BPdsOZ: nabór do Rady Interesariuszy pozostaje otwarty. Do współpracy zapraszani są przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych i szkół wyższych oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej. Kandydatury można przesyłać na adres: sekretariat.BON@mrpips.gov.pl. Obecnie w skład Rady Interesariuszy wchodzą przedstawiciele 16 instytucji:

Ministerstwa Aktywów Państwowych,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,

Związku Powiatów Polskich,

Związku Rzemiosła Polskiego,

Forum Związków Zawodowych,

Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej,

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Business Centre Club,

Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej,

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego,

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,

Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy,

Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,

Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,

Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej.

Drugie posiedzenie Rady Interesariuszy pokazało, że prace nad standaryzacją modelu zatrudnienia wspomaganego idą pełną parą. Powstaje realny, trwały mechanizm, który już za kilka lat może otworzyć otwarty rynek pracy dla dziesiątek tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe będą dalsze szerokie konsultacje i aktywne włączenie samych zainteresowanych – im więcej głosów osób z niepełnosprawnościami, tym lepszy będzie ostateczny kształt systemu.