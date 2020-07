Czy pracodawca może żądać potwierdzenia legalnego pobytu pracownika w Polsce?

Zdaniem UODO pracodawca ma prawo żądać potwierdzenia legalnego pobytu pracownika w Polsce. Ma bowiem prawo do żądania innych danych osobowych niż wymieniono w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Tymczasem obowiązek posiadania dokumentów legalizujących pobyt w Polsce cudzoziemca nakładają właśnie przepisy prawa.