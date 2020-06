Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców pracujących w Polsce podczas epidemii

Rozwiązania wynikające z „Ustawy specjalnej” w okresie epidemii Definicja Okres przedłużenia

1 Przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest przez wojewodę na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres ważności wydanej karty pobytu pokrywa się z okresem ważności udzielonego zezwolenia. Przepisy ustawy specjalnej zakładają, że jeśli ostatni dzień ważności któregoś z tych dokumentów przypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, to okres ten ulega przedłużeniu do 30 dnia następującego po odwołaniu tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

2 Przedłużenie okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych Wiza krajowa to wiza długoterminowa wydawana przez polskie organy, uprawniająca do wjazdu na terytorium Polski i pobytu ciągłego lub kilku pobytów na tym terytorium, trwających łącznie nie dłużej niż 90 dni. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. j.w.

3 Przedłużenie krótkoterminowych tytułów pobytowych Dotyczy cudzoziemców przebywających w Polsce w okresie epidemii na podstawie jednego z tytułów pobytowych: w ramach ruchu bezwizowego;

wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego Państwa strefy Schengen;

wizy długoterminowej lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ innego państwa obszaru Schengen;

wizy długoterminowej lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ innego państwa UE, które nie jest członkiem strefy Schengen, jeśli zgodnie z prawem UE wiza ta uprawnia do pobytu na terytorium Polski;

zwolnienia z obowiązku posiadania wizy przez obywateli państw określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018r.;

umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska;

jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego przez Rzeczpospolitą Polską. j.w.

4 Przedłużenie zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę na okres nie dłuższy niż 3 lata. Szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę jest zezwolenie na pracę sezonową, które jest wydawane na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Inną formą zatrudnienia cudzoziemca jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ta forma zatrudnienia kierowana jest do obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy oraz uprawnia do wykonywania pracy na terytorium Polski przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. j.w.

5 Przedłużenie okresów ważności kart pobytu Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce zezwolenia na: pobyt czasowy lub stały;

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

ochrony międzynarodowej (nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej). Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. j.w.

6 Przedłużenie okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemców oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany Polski dokument tożsamości cudzoziemca oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” potwierdzają tożsamość cudzoziemców podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lecz nie potwierdzają ich obywatelstwa ani nie uprawniają do przekraczania granic. j.w.

7 Przedłużenie okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają Dokumentami wydawanymi na czas określony obywatelom państw UE, państw członkowskich EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają są: - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu; - karta pobytu członka rodziny obywatela UE; - karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. j.w.

8 Przedłużenie terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie wizy lub pobytu w ramach ruchu bezwizowego Terminowe złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, przedłużenie wizy czy pobytu w ramach ruchu bezwizowego determinuje to, że w toku postępowania pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie uznawany za legalny bez względu na sposób zakończenia tego postępowania. j.w.

9 Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikających z art. 299 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach Art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach określa termin opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemców, unikając tym samym narażenia się na zobowiązanie do powrotu. Przepis ten rozróżnia termin 30-dniowy dla cudzoziemców, wobec których wydano ostateczną decyzję zamykającą drogę do legalizacji pobytu. Natomiast dotyczy cudzoziemców, których ze względu na stan zdrowia nie przekazano do państwa trzeciego, pomimo wydania decyzji o odmowie wjazdu. j.w.

10 Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (decyzja o wydaleniu) określa termin dobrowolnego opuszczenia terytorium Polski w terminie od 15 do 30 dni. Zgodnie z art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach termin ten biegnie od daty doręczenia decyzji. j.w.

11 Przedłużenie okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemców Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej. W okresie swojej ważności potwierdzają one tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawniają cudzoziemców i małoletnie dzieci objęte tymi zaświadczeniami do pobytu na terytorium Polski do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną. j.w.

12 Możliwość zmiany warunków zatrudnienia cudzoziemca na skutek skorzystania z form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej W przypadku zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszystkie zmiany dotyczące warunków pracy i płacy wiążą się z obowiązkiem uzyskania przez ciebie nowego zezwolenia/oświadczenia dla cudzoziemca. Wyjątkiem od tej zasady jest: zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę (w przypadku zezwolenia na pracę/oświadczenia);

powierzenie cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem zachowania pozostałych warunków określonych w zezwoleniu na pracę;

objęcie cudzoziemca obniżonym wymiarem czasu pracy (tylko w przypadku zezwolenia na pracę). W tych przypadkach należy jedynie powiadomić pisemnie o tym fakcie odpowiednio wojewodę lub starostę w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. W okresie oczekiwania na wydanie nowego zezwolenia lub oświadczenia należy zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz stanowisko, jakie zostały określone w dotychczasowym zezwoleniu/oświadczeniu. Zmiana warunków umowy zawartej między pracodawcą a cudzoziemcem jest możliwa bez konieczności wydania nowego zezwolenia l oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający cudzoziemców i korzystający z form wsparcia tarczy antykryzysowej mogą, np. zmniejszyć wymiar czasu pracy cudzoziemca, obniżyć jego wynagrodzenie (nie mniej jednak niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto) czy też zlecić pracę zdalną poza siedzibą firmy. W przypadku wprowadzenia zmian warunków pracy określonych w wydanym zezwoleniu czy oświadczeniu nie ma obowiązku informowania organów administracyjnych o tych zmianach.