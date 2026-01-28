Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.

Cukrzyca jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Choć dotyka setek tysięcy pracujących Polaków, wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im praw i udogodnień.

Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?

Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) osoba chora na cukrzycę powinna mieć możliwość podjęcia pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, poza niektórymi wyjątkami. Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) podkreśla, że obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy diabetyka powinno być umiarkowane i równomierne. Cukrzyca typu 2 leczona jedynie dietą nie jest przeciwwskazaniem w zatrudnieniu.

Przerwa w pracy na badanie poziomu cukru - czy przysługuje?

Kodeks pracy nie przewiduje dodatkowych przerw dla pracowników z chorobami metabolicznymi - np. cukrzycą. Jednak pracodawca może wprowadzić np. 5-10 minutową przerwę na badanie poziomu cukru. Pracodawca, dbając o zdrowie pracowników, powinien umożliwić takie badanie czy spożycie posiłku, oprócz standardowej przerwy. Pracownik ma prawo do zorganizowania stanowiska pracy tak, aby mógł swobodnie sprawdzić poziom cukru, wykonać iniekcję, przyjąć leki czy zjeść przekąskę. Ma również prawo do miejsca w lodówce na insulinę, miejsca na środki na hipoglikemię, pojemnika na odpady medyczne oraz do korzystania z przerw w razie hipo- lub hiperglikemii bez konieczności brania urlopu.

Czy na cukrzycę można dostać grupę?

Tak, na cukrzycę można otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Decyzja należy do ZUS i lekarzy orzeczników. Samo występowanie choroby nie powoduje automatycznie uznania za niezdolnego do pracy. Ocena uwzględnia aspekt medyczny oraz możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami - ale trzeba o to wnioskować.

Co daje cukrzykowi orzeczenie o niepełnosprawności?

W praktyce osoby z cukrzycą często otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności, zwłaszcza jeśli mają choroby towarzyszące. Pracownik z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo m.in. do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (36 dni), skróconego czasu pracy (7 godzin) oraz dodatkowej przerwy.

ShutterStock

Jakie prace nie są wskazane dla diabetyka?

Do prac niewskazanych dla diabetyka należą m.in.:

praca w nienormowanym systemie zmianowym,

zawody takie jak kierowca,

pilot,

strażak,

nurek,

maszynista,

praca w nasilonym stresie,

praca ze zwiększonym ryzykiem wypadkowym,

praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,

praca w odosobnieniu.

Czy cukrzyk ma dodatkowy urlop?

Cukrzyk nie ma prawa do dodatkowego urlopu, chyba że posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – wówczas ma prawo do 36 dni urlopu rocznie.

Dyskryminacja diabetyków w miejscu pracy

Niezatrudnienie, nieawansowanie lub zwolnienie osoby z cukrzycą z powodu jej choroby jest niezgodne z prawem, chyba że cukrzyca uniemożliwia wykonywanie wymogów stanowiska, ale wówczas lepiej zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy czy też przenieść pracownika do innej pracy. Ogólnie rzecz biorąc jakakolwiek dyskryminacja w miejscy pracy ze względu na stan zdrowia - jest surowo zabroniona.

Wynagrodzenie chorobowe a cukrzyca

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy (np. z powodu chorób przewlekłych, w tym np. cukrzycy) do 33 dni w roku (lub do 14 dni po 50. roku życia).

Zasiłek chorobowy dla cukrzyków

Cukrzyca daje podstawę do przyznania zasiłku chorobowego. Prawo do niego nabywa się po 30 dniach obowiązkowego ubezpieczenia lub po 90 dniach dobrowolnego. Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru i przysługuje do 182 dni (do 270 dni w przypadku ciąży).

Cukrzyca a renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

Sprawy o przyznanie rent w związku z cukrzycą często trafiają do sądu, ponieważ ZUS nie zawsze uznaje schorzenia za wystarczające do przyznanie świadczenia. Jednak często zdarza się też tak, że na cukrzycę -przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

W orzecznictwie podkreśla się, że ocena niezdolności do pracy z medycznego punktu widzenia wymaga wiadomości specjalnych i Sąd nie może opierać ustaleń w tym zakresie na własnym przekonaniu, czy też na twierdzeniach strony. Ponadto ocena, czy osoba ubiegająca się o rentę jest niezdolna do pracy powinna, poza aspektem biologicznym (medycznym), uwzględniać także obiektywną możliwość podjęcia przez nią dotychczasowego lub innego zatrudnienia, zgodnie z poziomem jej kwalifikacji, wykształcenia, wieku i predyspozycji psychofizycznych (wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 1999 r., II UKN 675/98, wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2014 r., I UK 396/13).

Częściowa niezdolność do pracy a cukrzyca

O częściowej niezdolności do pracy nie decyduje sam fakt choroby, lecz ocena, w jakim stopniu wpływa ona na utratę zdolności do pracy zgodnej z kwalifikacjami. Sam proces chorobowy nie jest wystarczający do uznania niezdolności, bo przecież (zdaniem sądów i ZUS) - można wykonywać z cukrzycą, inną - lżejszą pracę.

Zasiłek pielęgnacyjny na cukrzycę w 2026

W szczególności osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - przysługuje z MOPS zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł. Oczywiście należy o niego wnioskować.

Cukrzyca, jako powszechna choroba cywilizacyjna, dotyka wielu aktywnych zawodowo osób. Obecne przepisy, w tym Kodeks pracy, nie przewidują specjalnych dodatkowych przerw dla diabetyków, ale pracodawca może je wprowadzić dobrowolnie. Kluczowe uprawnienia, jak dodatkowy urlop czy skrócony dzień pracy, związane są z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby z cukrzycą są chronione przed dyskryminacją w miejscu pracy i mają prawo do standardowych świadczeń chorobowych, choć walka o rentę bywa trudna. Niektóre zawody są dla nich niewskazane ze względu na charakter choroby.