Dają łącznie 2590 zł (bo 200+ co miesiąc w 2026 r.) chorym? Tak - ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » 2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek

2590 zł w 2026 r. dla chorych? Tak, ten dodatek dostają np. sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek

18 stycznia 2026, 18:01
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Ground Picture
ShutterStock

Wiele osób słyszało o „200+” dla chorych, ale mało kto wie, że w 2026 r. chodzi realnie o 215,84 zł miesięcznie i że to świadczenie bywa dostępne także przy bardzo powszechnych chorobach: kardiologicznych, diabetologicznych, po udarze, w chorobach płuc, nowotworach czy problemach ze wzrokiem i słuchem. Klucz nie leży jednak w samej diagnozie – tylko w tym, czy choroba faktycznie ogranicza samodzielne funkcjonowanie i czy masz odpowiednie orzeczenie lub wiek.

rozwiń >

W dobie szalejącej inflacji każdy dodatkowy grosz w domowym budżecie jest na wagę złota. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że "200 plus" to nie tylko hasło, ale realna gotówka, która może wpływać na ich konto co miesiąc w 2026 roku. I nie, nie chodzi tu o skomplikowane systemy pomocy społecznej dla najuboższych. Często wystarczy orzeczenie związane z chorobami, które dotykają tysiące z nas: od problemów z sercem, przez cukrzycę, aż po kłopoty ze wzrokiem. Jak zdobyć te pieniądze i dlaczego tak wiele osób omija ta szansa?

"Ukryte" 215 zł co miesiąc. Ten dodatek dostają też sercowcy, cukrzycy i osoby po udarze – ale jest jeden warunek. Sprawdź, czy należy Ci się to zapomniane świadczenie w 2026 r.

Potocznie mówi się „200+”, ale formalnie chodzi o zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z potrzeby opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. To świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminę/MOPS, a nie przez ZUS. W praktyce brzmi to urzędowo, ale sprowadza się do prostego pytania:

Czy Twoja choroba/niepełnosprawność sprawia, że bez wsparcia drugiej osoby masz problem z codziennym życiem (higiena, ubieranie, poruszanie się, komunikacja, kontrola leczenia, bezpieczeństwo)? Jeśli tak – warto sprawdzić, czy spełniasz warunki.

W 2026 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi: 215,84 zł miesięcznie i tu ważna rzecz, o którą użytkownicy pytają najczęściej: to świadczenie od lat nie jest „marcowo waloryzowane” jak emerytury. Jego kwota podlega weryfikacji co 3 lata, ale w praktyce długo pozostaje na jednym poziomie. Nie wydaje się więc, a w zasadzie jest pewne, że w 2026 r. zasiłek nie zostanie podniesiony w 2026 r. - aczkolwiek nigdy, nie warto mówić nigdy.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? (4 główne grupy)

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Niepełnosprawnemu dziecku
  • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia
  • Osobie, która ukończyła 75 lat

Kto zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie? Trzy typowe „blokady”

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli:

  • masz prawo do dodatku pielęgnacyjnego (to inne świadczenie – zwykle z ZUS/KRUS),
  • jesteś w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
  • członek rodziny pobiera za granicą świadczenie na pielęgnację (chyba że przepisy o koordynacji systemów stanowią inaczej).

To ważne, bo wiele odmów wynika nie z choroby, tylko z tego, że „coś już jest wypłacane” albo opieka jest finansowana w innej formie.

Shutterstock

W sieci często pada pytanie: „Na jakie schorzenia jest zasiłek pielęgnacyjny?”

Najuczciwsza odpowiedź brzmi: to zależy – bo decyzja opiera się na orzeczeniu i opisie ograniczeń, a nie na samej nazwie choroby. Co faktycznie ma znaczenie w praktyce? Komisje i urzędy patrzą zwykle na:

  1. samodzielność w podstawowych czynnościach: mycie, ubieranie, jedzenie, toaleta, poruszanie się,
  2. bezpieczeństwo (ryzyko upadków, omdleń, hipoglikemii, napadów różnych ataków),
  3. komunikację (słuch, mowa, afazja),
  4. konieczność stałego nadzoru, np. w zaburzeniach psychicznych lub neurologicznych,
  5. leczenie wymagające wsparcia (tlenoterapia, dializy, częste hospitalizacje).

Przykłady z życia (takie sytuacje najczęściej przewijają się w pytaniach w Internecie)

Przykład

Przykład 1: Cukrzyca – ale z powikłaniami

Pan Marek ma cukrzycę od lat. Samo „mam cukrzycę” zwykle nie przesądza sprawy. Ale jeśli dochodzą neuropatie, problemy z widzeniem, stopa cukrzycowa, epizody ciężkiej hipoglikemii, konieczność pomocy w kontroli leczenia – rosną szanse na orzeczenie, które pozwoli ubiegać się o zasiłek.

Przykład

Przykład 2: Udar i afazja

Pani Krystyna po udarze porusza się w mieszkaniu, ale ma afazję (problem z komunikacją) i gubi się w czynnościach dnia codziennego. W takich przypadkach kluczowe jest pokazanie, że problemem nie jest „sam udar”, tylko trwałe deficyty i potrzeba pomocy. We wniosku do MOPS w takim przypadku trzeba wskazać, że rodzina musi pomagać, opiekować się Panią Krystyną, bo ma trudności w mówieniu, rozumieniu mowy, czytaniu i pisaniu. Pani Krystyna nie zrobi sama zakupów, ma problemy z nazywaniem przedmiotów (afazja) i z ruchem. „Skoro chodzi o własnych siłach, to czy urząd uzna, że jest samodzielna?” Odpowiedź: czasem uzna, czasem nie – wszystko zależy od zakresu realnej opieki (komunikacja, bezpieczeństwo, leki, orientacja).

Przykład

Przykład 3: Choroby serca i płuc – „niby chodzi, ale nie daje rady”

Osoby z niewydolnością serca (np. II/III NYHA), POChP/PChP, tlenoterapią, częstymi zaostrzeniami często pytają: „Czy sam fakt, że mam duszności, wystarczy?” Nie sam fakt. Ale jeśli wyniki (np. saturacje, hospitalizacje) i opis funkcjonowania pokazują, że bez wsparcia w codziennych czynnościach jest ciężko – wtedy zasiłek jest realny.

Na jakie choroby można dostać zasiłek pielęgnacyjny?

Trudno określić dokładnie na jakie choroby można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny (nie jest to nigdzie sklasyfikowane), ale wiadomo, że istnieją takie SYMBOLE PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

  • 01-U – upośledzenie umysłowe;
  • 02-P – choroby psychiczne;
  • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
  • 04-O – choroby narządu wzroku;
  • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
  • 06-E – epilepsja;
  • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
  • 08-T – choroby układu pokarmowego;
  • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
  • 10-N – choroby neurologiczne;
  • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
  • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Ustawodawca ograniczył liczbę symboli przyczyn niepełnosprawności na każdym z orzeczeń do trzech, wymagając jednocześnie aby w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności albo niepełnosprawności, każdy z symboli zawartych w orzeczeniu niezależnie od pozostałych stanowił samodzielną przyczynę niepełnosprawności lub jej stopnia. Najważniejsze zdanie, które warto powtarzać: o przyznaniu świadczenia decyduje orzeczenie i opis ograniczeń – nie sama diagnoza.

Symbol / Schorzenie Co bada komisja? (Przykłady z życia)

  • 07-S (Układ krążenia) Czy męczysz się przy wchodzeniu na 1. piętro? Czy potrzebujesz pomocy przy kąpieli z powodu duszności?
  • 04-O (Wzrok) Czy jesteś w stanie bezpiecznie wyjść sam do sklepu? Czy odczytasz etykiety na lekach?
  • 11-I (Cukrzyca) Czy masz powikłania (np. stopa cukrzycowa), które utrudniają poruszanie się? Czy potrzebujesz pomocy przy podawaniu insuliny?
  • 10-N (Neurologia - udar) Czy masz niedowład ręki? Czy występują zaburzenia mowy utrudniające komunikację w urzędzie?

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – ludzie ciągle to mylą

To nie jest to samo świadczenie. Są podobne w celu (wsparcie przy niesamodzielności), ale wypłacane są na podstawie innych ustaw. Zasiłek pielęgnacyjny: świadczenie rodzinne, zwykle przez gminę/MOPS Dodatek pielęgnacyjny: świadczenie z systemu emerytalno-rentowego (ZUS/KRUS), waloryzowane

Na jak długo przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny?

Najczęściej na czas nieokreślony. Wyjątek: gdy orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu jest na czas określony, zasiłek też będzie czasowy.

Jak złożyć wniosek w 2026 r.? (i trik z „3 miesiącami”)

Wniosek składasz w:

  • urzędzie gminy/miasta właściwym dla miejsca zamieszkania,
  • ośrodku pomocy społecznej / jednostce realizującej świadczenia rodzinne,
  • albo online przez empatia.mpips.gov.pl.
Ważne

Ważne: 3 miesiące od orzeczenia: Jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia, zasiłek może być przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Jeśli przekroczysz 3 miesiące – świadczenie będzie od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek. To częsta „pułapka” – ludzie tracą pieniądze, bo czekają.

Zwykle urząd poprosi o: wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, dokument tożsamości (do wglądu), potwierdzenie zamieszkania (w zależności od gminy), kopię orzeczenia (znaczny / umiarkowany z datą powstania / dziecko), pełnomocnictwo – jeśli ktoś składa w Twoim imieniu, dodatkowe dokumenty, jeśli urząd uzna je za niezbędne. Uwaga praktyczna: urząd może oczekiwać dodatkowych oświadczeń i dokumentów, gdy coś wymaga doprecyzowania.

Najczęstsze pytania użytkowników (FAQ z komentarzy i forów)

  • „Mam chorobę serca/cukrzycę/nowotwór – czy to wystarczy?” Nie. Liczy się stopień niesamodzielności i orzeczenie.
  • „Czy zasiłek jest dla osób pracujących?” Zasiłek pielęgnacyjny nie jest „z definicji” tylko dla niepracujących. Problemem bywa raczej brak spełnienia kryterium orzeczenia/stopnia.
  • „MOPS odmówił – co mogę zrobić?” Możesz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie jest bezpłatne i składa się je przez organ, który wydał odmowę.
  • „Czy muszę zgłaszać zmianę sytuacji?” Tak – każdą zmianę wpływającą na prawo do świadczenia, w tym wyjazd za granicę. Brak zgłoszenia może skutkować zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.
  • Pani Grażyna (67 l.): "215 złotych przy dzisiejszych cenach leków to kropla w morzu, ale z drugiej strony – to dwa darmowe opakowania moich leków na serce. Biorę, bo mi się należy, ale to powinno być waloryzowane!"
  • Marek (syn osoby po udarze): "Walczyłem o to dla taty. Komisja była trudna, ale się udało. Ludzie, nie odpuszczajcie! To w skali roku ponad 2500 zł. Na pampersy czy rehabilitację jak znalazł."
  • Internauta "Zdegustowany": "Wstyd. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS rośnie i wynosi już ponad 35 zł, a zasiłek z opieki stoi w miejscu. Gdzie tu sprawiedliwość?"

Zasiłek pielęgnacyjny 2026: opinie i komentarze (co ludzie mówią najczęściej)

  1. „Nikt mi nie powiedział, że w ogóle istnieje takie świadczenie.”
  2. „Miałem odmowę, bo komisja uznała, że ‘choroba nie ogranicza’ – dopiero po odwołaniu i lepszej dokumentacji ruszyło.”
  3. „Kwota śmieszna, ale przy lekach i dojazdach do poradni i tak robi różnicę.”
  4. „Najgorzej, że wszędzie mówią ‘to zależy’, a człowiek potrzebuje jasnej listy - na jakie choroby dostanę zasiłek”

I tu warto postawić sprawę jasno: nie ma legalnej listy chorób dających automatyczne prawo. Są tylko kryteria i orzeczenia – a cała walka toczy się o to, jak opisane są ograniczenia funkcjonalne.

Podsumowanie: komu może się opłacać sprawdzić „200+” w 2026 r.?

Jeśli Ty albo ktoś z Twoich bliskich ma chorobę przewlekłą (serce, cukrzyca, powikłania po udarze, choroby płuc, nowotwór, problemy ze wzrokiem lub słuchem) i realnie wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, to zasiłek pielęgnacyjny w 2026 r. może być do uzyskania – pod warunkiem właściwego orzeczenia i dobrze udokumentowanych ograniczeń. Większość z nas kojarzy pomoc państwa ze skrajną niepełnosprawnością. Tymczasem zasiłek pielęgnacyjny – to świadczenie, które w praktyce trafia do osób zmagających się z tzw. chorobami cywilizacyjnymi.

Źródło: INFOR
