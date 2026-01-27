REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 12:37
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
800 plus
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej. Czy zmiany dotyczą też Twojej rodziny?

Zmiany w 800+ dla obywateli Ukrainy

W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób, które będą miały obowiązek ponownie złożyć wniosek oraz spełnić warunek aktywności zawodowej.

31 stycznia 2026 roku wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana

Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 roku będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Co trzeba zrobić, aby dalej otrzymywać 800+?

We wniosku składanym od 1 lutego 2026 roku trzeba będzie:

  • podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka,
  • wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy,
  • potwierdzić legalność pobytu w Polsce,
  • potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej,
  • złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.

Jak ZUS sprawdzi aktywność zawodową?

Prawo do świadczenia będzie co do zasady zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

  1. pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej,
  3. pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,
  4. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.

Pełny katalog aktywności, które umożliwiają otrzymanie świadczenia, jest dostępny na stronie ZUS informacja w tym zakresie.

W przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej, wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Jakie warunki związane z nauką i miejscem zamieszkania musi spełniać dziecko

Świadczenie przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia.

– ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – podkreśla Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy zmiany dotyczą również obywateli innych krajów?

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Zobacz również:

Źródło: ZUS

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

