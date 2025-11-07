REKLAMA

Kto może pracować 11 listopada? To dzień ustawowo wolny od pracy, ale są wyjątki

Kto może pracować 11 listopada? To dzień ustawowo wolny od pracy, ale są wyjątki

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 11:11
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
kto może pracować 11 listopada święto praca
Kto może pracować 11 listopada? Praca w święto ustawowo wolne od pracy, wyjątki
Shutterstock

Praca w dniu 11 listopada (Święto Niepodległości Polski) jest dozwolona tylko w kilku przypadkach. Jest to bowiem dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce. Kto zatem może pracować 11 listopada?

11 listopada - dzień wolny od pracy

Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 11 listopada. Jest to więc jeden z 14 dni świątecznych w kraju. Narodowe Święto Niepodległości Polski to zatem dzień wolny od pracy w całym państwie.

Art. 1519§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki od reguły. Kiedy można tego dnia pracować?

Kto może pracować 11 listopada?

11 listopada, a więc w święto, można pracować w przypadkach określonych w art. 15110 Kodeksu pracy:

Art.  15110 Kodeksu pracy:

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) (uchylona)

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej 5 i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa komunikacji elektronicznej, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Praca w dniu 11 listopada - jak rekompensować?

Jeśli pracownik wykonywał pracę 11 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca ma obowiązek zrekompensowania mu tej pracy. W jaki sposób? Zgodnie z Kodeksem pracy musi oddać mu inny dzień wolny od pracy bądź wypłacić podwójną stawkę wynagrodzenia za pracę. Dzień wolny powinien zostać oddany jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Gdy umowa o pracę przewiduje miesięczny okres rozliczenia równy miesiącowi kalendarzowemu, wolne za pracę w dniu 11 listopada należy oddać jeszcze w listopadzie. Natomiast dopiero gdy niemożliwe jest oddanie wolnego w tym terminie, pracownikowi należy się dodatek do wynagrodzenia w kwocie 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Pracownik w konsekwencji za pracę 11 listopada otrzyma podwójne wynagrodzenie (200% wynagrodzenia).

Art. 15111§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1519b, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

[...]

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511§ 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

Zakaz handlu - 11 listopada

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o zakazie handlu, który został ustanowiony ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, a więc także 11 listopada, praca w handlu jest zakazana. W świetle art. 5 ustawy zakazuje się:

1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,

2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Zostały one zawarte w art. 6 ustawy - zakaz nie obowiązuje:

  1. na stacjach paliw płynnych;
  2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
  3. w aptekach i punktach aptecznych;
  4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
  5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
  6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
  7. w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188);
  8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560);
  9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
  10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
  11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
  12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
  13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
  14. w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
  15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235);
  16. w strefach wolnocłowych;
  17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
  18. na terenie jednostek penitencjarnych;
  19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
  20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
  21. w przypadku handlu towarami z automatów;
  22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.4));
  23. w hurtowniach farmaceutycznych;
  24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
  25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
  26. w zakładach pogrzebowych;
  27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
  28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
  29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
  30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
  31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
  32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Co grozi za pracę 11 listopada w handlu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zakazie handlu ten, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny. Wysokość kary może opiewać na kwotę od 1000 do 100 000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

