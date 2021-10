Przerwa w karierze - kto i kiedy rezygnuje z pracy?

Przerwa w karierze ma dwa główne powody: niezadowolenie z pracy i chęć uzyskania więcej czasu wolnego. Kto i kiedy decyduje się na rezygnację z pracy?

Potrzeby kompetencyjne w IT i TCB po pandemii [RAPORT]

Jakie są potrzeby kompetencyjne w sektorach IT i TCB po pandemii COVID-19? Wymienia je raport „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”.

Polski Ład - pracownicy wybiorą samozatrudnienie

Czy przez Polski Ład pracownicy będą przechodzić na samozatrudnienie? O czym muszą pamiętać pracodawcy? Czy umowa B2B wymaga badań lekarskich i szkolenia bhp?

Sprawdzanie szczepień pracowników - co z ustawą?

Czy sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców dojdzie do skutku? Co z ustawą?

Wyższe zarobki a dobry sen pracowników [BADANIE]

Wyższe zarobki mają wpływ na dobry sen pracowników. Jak brak snu wpływa na zdrowie? Kto śpi najlepiej, a kto najgorzej? Jakie są przyczyny problemów z nocną regeneracją?

Portal pracownika jako narzędzie employer branding

Portal pracownika jest jednym z narzędzi employer branding. Jeśli chcemy stworzyć silną markę pracodawcy, należy spojrzeć na działanie firmy z wielu różnych perspektyw. Budowanie wizerunku należy rozpocząć już od wnętrza firmy. W jaki sposób Portal pracownika przyczynia się do realizacji tego celu? Wyjaśniamy poniżej.

Ochrona sygnalistów - założenia ustawy

Opracowano założenia ustawy o ochronie sygnalistów. Jakie są najważniejsze z nich? Kim jest sygnalista?

Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu od 2022 r.

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu w 2022 będzie wyższy. O ile zmieni swoją wysokość w styczniu?

Zmiany w zasiłkach od stycznia 2022 r.

Jakie zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego będą obowiązywały od stycznia 2022 r.? Co zmienia się w okresie zasiłkowym? Czy płatnik z zaległościami składkowymi otrzyma zasiłek chorobowy?

Mindfulness sposobem na poprawę nastroju pracowników

Mindfulness może być sposobem na poprawę nastroju pracowników. Z badania „Wellbeing mentalny pracowników w Polsce” wynika, że aż 5 godzin i 43 minuty tygodniowo pracownicy tracą z powodu złej kondycji psychicznej. Jak trening uważności może to zmienić?

Kontrola L4 - ZUS ma nowe narzędzie!

Kontrola L4 przez ZUS od 5 października 2021 r. może odbywać się przy pomocy nowego narzędzia. Jak ZUS może kontrolować osobę na zwolnieniu lekarskim?

Oddanie krwi w czasie urlopu wypoczynkowego

Oddanie krwi w czasie urlopu wypoczynkowego daje prawo do dnia wolnego? Co na to prawo?

Praca zdalna a telepraca - podobieństwa i różnice [TABELA]

Praca zdalna z ustawy covidowej to nie to samo co telepraca z Kodeksu pracy. Sprawdź, jakie są podobieństwa i różnice. Najlepiej przedstawia je poniższa tabela.

Emerytura bez podatku - pytania i odpowiedzi

Emerytura bez podatku - dla kogo, kiedy wejdzie w życie, jakich formalności należy dopełnić, 2500 zł to brutto czy netto? Oto zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących jednego z rozwiązań Polskiego Ładu.

Onboarding sposobem na zmniejszenie kosztów rekrutacji

Onboarding w firmie - dlaczego jest tak istotny? Czy może być sposobem na zmniejszenie kosztów rekrutacji? Pracodawca może wpływać w ten sposób na minimalizowanie stresu pracownika. Sprzyja to sprawniejszemu wdrożeniu i prawidłowemu wykonywaniu obowiązków przez nowego zatrudnionego.

Zakaz handlu w niedziele - kolejne zmiany

Zakaz handlu w niedziele to kontrowersyjny temat. Czy będą kolejne zmiany w ustawie? Co się zmieni?

BHP na budowie - konkurs PIP

BHP na budowie - PIP ogłosiła konkurs na plakat promujący tematykę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. zgłoszenia można podsyłać do 29 października 2021 r.

Przeważająca działalność gospodarcza a zakaz handlu w niedziele

Jaka jest definicja przeważającej działalności gospodarczej w kontekście zakazu handlu w niedzielę? Czy stosuje się kryterium mieszane (formalno-materialne) czy tylko formalne czyli wpis w rejestrze? RPO reaguje w sprawie kary za handel w niedzielę.

Dzień wolny za święto w sobotę 2022

Dzień wolny za święto w sobotę w 2022 roku wypada tylko raz. Kiedy będzie dzień wolny do odebrania? Co w przypadku wystąpienia zwolnienia lekarskiego lub urlopu pracownika w terminie dnia wolnego?

Ochrona sygnalistów w Polsce - od kiedy nowe przepisy?

Ochrona sygnalistów w firmie - od kiedy przepisy dyrektywy unijnej zaczynają obowiązywać w Polsce? Kto może być sygnalistą? Co się zmieni?

Zakaz handlu w niedziele - znieść czy zaostrzyć? [PODCAST]

Zakaz handlu w niedziele - opinie, argumenty za i przeciw. Czy Polacy popierają zakaz handlu w niedziele? Czy jest on korzystny dla pracowników i gospodarki?

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku

Dni wolne od pracy w 2022 roku przedstawia kalendarz świąt. Jakie mamy dni ustawowo wolne od pracy w Polsce? Które święta wypadają w sobotę?

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS - zmiany 2022

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS - od 2022 r. będą nowe przepisy. Jakie zmiany wprowadzają?

Limit umów na czas określony

Limit umów na czas określony wynosi 33 miesiące lub 3 umowy. Jakie są wyjątki od tej zasady?

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK - czy jest bezterminowe?

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z prowadzenia PPK, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie jest bezterminowe. Co to oznacza w praktyce?