Znajomość języka angielskiego w ofercie pracy: jakiego poziomu wymagają pracodawcy?

Znajomość języka angielskiego w ofertach pracy stanowi normę, ale nie każdy pracodawca określa go wskazując skalę od A1 do C2. Czy certyfikatu są wciąż ważne przy poszukiwaniu pracy? Jak pracodawcy określają wymagania językowe w ofertach pracy?

Poziom języka angielskiego w ofertach pracy - jakiego wymagają pracodawcy?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze umiejętności i kwalifikacje są charakteryzowane według przyjętych skal, jak oceny szkolne, poziomy certyfikatów czy kolory pasów w karate. Podobnie jest ze znajomością języków obcych, w której powszechnie stosuje się sześciostopniową skalę CEFR – od A1 do C2. Jednak – jak pokazuje analiza kilkuset ogłoszeń o pracę przeprowadzona przez szkołę językową Fluentbe – w połowie wypadków wymagania dotyczące znajomości języków obcych wyrażone są opisowo, często bardzo lakonicznie. Dlaczego pracodawcy tak robią?

Wymóg znajomości języków obcych jest powszechnym kryterium w ofertach pracy. Polska szkoła językowa online Fluentbe, skupiająca się na kursach dla firm, dokonała przeglądu ponad 85 tys. ogłoszeń z trzech portali – Pracuj.pl, RocketJobs.pl, LinkedIn – pod kątem wymogów dotyczących języka angielskiego. Wynika z niego, że wymóg znajomości języka angielskiego pojawia się w nieco ponad połowie z nich i dotyczy stanowisk na każdym poziomie, w rozmaitych profesjach.

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wśród ponad 600 dokładnie przeanalizowanych przez zespół Fluentbe ofert pracy zawierających wymóg znajomości języka angielskiego, połowa określała go zgodnie ze skalą CEFR. Najczęściej jako niezbędny poziom wskazywano B1/B2 – łącznie 28 proc., lub C1 – prawie 19 proc. Niższe lub wyższe wymagania pojawiały się w pojedynczych przypadkach.

Znajomość języka angielskiego w ofercie pracy

W drugiej połowie analizowanych ogłoszeń pracodawcy stosowali własne, opisowe kryteria dotyczące języka. Poziom ich szczegółowości był bardzo zróżnicowany i nie zawsze dokładnie definiował oczekiwania wobec przyszłych pracowników. Część ograniczała się wręcz do lakonicznego określenia “znajomość języka angielskiego”.

Aby dowiedzieć się, co ono oznacza w praktyce, autorzy analizy postanowili zadzwonić do osób odpowiedzialnych za rekrutację w tych firmach. W rozmowach okazywało się, że chodzi o znajomość języka angielskiego pozwalającą na prowadzenie korespondencji i rozmów z klientami i kontrahentami. Zaznaczano przy tym, że wymagana jest znajomość specjalistycznej, charakterystycznej dla branży terminologii, co będzie weryfikowane w trakcie rozmów z kandydatami.

W ofertach pracy dla specjalistów, a także pracowników fizycznych w zawodach związanych z budownictwem, inżynierią czy elektroniką, często pojawia się kryterium znajomości terminologii branżowej, pozwalającej korzystać z anglojęzycznej dokumentacji technicznej. Taki wymóg dotyczy między innymi kandydatów na stanowiska związane z serwisowaniem urządzeń, w tym robotów, w zakładach produkcyjnych czy magazynach.

Język angielski na poziomie komunikatywnym czyli jakim?

Najczęściej używanym w ogłoszeniach słownym określeniem poziomu znajomości języka angielskiego jest “komunikatywny”, czasem z uściśleniem – “w mowie i piśmie”. Określenie to pojawiło się w 40 proc. ofert z opisowo scharakteryzowanymi wymaganiami językowymi.

Pojęcie to wydaje się dość pojemne i może być różnie rozumiane. Czym innym będzie bowiem “komunikatywność” w sytuacjach codziennych – zakupy, wizyta u lekarza, pytanie lub udzielenie informacji, jak dotrzeć na dworzec, a czym innym w pracy, gdzie musimy w języku angielskim scharakteryzować sprzedawany asortyment, uzgodnić zasady współpracy z kontrahentem itp.

Certyfikaty językowe coraz mniej ważne dla pracodawców

Wydaje się, że to też może być ważna przyczyna tego, że szukający pracowników nie przywiązują zbyt dużej wagi do certyfikatów językowych. Zamiast tego wolą sprawdzić umiejętności kandydata w praktyce, weryfikując konkretne, niezbędne w pracy obszary znajomości języka – co podkreślali w rozmowach pracodawcy i rekruterzy.

Źródło: Fluentbe