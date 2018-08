Tymczasowy mentor zamiast nowego pracownika

Doświadczeni specjaliści stają się coraz bardziej wybredni i co za tym idzie, również kosztowni. A ponieważ w niektórych branżach dostępność ekspertów jest bardzo słaba, to proces rekrutacyjny trwa długo i przynosi słabe rezultaty. W związku z tym organizacja staje przed dylematem – czy rozpoczynać długotrwałe i kosztowe poszukiwania na zewnątrz, licząc się z wysokimi oczekiwaniami trudno dostępnych kandydatów, czy może skupić się na obecnych pracownikach.

Gdyby to jednak było takie proste, niemal każde przedsiębiorstwo pozostałoby przy rekrutacjach wewnętrznych. Dlaczego tak się nie dzieje? Wynika to z przekonania, że wśród zatrudnionych osób nie ma specjalistów o wystarczających kompetencjach i doświadczeniu. Do tego dochodzi brak wiary w talenty pracowników, w ich umiejętność rozwoju i radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

Mentor dla pracownika z potencjałem

Moje doświadczenia przekonały mnie, że są to obawy nieuzasadnione. To, że dana osoba reprezentuje na dany moment niższy poziom umiejętności w stosunku do wymagań na nowym dla niej stanowisku, nie oznacza jeszcze, że brakuje jej odpowiednich predyspozycji. Praktyka pokazuje, że wielu pracowników znacząco podnosi swoje kompetencje w bardzo krótkim czasie. Ale nie dzieje się to samo. Wybrana osoba potrzebuje uwagi, wsparcia i praktycznych wskazówek ze strony bardziej doświadczonej osoby.

Jeśli zdecydowaliśmy się na awansowanie pracownika z potencjałem i chcemy pracować nad jego rozwojem, mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to znalezienie mentora wewnątrz firmy. To może być dobre rozwiązanie, ale pod warunkiem, że w przedsiębiorstwie kilka osób pracuje na stanowiskach analogicznych do tego, którego dotyczy wakat. Ważne także, aby specjaliści mający wejść w rolę mentora mieli czas na wprowadzenie kolegi lub koleżanki na wyższy poziom kompetencji oraz by sami mieli umiejętności niezbędne do przekazywania wiedzy i wsparcia drugiej osobie.

Drugi, mniej oczywisty sposób, to skorzystanie z usług zewnętrznego mentora – osoby doświadczonej w danym obszarze i posiadającej niezbędne kompetencje. Wówczas zostaje ona „zatrudniona” do pracy z konkretnym pracownikiem, w celu przygotowania go do w pełni profesjonalnego pełnienia nowej funkcji.

Co wyróżnia dobrego mentora?

Mentor to nie coach. To osoba, która musi umieć nie tylko zadawać trafne pytania, ale i proponować merytoryczne odpowiedzi. Jej zadaniem nie jest narzucanie gotowych rozwiązań, ale jednak, powinna ona wskazywać najlepsze sposoby osiągania określonych celów. Mentor musi więc dobrze sprawdzać się w roli nauczyciela. Poza tym, pomagając w rozwiązaniu bieżących problemów, może na nie patrzeć z szerszej perspektywy, o co trudno, gdy pracuje się w jednej organizacji i jest się przyzwyczajonym do jej ograniczeń.