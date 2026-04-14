Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.

Rynek pracy w 2026 roku dotarł do punktu, w którym ambicja ustępuje miejsca przewidywalności. Podczas gdy rozwój AI i zmiany gospodarcze wymuszają ciągłą adaptację, pracownicy odpowiadają strategią defensywną. Najnowszy raport World of Work Trends 2026 przygotowany przez Top Employers Institute definiuje to zjawisko jako „paradoks stabilności”. Dane są jednoznaczne: już 55% ogółu zatrudnionych stawia bezpieczeństwo ponad awans, a wśród osób młodych (18–34 lata) wskaźnik ten rośnie do poziomu aż 65%.1 Co istotne, polscy pracodawcy reagują na ten trend znacznie szybciej niż firmy globalne. Podczas gdy na świecie tylko 17% organizacji stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).

Czym jest job hugging?

Obecna sytuacja na rynku pracy wymyka się schematom. Instytut Gallupa wskazuje w swoich badaniach2, że na poziomie globalnym zaangażowanie pracowników systematycznie spada. Z kolei analizy HR Executive3 zauważają, że pomimo tego trendu, wskaźniki retencji wyglądają bardzo stabilnie. Ten pozorny brak logiki – niskie zaangażowanie przy braku odejść – rynek definiuje jako job hugging. Część pracowników przyjmuje postawę defensywną, trzymając się obecnych ról z powodu obaw przed zmianami, które pociąga za sobą wdrożeniem AI, niepewnością gospodarczą oraz ograniczeniem ofert na rynku pracy.

– Kurczowe trzymanie się stanowisk i niechęć do awansu wewnętrznego często odzwierciedla brak wiary pracowników w stabilność organizacji i jej zdolność do zapewnienia bezpiecznego środowiska. Pracownicy obawiają się podejmować ryzyko, rozwijać się i zmieniać role w obrębie firmy, jeśli nie czują, że mają do tego solidne fundamenty. Rolą pracodawców jest dziś zwiększanie zaangażowania zespołu poprzez budowę zaufania – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

Pokolenie kanapki i ogrom obowiązków

Dlaczego potrzeba stabilności stała się tak paląca? Raport World of Work Trends 2026 definiuje łączenie ról zawodowych z opiekuńczymi jako „niewidoczne, ale rosnące obciążenie” współczesnych pracowników. Coraz więcej uczestników rynku pracy wpisuje się w definicję tzw. pokolenia kanapki – osób, które jednocześnie opiekują się dorastającymi dziećmi oraz starzejącymi się rodzicami.

Overemployment

Do tego dochodzi presja ekonomiczna. Jak wynika z badania ADP, już ponad połowa pracowników na świecie przyznaje, że żyje „od pierwszego do pierwszego”, co prowadzi do zjawiska overemployment, czyli podejmowania dwóch lub więcej prac jednocześnie w pogoni za bezpieczeństwem finansowym.

Akceptacja obowiązków opiekuńczych pracownika i elastyczna praca

– W jednej z certyfikowanych przez nas organizacji wewnętrzne ankiety ujawniły uderzającą skalę tego zjawiska: aż co trzeci pracownik identyfikuje się tam jako opiekun (caregiver). To uświadamia, że wsparcie dla osób łączących role nie może być jedynie niszowym benefitem. W tej firmie zamiast tworzyć sztywne regulaminy, postawiono na empatię i upoważnienie menedżerów do indywidualnych ustaleń. Pozwolono na elastyczne dostosowywanie godzin pracy i otwarto przestrzeń do szczerej rozmowy o potrzebach. Z naszych danych wynika, że taka akceptacja dla ról opiekuńczych ma dziś kluczowy wpływ na zatrzymanie talentów – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

Według raportu World of Work Trends 2026, dofinansowanie opieki nad dziećmi przekłada się na aż 21-procentowy spadek dobrowolnej rotacji, a wsparcie w opiece nad seniorami pozwala zredukować odejścia o 15%. Co więcej, dodatkowe urlopy rodzicielskie, wykraczające poza wymogi prawne, owocują średnio 11-procentowym spadkiem rotacji. Dane Top Employers Institute pokazują, że polskie firmy znacznie wyprzedzają średnią globalną, jeśli chodzi o dostrzeganie potrzeby stabilności i poczucia bezpieczeństwa w zespole. Na świecie mniej niż co piąty pracodawca stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, tymczasem w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).

Raport:

Dane dotyczące „paradoksu stabilności” pochodzą z raportu World of Work Trends 2026. Publikacja identyfikuje pięć kluczowych trendów kształtujących środowisko pracy: Purpose in Practice – czyli przechodzenie od deklaracji do realnego osadzania celu organizacji w codziennych decyzjach, AI with Intent – świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji, Structured Flexibility – elastyczność pracy opartą na jasno określonych zasadach, Designing for Productivity – projektowanie pracy wokół zadań o najwyższej wartości oraz The Stability Paradox – równoważenie potrzeby bezpieczeństwa pracowników z koniecznością adaptacji organizacji do zmian. Raport powstał na podstawie analizy zanonimizowanych danych z 2 358 certyfikowanych organizacji na całym świecie, zebranych w ramach badania Top Employers Institute.

Źródło: Top Employers Institute