REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 kwietnia 2026, 10:02
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.

Ponad połowa pracowników nie chce awansu

Rynek pracy w 2026 roku dotarł do punktu, w którym ambicja ustępuje miejsca przewidywalności. Podczas gdy rozwój AI i zmiany gospodarcze wymuszają ciągłą adaptację, pracownicy odpowiadają strategią defensywną. Najnowszy raport World of Work Trends 2026 przygotowany przez Top Employers Institute definiuje to zjawisko jako „paradoks stabilności”. Dane są jednoznaczne: już 55% ogółu zatrudnionych stawia bezpieczeństwo ponad awans, a wśród osób młodych (18–34 lata) wskaźnik ten rośnie do poziomu aż 65%.1 Co istotne, polscy pracodawcy reagują na ten trend znacznie szybciej niż firmy globalne. Podczas gdy na świecie tylko 17% organizacji stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest job hugging?

Obecna sytuacja na rynku pracy wymyka się schematom. Instytut Gallupa wskazuje w swoich badaniach2, że na poziomie globalnym zaangażowanie pracowników systematycznie spada. Z kolei analizy HR Executive3 zauważają, że pomimo tego trendu, wskaźniki retencji wyglądają bardzo stabilnie. Ten pozorny brak logiki – niskie zaangażowanie przy braku odejść – rynek definiuje jako job hugging. Część pracowników przyjmuje postawę defensywną, trzymając się obecnych ról z powodu obaw przed zmianami, które pociąga za sobą wdrożeniem AI, niepewnością gospodarczą oraz ograniczeniem ofert na rynku pracy.

Kurczowe trzymanie się stanowisk i niechęć do awansu wewnętrznego często odzwierciedla brak wiary pracowników w stabilność organizacji i jej zdolność do zapewnienia bezpiecznego środowiska. Pracownicy obawiają się podejmować ryzyko, rozwijać się i zmieniać role w obrębie firmy, jeśli nie czują, że mają do tego solidne fundamenty. Rolą pracodawców jest dziś zwiększanie zaangażowania zespołu poprzez budowę zaufania – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

Pokolenie kanapki i ogrom obowiązków

Dlaczego potrzeba stabilności stała się tak paląca? Raport World of Work Trends 2026 definiuje łączenie ról zawodowych z opiekuńczymi jako „niewidoczne, ale rosnące obciążenie” współczesnych pracowników. Coraz więcej uczestników rynku pracy wpisuje się w definicję tzw. pokolenia kanapki – osób, które jednocześnie opiekują się dorastającymi dziećmi oraz starzejącymi się rodzicami.

REKLAMA

Overemployment

Do tego dochodzi presja ekonomiczna. Jak wynika z badania ADP, już ponad połowa pracowników na świecie przyznaje, że żyje „od pierwszego do pierwszego”, co prowadzi do zjawiska overemployment, czyli podejmowania dwóch lub więcej prac jednocześnie w pogoni za bezpieczeństwem finansowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Akceptacja obowiązków opiekuńczych pracownika i elastyczna praca

W jednej z certyfikowanych przez nas organizacji wewnętrzne ankiety ujawniły uderzającą skalę tego zjawiska: aż co trzeci pracownik identyfikuje się tam jako opiekun (caregiver). To uświadamia, że wsparcie dla osób łączących role nie może być jedynie niszowym benefitem. W tej firmie zamiast tworzyć sztywne regulaminy, postawiono na empatię i upoważnienie menedżerów do indywidualnych ustaleń. Pozwolono na elastyczne dostosowywanie godzin pracy i otwarto przestrzeń do szczerej rozmowy o potrzebach. Z naszych danych wynika, że taka akceptacja dla ról opiekuńczych ma dziś kluczowy wpływ na zatrzymanie talentów – mówi Katarzyna Konieczna-Michałek, Senior HR Auditor w Top Employers Institute.

Według raportu World of Work Trends 2026, dofinansowanie opieki nad dziećmi przekłada się na aż 21-procentowy spadek dobrowolnej rotacji, a wsparcie w opiece nad seniorami pozwala zredukować odejścia o 15%. Co więcej, dodatkowe urlopy rodzicielskie, wykraczające poza wymogi prawne, owocują średnio 11-procentowym spadkiem rotacji. Dane Top Employers Institute pokazują, że polskie firmy znacznie wyprzedzają średnią globalną, jeśli chodzi o dostrzeganie potrzeby stabilności i poczucia bezpieczeństwa w zespole. Na świecie mniej niż co piąty pracodawca stawia na stabilność jako ważny element marki pracodawcy, tymczasem w Polsce robi to niemal co druga firma (41%).

Raport:

Dane dotyczące „paradoksu stabilności” pochodzą z raportu World of Work Trends 2026. Publikacja identyfikuje pięć kluczowych trendów kształtujących środowisko pracy: Purpose in Practice – czyli przechodzenie od deklaracji do realnego osadzania celu organizacji w codziennych decyzjach, AI with Intent – świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji, Structured Flexibility – elastyczność pracy opartą na jasno określonych zasadach, Designing for Productivity – projektowanie pracy wokół zadań o najwyższej wartości oraz The Stability Paradox – równoważenie potrzeby bezpieczeństwa pracowników z koniecznością adaptacji organizacji do zmian. Raport powstał na podstawie analizy zanonimizowanych danych z 2 358 certyfikowanych organizacji na całym świecie, zebranych w ramach badania Top Employers Institute.

1 https://employmenthero.com/uk/news/annual-jobs-report-work-in-motion-2025/

2 https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx

3 https://hrexecutive.com/job-hugging-why-all-hr-leaders-should-worry-about-this-trend/?utm_source=omeda&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter-20250912&om_id=1113657465&om_eid=9129F7633490F6D&oly_enc_id=9129F7633490F6D

Źródło: Top Employers Institute

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA