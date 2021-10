Benefity pracownicze - przykłady

Benefity pracownicze świadczą o kulturze organizacyjnej firmy. Oto przykłady najbardziej popularnych, ale i bardziej oryginalnych benefitów pozapłacowych. Coraz częściej pracownik ma możliwość wyboru oferowanych dodatków.

Benefity pracownicze - możliwość wyboru

Przeglądając oferty pracy, bardzo często można zobaczyć listę benefitów oferowanych przez danego pracodawcę. Tego typu świadczenia mogą dużo powiedzieć o kulturze organizacyjnej w danej firmie. W benefity pracownicze inwestują głównie duże firmy, ale i mniejsze przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po tę formę świadczeń pozapłacowych.

Nie istnieje taki pakiet benefitów, który zadowoliłby wszystkich pracowników. Obecne podejście większości pracodawców zmierza w kierunku zbudowania w miarę elastycznej oferty świadczeń, spośród których pracownicy mogą wybrać te, które są dla nich najbardziej atrakcyjne. Takie rozwiązanie daje pracownikom możliwość wyboru, co może przełożyć się na większe zaangażowanie i przywiązanie do firmy.

Benefity pracownicze - czym są?

Benefity to nic innego jak pozapłacowe dodatki do pensji. Celem oferowania benefitów jest motywowanie i dodatkowe wynagradzanie zatrudnionych, a także budowanie ich lojalności wobec pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że są to dodatki nieobowiązkowe dla pracodawcy.

Rola benefitów pracowniczych sprowadza się do dwóch funkcji:

budowania lojalności zatrudnionej załogi – osoby zatrudnione w firmie oferującej atrakcyjne dla pracownika dodatkowe benefity mają poczucie, że pracodawca troszczy się o ich komfort. Odwdzięczają się więc tym samym, doceniając swoje miejsce pracy i z zaangażowaniem wypełniając swoje obowiązki. Co ciekawe, udowodniono jednocześnie, że dobre samopoczucie pracowników wpływa również na lojalność klientów. wpływania na decyzje kandydatów o podjęciu pracy w danej firmie – w procesie rekrutacyjnym dodatki motywacyjne takie jak benefity odgrywają dość istotną rolę. W przypadku kilku bliźniaczych ofert, to one mogą być decydujące przy ostatecznym wyborze.

Benefity pozapłacowe a potrzeby pracowników

Dobry benefit powinien odpowiadać na potrzeby pracownika (rozwiązywać jego problemy, eliminować bolączki, po prostu ułatwiać życie). Warto uzależniać je nie tylko od stażu pracy czy doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim specyfiki wykonywanej pracy czy sytuacji życiowej w ogóle. Dokonanie właściwego wyboru benefitów, ma na celu zachęcenie nowych pracowników, zwłaszcza najlepszych specjalistów do podjęcia pracy w danej firmie oraz pomoże budować ich lojalność.

Dobrym krokiem w stronę pracowników jest zapytanie o ich potrzeby, preferencje i ocenę użyteczności dotychczasowych benefitów, aby dostosować się do ich potrzeb, a przy tym stać się bardziej wartościowym pracodawcą.

Najnowsze badania wskazują, że aby pozostać atrakcyjnym na rynku pracodawcy, warto pomyśleć o odpowiedzi na potrzeby pracowników i zadbać o employer branding. W jego wyniku o pracodawcy dowiaduje się więcej osób zarówno z bliższego jak i dalszego otoczenia, które w przyszłości mogą być zainteresowane podjęciem pracy w firmie.

Benefity w czasie pandemii COVID

Podczas pandemii wiele aspektów pracowniczych uległo zmianie, również w kwestii benefitów. Wiele firm zrezygnowało zupełnie z części benefitów, inne zaproponowały nowe. Odwołano niemal wszystkie imprezy firmowe, a cięcia dotknęły nawet szkoleń.

O wpływie pandemii na benefity pracownicze pisaliśmy w artykule: Benefity pracownicze w czasie pandemii COVID

Przedsiębiorstwa, które potrafią wykazać się elastycznością w kształtowaniu polityki benefitowej, reagują na zmieniające się trendy czy potrzeby pracowników osiągają wyższe pozycje na rynku. Są atrakcyjnym pracodawcą w oczach wykwalifikowanych kandydatów oraz pozytywnie wpływają na lojalność i motywację zatrudnionych pracowników.

Benefity pracownicze - przykłady

Do najpopularniejszych benefitów pracowniczych w Polsce należą wszelkiego rodzaju benefity zdrowotne – ubezpieczenia, pakiety sportowe czy prywatna opieka medyczna. Dość popularne są również dofinansowania do szkoleń, nauki języków obcych, zniżki i bony zakupowe, paczki świąteczne dla dzieci oraz dofinansowanie posiłków, bilety do kina, darmowe miejsce parkingowe, dodatkowy płatny urlop czy elastyczne godziny czasu pracy.

Do bardziej oryginalnych zaliczyć można: ogródek z grillem, pokój relaksu, dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji urodzin czy nawet biuro przyjazne zwierzakom.

Na zachodzie, choć również zdarzają się również i w naszym kraju firmy, które oferują akupunkturę w pracy, usługi sprzątające mieszkanie, żłobek dla dzieci pracowników czy pokój na drzemki.

Wszystkie oryginalne benefity i nietypowe sposoby motywowania pozafinansowego świadczą o tym, że w nowocześnie zarządzanych organizacjach pracownicy są rzeczywiście traktowani jako najcenniejsze firmowe „zasoby”. A zadowolenie pracownika przekłada się na efektywność dla firmy.