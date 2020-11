Benefity? Na zdrowie! Opieka medyczna w firmie

Opieka medyczna (zdrowotna) w firmie

Opieka zdrowotna jest dzisiaj jednym z najważniejszych benefitów, którym kandydaci kierują się przy wyborze pracodawcy. Według raportu Pracuj.pl "Benefity, czyli co motywuje pracowników", najbardziej atrakcyjnym dodatkiem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna – wskazało na nią niemal 60% respondentów. Raport Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” pokazuje, że na dbaniu o zdrowie zyskuje cała organizacja. Zarówno w obszarach miękkich, związanych z przyciąganiem nowych talentów do firmy, jak i w twardych finansowych danych. Planując poszczególne elementy pakietu dla pracowników warto spojrzeć na kompleksowe informacje.

Zdrowie i pieniądze

Poprawa stanu zdrowia pracowników i zapewnienie im szybkiego dostępu do opieki zdrowotnej może zredukować koszty dla ich pracodawców. Na podstawie własnych baz danych oraz informacji ZUS i NFZ, Medicover od kilku lat analizuje koszty i korzyści dotyczące prywatnej opieki nad pracownikami. Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020” stanowi rzetelny obraz głównych problemów zdrowotnych i czynników wpływających na absencję chorobową. Badanie pokazuje m.in., że pracownicy mając dostęp do opieki, korzystają z niej nie tylko w sytuacji zaistnienia problemów zdrowotnych. Najwięcej, bo ponad 70 proc., wizyt miało charakter profilaktyczny. Były to zarówno badania w ramach medycyny pracy, jak i indywidualna profilaktyka zdrowotna.





Raport jest również przyczynkiem do rozmowy na tematy trudne – zdrowie i pieniądze, zdrowie i koszty. Przyglądamy się ekonomicznej stronie chorób, biorąc pod uwagę dni nieobecności w pracy, czy też przychodzenia do pracy mimo choroby, czyli prezenteizmu. To czas, kiedy jesteśmy dużo mniej wydajni. Porównując dane - osoby pod opieką Medicover przebywają na zwolnieniu dwa razy krócej niż ogół populacji – 5,5 dnia w porównaniu do 11 dni. Niewątpliwie ma na to wpływ dostępność porad lekarskich. Patrząc na strukturę wizyt wyraźnie widać, że najczęstszym powodem konsultacji lekarskich w Medicover, z których korzystają pracownicy firm, jest profilaktyka ogólna – odpowiada za ponad 70 proc. wizyt (wliczając medycynę pracy). Stanowi to dwukrotnie wyższy odsetek w porównaniu do ogólniej populacji w Polsce. Krótszy czas nieobecności w pracy przekłada się w oczywisty sposób na koszty – w przypadku 7 najważniejszych chorób, koszty nieobecności w przypadku opieki w Medicover to ok. 850 zł rocznie, w przypadku ogólnej populacji 1.857 zł. To różnica 1.005 zł. Mówimy o twardych kosztach, nie wliczając wysiłków związanych z koniecznością zmiany organizacji pracy, znalezienia zastępstwa, czasu potrzebnego na to, żeby działać w pełni efektywnie w nowym składzie.

Jakie choroby są najczęstszą przyczyną absencji?

Z raportu wynika, że wśród najważniejszych chorób znajdują się choroby przewlekłe - nadciśnienie tętnicze, bóle pleców, alergia i astma, cukrzyca, bóle głowy, choroby układu pokarmowego oraz choroby ostre – infekcje dróg oddechowych. Ponad połowa pracowników posiada jeden lub więcej czynników ryzyka prowadzących do problemów zdrowotnych w przyszłości (nadwaga, cholesterol, palenie, itd.). Mniej niż połowa pracowników ma prawidłowe BMI. U pracowników powyżej 40 roku życia znacząco wzrasta odsetek osób z nadwagą i otyłością. U blisko połowy pracowników stwierdzono nieprawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego. Podwyższony poziom cholesterolu to czynnik ryzyka miażdżycy naczyń, która może doprowadzić do choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i udaru mózgu. Aż u 1/3 pracowników stwierdzono nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, które w przypadku braku kontroli i leczenia grozi rozwojem choroby wieńcowej, zawału lub niewydolności serca i udaru mózgu. Szczególnie narażeni są tutaj mężczyźni i osoby po 50 roku życia.

A może… wellbeing?

Wnioski nasuwają się same: promocja i wspieranie zdrowego stylu życia u pracowników, troska o wellbeing, to strategia korzystna zarówno dla pracodawcy, jak i doceniana przez pracownika. Również z tego powodu - ale nie tylko, da się zaobserwować w branży HR trend, jakim jest rozwój opieki medycznej w stronę medycyny stylu życia. Pracodawcy coraz częściej biorą pod uwagę wszystkie obszary zdrowia pracowników - od zdrowia fizycznego i psychicznego, aż po zdrowie społeczne. Warto doceniać rolę rozrywki, relaksu, zdrowej diety, kultury oraz uprawiania sportów. Jest to klucz do budowania bezpieczeństwa, zdrowia i zaangażowania pracowników. Pokazuje to jak duży wpływ może mieć firma na zachowania swoich pracowników, zarówno poprzez budowanie określonej kultury organizacyjnej, jak i poprzez wspieranie i promowanie zachowań prozdrowotnych systemem odpowiednich benefitów.

Kamila Skorupińska, Dyrektor HR, Medicover

