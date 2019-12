Czy dodatkowe ubezpieczenie może być benefitem pracowniczym?

W takiej sytuacji zapewnienie prywatnej opieki medycznej czy karnetów na siłownię wydaje się absolutnym minimum. Warto zastanowić się, czy dodatkowe ubezpieczenie może być traktowane w kategoriach benefitu pracowniczego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników

Zatrudniona przez ciebie osoba w trakcie wykonywania powierzonych jej obowiązków uległa wypadkowi? Dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków dodatkowa kwota z tytułu wypłaty świadczenia za uszczerbek na zdrowiu może uzupełnić domowy budżet nadwyrężony wydatkami na leczenie po wypadku.

reklama reklama



Pan Marcin z Bydgoszczy zatrudnia kilkudziesięciu pracowników przy produkcji części samochodowych. Jeden z nich w wyniku wypadku w miejscu pracy doznał poważnych poparzeń dłoni. Dzięki temu, że pan Marcin posiada wykupiony pakiet Warta Ekstrabiznes w wariancie Komfort Plus ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, objęty ochroną był nie tylko uszczerbek, któremu uległ ubezpieczony. Ubezpieczenie pokrywało również dodatkowe świadczenie, w przypadku gdy uraz powodowałby konieczność pobytu w szpitalu bądź czasową niezdolność do pracy. Chcesz poznać więcej historii, w których kluczową rolę odegrało ubezpieczenie? Wejdź na dobrezakonczenia.pl i przeczytaj o wydarzeniach, które wydarzyły się naprawdę.

Korzyści dla pracowników

Pracownicy objęci najlepszymi ubezpieczeniami firmowymi mogą liczyć na pełną pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W trudnych chwilach bardzo przydatne będą świadczenia takie jak domowa wizyta pielęgniarki lub lekarza, dzięki którym rekonwalescencja może przebiegać bez niepotrzebnego i uciążliwego odwiedzania placówki medycznej. A jeśli ta będzie konieczna, to w ramach pakietu Assistance osoba poszkodowana może liczyć też na transport medyczny do i ze szpitala oraz dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Co ważne, ubezpieczyciel zorganizuje także rehabilitację – wszystko po to, by zapewnić najlepsze warunki szybkiego powrotu do zdrowia.

Polisa dla biznesu

Polisa wybierana dla firmy powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb pracowników związanych z profilem działalności przedsiębiorstwa. W ramach pakietu możesz ubezpieczyć mienie firmowe od rozmaitych zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie na skutek powodzi albo kradzież. Bardzo przydatnym świadczeniem jest także ubezpieczenie ładunku w transporcie. W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży towarów istnieje możliwość uzyskania odszkodowania w określonej wysokości.

Warto wspomnieć, że ubezpieczyciele udostępniają całodobową infolinię, która działa 7 dni w tygodniu. Gwarantuje to uzyskanie pomocy specjalisty takiego jak szklarz czy serwisant sprzętu biurowego. W razie potrzeby mamy dostęp do infolinii kadrowej, medycznej i o usługodawcach.