Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

Pierwszy dzień pracy pracownika zdalnego

Rozpoczęcie nowej pracy to wydarzenie, któremu towarzyszą różne emocje. Z jednej strony to radość i ekscytacja, z drugiej niepewność i stres. Teraz, kiedy wiele przedsiębiorstw pracuje przynajmniej częściowo w trybie zdalnym, odczucia pracowników mogą być jeszcze intensywniejsze. Jak im pomóc przezwyciężyć nerwy? Kto powinien zająć się ich wdrożeniem?

To na barkach pracodawcy ciąży obowiązek zadbania o odpowiedni proces wdrożenia nowych osób. Dzięki temu będą one mogły zintegrować się z zespołem, nawet pomimo pracy z domu. Poznają również kulturę organizacyjną i procesy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Nie wiesz, jak możesz pomóc nowym pracownikom odnaleźć się w Twojej firmie pierwszego dnia pracy zdalnej? Oto kilka użytecznych wskazówek.

1. Czy pracownik dysponuje niezbędnymi do pracy zasobami i narzędziami?

W pierwszej kolejności zadbaj o to, czy nowo zatrudniony pracownik dysponuje wszelkimi zasobami i narzędziami do wykonywania swoich obowiązków zdalnie. Jeśli to Ty dostarczasz komputer, telefon lub inne akcesoria, upewnij się, że dotrą one z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli to pracownik sam zapewnia sobie narzędzia, również sprawdź, czy przygotował je na czas.

Upewnij się również, że pracownik otrzymał wszystkie dane do logowania do zasobów organizacji (poczta, wewnętrzne oprogramowanie, firmowa sieć VPN). Sprawdź, czy wie, jak uzyskać do nich dostęp i czy wie, jak się nimi posługiwać – na początek znajomość firmowych zasobów nie musi być pełna, w pierwszych dniach pracy wystarczą podstawy. Żeby pracownik czuł się pewniej, możesz wcześniej przeprowadzić próbę logowania.

Dzięki zaplanowaniu logistyki wcześniej oszczędzisz pracownikowi nerwów. Pokażesz również swój profesjonalizm i to, że poważnie podchodzisz do współpracy.

2. Czy pracownik ma zapewnione wsparcie kolegi lub koleżanki z zespołu?

Każda firma ma swój unikalny sposób funkcjonowania. Żeby go zrozumieć i się w niego wdrożyć, nowy pracownik potrzebuje wsparcia bardziej doświadczonego kolegi lub koleżanki. Wyznaczona przez Ciebie osoba, tzw. buddy, rozwieje wszelkie wątpliwości nowicjusza i odpowie na każde jego pytanie. Przeprowadzi go również przez kluczowe procesy oraz narzędzia stosowane w firmie. W tym celu wykorzystać możesz wideokonferencję, czat lub inne cyfrowe narzędzia.

Wsparcie buddy’ego jest naprawdę cenne. Nowy pracownik powinien mieć, do kogo się zwrócić o pomoc, i nie powinien to być szef. Nawet jeśli jesteś wyrozumiałym i cierpliwym liderem, niektóre osoby mogą mieć problem z proszeniem Cię o wsparcie, by nie wyjść na osoby niekompetentne. Pracownicy chcą zrobić dobre pierwsze wrażanie. Nie warto im tego odbierać.

3. Czy nowy pracownik otrzymał odpowiednie dla niego zadania?

Żeby nowy pracownik dobrze zaaklimatyzował się w firmie, powinien rozpocząć pracę od projektów zespołowych. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku trybu zdalnego. Bez znajomości procesów toczących się w firmie trudno bowiem wykonywać zadania na własną rękę. Tymczasem dzięki projektom zespołowym nowicjusz ma szansę poznać bliżej koleżanki i kolegów. Zaznajamia się również z kulturą organizacyjną firmy.

Podczas pracy zespołowej nowy pracownik dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie nie ma obaw, że odpowiedzialność za wykonanie zadania spoczywa wyłącznie na nim. Dzięki temu integruje się z pracownikami, mniej się denerwuje i jest bardziej skory do ujawniania swoich talentów.

4. Czy pracownik wie, że zadawanie pytań jest mile widziane?

Brak fizycznej obecności koleżanek i kolegów może sprawiać, że nowy pracownik nie będzie skłonny, by zadawać pytania. Dlatego warto go uczulić, że pytania są wręcz mile widziane. Pierwszego dnia nowicjusz jest wręcz bombardowany informacjami. Nie ma w tym nic dziwnego, że niektóre aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa mogą być dla niego niejasne.

Dlatego jako pracodawca powinieneś zadbać o stworzenie środowiska, w którym zadawanie pytań jest czymś naturalnym. Wówczas nowy pracownik poczuje się komfortowo i nie będzie bał się pytać. Dzięki temu nie tylko szybciej wdroży się w działalność firmy, ale również będzie efektywniej wykonywał swoje obowiązki.

5. Czy pamiętasz o feedbacku?

Onboarding, czyli proces wdrażania, adaptacji i aklimatyzacji pracownika w nowej firmie, bywa trudny i wymagający, zwłaszcza jeśli w całości odbywa się online. Dlatego warto go cały czas udoskonalać, by odpowiadał potrzebom i organizacji i pracowników. Nieoceniona jest w tym względzie informacja zwrotna od personelu. Dzięki feedbackowi będziesz w stanie doskonalić proces onboardingu.

Dlatego poproś zatrudnionych pracowników, by podzielili się swoimi doświadczeniami z pierwszych tygodni/miesięcy. Zapytaj, co było dla nich szczególnie ważne w tym czasie i jak oceniają działania firmy. W ten sposób dowiesz się, co przynosi efekty, a z czego lepiej zrezygnować. O feedback poproś także te osoby, które po okresie próbnym z własnej woli postanowiły odejść z pracy. Problem może tkwić bowiem właśnie w onboardingu. Warto więc to przeanalizować.