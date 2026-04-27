Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.

Większość pracowników korzysta z AI bez wsparcia pracodawcy

Jak wynika z badania Amilon, 4 na 10 Polaków deklaruje, że korzysta ze wsparcia AI w obowiązkach zawodowych. Jednak tylko 17% osób ma w tym zakresie wsparcie pracodawcy. Tempo adaptacji technologii wyprzedza działania firm. Eksperci jasno wskazują: potrzebna jest zmiana w podejściu do rozwoju kompetencji pracowników.

Korzystanie z narzędzi AI przestało być domeną najmłodszych. Badanie pokazuje, że wśród osób pomiędzy 18. a 54. rokiem życia odsetek używających w pracy sztucznej inteligencji wynosi aż 53%. To ponad połowa pracujących Polaków. Dopiero po 55. roku życia widać drastyczny spadek zainteresowania nowoczesnymi narzędziami. Najsprawniejsi w korzystaniu z AI są zetki i milenialsi. Aż 57% osób w wieku 25–34 lat przyznaje, że wspiera się sztuczną inteligencją.

Pracodawcy nie wykorzystują potencjału AI

Jednocześnie znaczna część – niemal co piąty respondent – używa AI bez żadnego wsparcia organizacji. Kolejne 25% badanych deklaruje, że korzysta z tego rodzaju narzędzi, ale nie otrzymuje od pracodawcy żadnych szkoleń, albo korzysta z nich w ograniczonym zakresie i z własnej inicjatywy. Dodatkowo 7,5% Polaków wskazuje, że chciałoby częściej sięgać po wsparcie sztucznej inteligencji, ale nie ma takiej możliwości. Widać więc, że potencjał wykorzystania nowych technologii wciąż nie jest przez firmy w pełni zagospodarowany.

Pracownicy oczekują nowych narzędzi i szkoleń z AI

Wraz ze zmianami technologicznymi zmieniają się też oczekiwania wobec pracodawców. Najczęściej wskazywaną potrzebą Polaków jest szerszy dostęp do narzędzi AI niezbędnych w pracy (25,4%) oraz warsztaty i szkolenia z ich wykorzystania (25,1%). W starszych grupach wiekowych pojawia się dodatkowy wątek – potrzeba jasnych zasad korzystania z AI w ramach pracy. Wśród osób w wieku 45–54 lata wskazuje na to aż 24,6% badanych. Jednocześnie część pracowników wciąż nie ma sprecyzowanych oczekiwań. Wśród kobiet aż 18,2% wskazuje odpowiedź „trudno powiedzieć”, podczas gdy wśród mężczyzn jest to zaledwie 12,3%.

– Dla pracowników, szczególnie z młodszych pokoleń, rozwój kompetencji AI stał się ubezpieczeniem kariery. Pracodawca albo tę potrzebę rozpozna i ukierunkuje, albo prędzej, czy później go straci. Firmy, które jako pierwsze uporządkują AI jako realną kompetencję pracownika, z bezpieczeństwem, szkoleniem i dostępem, w zarodku rozprawią się z problemem do zarządzenia, a w zamian zyskają wymierną przewagę konkurencyjną – podkreśla Tomasz Józefacki Prezes Zarządu Grupy Nais.

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą atrakcyjność benefitów pozapłacowych w postaci szkoleń, warsztatów lub finansowania kursów, dostępu do platform czy materiałów edukacyjnych. Jak wynika z badania, w większości grup wiekowych niemal co druga osoba przyznaje, że oczekuje w pracy większego wsparcia w tym zakresie. Wśród osób w wieku 25–34 lat odsetek ten sięga 52,3%, a w grupie wiekowej 45–54 – 49,7%. Nawet wśród najmłodszych pracowników (18–24 lata) wynosi on 46,2%.

Podobny trend widać w podziale na dochody. Największe zainteresowanie taką formą wsparcia pozapłacowego deklarują osoby zarabiające 7000–8999 zł (52,6%) oraz 5000–6999 zł (51%). – Problemem nie jest to, że pracownicy korzystają z pomocy sztucznej inteligencji, tylko fakt, że robią to poza systemem organizacji. W praktyce oznacza to, że rozwój kompetencji już się dzieje, ale bez wsparcia, bez ustalenia jasnych zasad i często poza wiedzą pracodawcy. To odwrócenie ról, ponieważ jeszcze niedawno to firmy wprowadzały nowe narzędzia, a dziś pracownicy robią to sami. Jeśli przedsiębiorstwa tego nie wychwycą, bardzo szybko stracą wpływ na to, jak ich zespoły pracują i się rozwijają – komentuje Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE w Amilon.

Firmy zaczynają poważniej traktować AI

Zmiana oczekiwań pracowników zaczyna przekładać się na działania firm w Polsce, ale wciąż dzieje się to za wolno – twierdzą eksperci. – W kategorii benefitów widzimy początek zmiany: dofinansowania certyfikowanych kursów AI, subskrypcje profesjonalnych narzędzi, gwarantowany czas na naukę w godzinach pracy. To wciąż pojedyncze ruchy liderów, nie masowy standard, ale kierunek pozwala obserwować narodziny trendu – zauważa Tomasz Józefacki. W większości przedsiębiorstw wsparcie w rozwoju kompetencji związanych z AI w postaci benefitów edukacyjnych czy dostępu do bezpłatnych narzędzi nie jest jeszcze standardem.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie firmy Amilon na próbie 1015 Polaków w wieku 18–80 lat.

Źródło: Amilon