Strona główna » Kadry » HRM » Informatyzacja » Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi

27 kwietnia 2026, 10:15
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.

Większość pracowników korzysta z AI bez wsparcia pracodawcy

Jak wynika z badania Amilon, 4 na 10 Polaków deklaruje, że korzysta ze wsparcia AI w obowiązkach zawodowych. Jednak tylko 17% osób ma w tym zakresie wsparcie pracodawcy. Tempo adaptacji technologii wyprzedza działania firm. Eksperci jasno wskazują: potrzebna jest zmiana w podejściu do rozwoju kompetencji pracowników.

Korzystanie z narzędzi AI przestało być domeną najmłodszych. Badanie pokazuje, że wśród osób pomiędzy 18. a 54. rokiem życia odsetek używających w pracy sztucznej inteligencji wynosi aż 53%. To ponad połowa pracujących Polaków. Dopiero po 55. roku życia widać drastyczny spadek zainteresowania nowoczesnymi narzędziami. Najsprawniejsi w korzystaniu z AI są zetki i milenialsi. Aż 57% osób w wieku 25–34 lat przyznaje, że wspiera się sztuczną inteligencją.

Pracodawcy nie wykorzystują potencjału AI

Jednocześnie znaczna część – niemal co piąty respondent – używa AI bez żadnego wsparcia organizacji. Kolejne 25% badanych deklaruje, że korzysta z tego rodzaju narzędzi, ale nie otrzymuje od pracodawcy żadnych szkoleń, albo korzysta z nich w ograniczonym zakresie i z własnej inicjatywy. Dodatkowo 7,5% Polaków wskazuje, że chciałoby częściej sięgać po wsparcie sztucznej inteligencji, ale nie ma takiej możliwości. Widać więc, że potencjał wykorzystania nowych technologii wciąż nie jest przez firmy w pełni zagospodarowany.

Pracownicy oczekują nowych narzędzi i szkoleń z AI

Wraz ze zmianami technologicznymi zmieniają się też oczekiwania wobec pracodawców. Najczęściej wskazywaną potrzebą Polaków jest szerszy dostęp do narzędzi AI niezbędnych w pracy (25,4%) oraz warsztaty i szkolenia z ich wykorzystania (25,1%). W starszych grupach wiekowych pojawia się dodatkowy wątek – potrzeba jasnych zasad korzystania z AI w ramach pracy. Wśród osób w wieku 45–54 lata wskazuje na to aż 24,6% badanych. Jednocześnie część pracowników wciąż nie ma sprecyzowanych oczekiwań. Wśród kobiet aż 18,2% wskazuje odpowiedź „trudno powiedzieć”, podczas gdy wśród mężczyzn jest to zaledwie 12,3%.

Dla pracowników, szczególnie z młodszych pokoleń, rozwój kompetencji AI stał się ubezpieczeniem kariery. Pracodawca albo tę potrzebę rozpozna i ukierunkuje, albo prędzej, czy później go straci. Firmy, które jako pierwsze uporządkują AI jako realną kompetencję pracownika, z bezpieczeństwem, szkoleniem i dostępem, w zarodku rozprawią się z problemem do zarządzenia, a w zamian zyskają wymierną przewagę konkurencyjną – podkreśla Tomasz Józefacki Prezes Zarządu Grupy Nais.

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą atrakcyjność benefitów pozapłacowych w postaci szkoleń, warsztatów lub finansowania kursów, dostępu do platform czy materiałów edukacyjnych. Jak wynika z badania, w większości grup wiekowych niemal co druga osoba przyznaje, że oczekuje w pracy większego wsparcia w tym zakresie. Wśród osób w wieku 25–34 lat odsetek ten sięga 52,3%, a w grupie wiekowej 45–54 – 49,7%. Nawet wśród najmłodszych pracowników (18–24 lata) wynosi on 46,2%.

Podobny trend widać w podziale na dochody. Największe zainteresowanie taką formą wsparcia pozapłacowego deklarują osoby zarabiające 7000–8999 zł (52,6%) oraz 5000–6999 zł (51%). – Problemem nie jest to, że pracownicy korzystają z pomocy sztucznej inteligencji, tylko fakt, że robią to poza systemem organizacji. W praktyce oznacza to, że rozwój kompetencji już się dzieje, ale bez wsparcia, bez ustalenia jasnych zasad i często poza wiedzą pracodawcy. To odwrócenie ról, ponieważ jeszcze niedawno to firmy wprowadzały nowe narzędzia, a dziś pracownicy robią to sami. Jeśli przedsiębiorstwa tego nie wychwycą, bardzo szybko stracą wpływ na to, jak ich zespoły pracują i się rozwijają – komentuje Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE w Amilon.

Firmy zaczynają poważniej traktować AI

Zmiana oczekiwań pracowników zaczyna przekładać się na działania firm w Polsce, ale wciąż dzieje się to za wolno – twierdzą eksperci. – W kategorii benefitów widzimy początek zmiany: dofinansowania certyfikowanych kursów AI, subskrypcje profesjonalnych narzędzi, gwarantowany czas na naukę w godzinach pracy. To wciąż pojedyncze ruchy liderów, nie masowy standard, ale kierunek pozwala obserwować narodziny trendu – zauważa Tomasz Józefacki. W większości przedsiębiorstw wsparcie w rozwoju kompetencji związanych z AI w postaci benefitów edukacyjnych czy dostępu do bezpłatnych narzędzi nie jest jeszcze standardem.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie firmy Amilon na próbie 1015 Polaków w wieku 18–80 lat.

Zobacz również:
Powiązane
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
27 kwi 2026

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć? Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
27 kwi 2026

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.
Sposoby, by długi weekend majowy trwał dłużej niż trzy dni. Skorzystać może każdy
27 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.

REKLAMA

Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
26 kwi 2026

Część przepisów dotyczących jawności wynagrodzeń weszło w życie pod koniec 2025 r. Jednym z nowych obowiązków pracodawców jest podanie proponowanego wynagrodzenia kandydatowi do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy. Czy rzeczywiście trzeba to zrobić już w ofercie pracy? Oto fakty i mity na temat nowych przepisów prawa pracy.
Bezrobocie w Polsce: 949,8 tys. osób bez pracy. Najnowsze dane GUS
24 kwi 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
AI w rekrutacji dyskryminuje niektórych pracowników - poważne kontrowersje. Ryzyko prawne i biznesowe
25 kwi 2026

Okazuje się, że korzystanie z AI w rekrutacji budzi poważne kontrowersje, które wciąż narastają. Sztuczna inteligencja dyskryminuje niektórych pracowników - w USA firma musiała zapłacić 365 tys. USD grupie kandydatów, których podania zostały odrzucone ze względu na ich wiek. Pracodawcy muszą liczyć się z ryzykiem prawnym i biznesowym.

REKLAMA

Jak przekwalifikowanie umowy B2B na umowę o pracę wpłynie na podatki, leasing i koszty firmowe?
27 kwi 2026

Przekwalifikowanie umowy B2B na umowę o pracę to temat, który budzi poważne kontrowersje wśród przedsiębiorców. Podpisana przez Prezydenta reforma PIP wprowadza istotne zmiany, które mogą mieć poważne konsekwencje podatkowe, a także wpłynąć na rozliczenie kosztów firmowych po stronie (byłych) zleceniobiorców. Co oznacza dla właścicieli firm, jeśli ich kontrahenci będą musieli przejść na etat?

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak się czuje
24 kwi 2026

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak właśnie się czuje. Kto czuje największą kontrolę nad swoją pracą? Co ciekawe, poczucie to spada wraz z wiekiem pracowników.
