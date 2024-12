Wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej (1431 zł), a także wyższy zasiłek chorobowy (25 zł) zakłada projekt rozporządzenia resortu rolnictwa

Wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej (1431 zł), a także wyższy zasiłek chorobowy (25 zł) zakłada opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia resortu rolnictwa.

W poniedziałek, 23 grudnia 2024 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Chodzi o podniesienie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz podwyższenie zasiłku chorobowego.

Wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej nie była podwyższana od 2022 r., a od 1 kwietnia 2024 r. jednorazowe odszkodowanie przysługujące na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje jednorazowe odszkodowanie ubezpieczonym w systemie powszechnym, wzrosło do kwoty 1431 zł za każdy uszczerbek na zdrowiu.

Aktualnie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1033 zł. Projekt zakłada podwyższenie wysokości jednorazowego odszkodowania do wysokości 1431 zł. Jak już wcześniej zostało wspomniane, kwota ta obowiązuje obecnie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wyższy zasiłek chorobowy

W projekcie uwzględniono także podniesienie zasiłku chorobowego za niezdolność do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Aktualnie wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni wynosi 20 zł. Projekt zakłada podwyższenie tego zasiłku do 25 zł. W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Wypłacany jest do momentu, gdy pracownik odzyska zdolność do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. W projekcie wskazano także, że do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej i zasiłku chorobowego w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 31 grudnia 2024 r. ma się stosować przepisy uwzględnione w nowelizacji. W OSR do projektu wskazano, że "w związku z podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyński od I kwartału 2025 r. uzasadnione jest, aby uprawnieni do świadczeń z tego ubezpieczenia mogli korzystać z podwyższonych świadczeń od początku tego roku". Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.