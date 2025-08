Sierpień 2025 - dni wolne i godziny pracy

rozwiń >

Sierpień 2025 – święto

Obecnie mamy w Polsce 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Wskazuje je ustawa o dniach wolnych od pracy. Jedno z tych świąt wypada w sierpniu. To Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, które co roku wypada 15 sierpnia. W 2025 r. jest to piątek.

Sierpień 2025 – kalendarz

Dni wolne od pracy i dni robocze w sierpniu:

Sierpień 2025 – godziny pracy

W sierpniu pracujemy 160 godzin. Tyle samo godzin pracowaliśmy w lutym, maju i czerwcu. Natomiast najkrótszym miesiącem pracy w roku jest listopad. W tym roku liczy tylko 144 godziny robocze.

Liczba godzin pracy w sierpniu

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w sierpniu? Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy liczymy w następujący sposób:

mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu; do otrzymanego wyniku dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu; odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.

Przykład Sierpień 2025 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160 Ma dodatkowy 1 dzień pracy, a więc 8 godzin + 160 = 168 godzin W sierpniu wypada jedno święto ustawowo wolne od pracy czyli 168 - 8 = 160 godzin Wynik: W sierpniu 2025 roku jest 160 godzin pracy.

Sierpień 2025 – dni robocze

Sierpień 2025 roku ma 20 dni roboczych. W listopadzie, czyli miesiącu z najmniejszą liczbą dni pracy, jest ich tylko 18. W lipcu i październiku, czyli miesiącach z największą liczbą dni pracy, występują 23 dni robocze.

Sierpień 2025 – wolne od pracy

W 2025 r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w piątek. Mamy więc przedłużony, 3-dniowy weekend. Razem z weekendami (5 sobót i 5 niedziel) w tym miesiącu jest 11 dni wolnych od pracy.

Wszystkie święta w roku 2025

ŚWIĘTO DZIEŃ WOLNY OD PRACY DZIEŃ TYGODNIA Nowy Rok 1 stycznia 2025 r. środa Święto Trzech Króli 6 stycznia 2025 r. poniedziałek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia 2025 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia 2025 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2025 r. czwartek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2025 r. sobota Zielone Świątki 8 czerwca 2025 r. niedziela Boże Ciało 19 czerwca 2025 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2025 r. piątek Wszystkich Świętych 1 listopada 2025 r. sobota Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2025 r. wtorek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2025 r. czwartek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2025 r. piątek