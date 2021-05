Kadry i płace w maju 2021 - terminy

Kadry i płace w maju 2021 r. - jakie są terminy obowiązków, o których trzeba pamiętać? Ile wynosi wymiar czasu pracy i dodatek za pracę w nocy?

Wymiar czasu pracy - maj 2021

Liczba dni kalendarzowych w maju to 31, do tego w maju mamy 4 pełne tygodnie, ale też dwa święta: 1 i 3 maja, co oznacza, że wymiar czasu pracy w maju wynosi 152 godziny zgodnie z wyliczeniem:

(4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

160 godzin – (2 x 8 godzin) + 8 godzin (31.05) = 152 godziny

Dodatek za pracę w nocy - maj 2021

W związku z powyższym dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy wynosi:

3,68 zł zgodnie z wyliczeniem: 2800zł brutto/152 godzin= 18,42 zł

18,42 zł x 20% = 3,68 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, złożenie ZUS DRA, RCA, RZA do 5 maja 2021 r.

Należy dokona wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, złożenie ZUS DRA, RCA, RZA do 10 maja 2021 r.

Należy dokonać wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące; na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1398), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Pierwsza wpłata do PPK do 15 maja 2021 r.

To termin na dokonanie pierwszej wpłata do PPK od składek naliczonych na kwietniowych listach płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, złożenie ZUS DRA, RCA, RZA do 17 maja 2021 r.

Do 17 maja konieczne jest dokonanie wpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA składanych przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie.

Sprawdź koniecznie w jaki sposób zmieniły się rozliczenia składkowo-podatkowe w 2021 r!

Miesięczna informacja INF-1 do 20 maja 2021 r.

20 maja to termin na złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, oraz domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

Miesięczna deklaracja wpłat na PFRON do 20 maja 2021 r.

20 maja – złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;

deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;

deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;

deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;

deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

deklarację wpłat o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych;

deklarację wpłat o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców.

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych dołącz się informację DEK-Z.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa 2021. Zasady prowadzenia i przechowywania

Wpłaty na PFRON do 20 maja 2021 r.

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru obowiązującego na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Wniosek Wn-U-G do 31 maja 2021 r.

Konieczne jest złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, któremu przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wniosek składa w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc.

Odpis na ZFŚS do 31 maja 2021 r.

Konieczne jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz.

Pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości:

odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,

odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego,

odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

Równowartość pozostałej kwoty dokonanych odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września.