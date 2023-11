Prawie 3 miliony ludzi umiera z powodu wypadków i chorób związanych z pracą

Choroby zawodowe - częstą przyczyną zgonów

Większość ze zgonów związanych z pracą, wynosząca łącznie 2,6 miliona zgonów, wynika z chorób związanych z pracą. Jakie choroby najczęściej powodują śmierć pracowników:

Choroby układu krążenia;

nowotwory złośliwe;

choroby układu oddechowego

To właśnie te choroby należą do trzech głównych przyczyn zgonów związanych z pracą, ww. choroby odpowiadają za ponad trzy czwarte całkowitej śmiertelności związanej z pracą.

Na gruncie polskiego prawa pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

MOP wydał Apel o bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko pracy

W dniach 27-30 listopada 2023 r. odbywa się 23. Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Sydney w Australii. To jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Międzynarodowa Organizacja Pracy zaprezentuje tam nowe sprawozdanie: Apel o bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko pracy.

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oferuje światowej klasy prelegentów, kreatywne doświadczenia, nawiązywanie kontaktów na wysokim poziomie oraz dostęp do rozległej sieci specjalistów ds. BHP. Stymuluje dialog do przemyślenia i rozwiązywania uporczywych problemów w celu budowania bezpieczniejszych miejsc pracy na przyszłość. Ponadto będzie to napędzać proces mający na celu zapewnienie, że tworzymy przyszłość, która zaoferuje nam bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, a także zrównoważone sposoby prowadzenia działalności w zdrowym środowisku pracy.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) uważa, że ​​instytucje zabezpieczenia społecznego muszą odgrywać kluczową rolę w tworzeniu kultury bezpieczeństwa, aby zapobiegać urazom i wypadkom w miejscu pracy. Rolą i obowiązkiem instytucji zabezpieczenia społecznego jest zabezpieczenie się przed zagrożeniami zawodowymi w ich własnych miejscach pracy oraz działanie w sposób proaktywny ze swoimi klientami, aby ryzyko to nie objawiło się jako wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Mężczyźni częściej niż kobiety umierają z powodu wypadków związanych z pracą

W raporcie MOP podkreślono, że więcej mężczyzn umiera z powodu wypadków związanych z pracą (51,4 na 100 000 dorosłych w wieku produkcyjnym) niż kobiet (17,2 na 100 000).

Region Azji i Pacyfiku ma najwyższą śmiertelność związaną z pracą (63 procent globalnej śmiertelności) ze względu na wielkość siły roboczej w regionie.

W jakich sektorach dochodzi najczęściej do wypadków przy pracy?

Rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, rybołówstwo i produkcja to najbardziej niebezpieczne sektory, w których rocznie dochodzi do 200 000 śmiertelnych wypadków, co stanowi 63 procent wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy. W szczególności jeden na trzy śmiertelne wypadki przy pracy na całym świecie występuje wśród pracowników rolnych.

Globalna strategia bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2024–2030

Międzynarodowa Organizacja Pracy wprowadziła nowy plan – Globalną strategię bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2024–2030. Celem jest nadanie priorytetu dobrostanowi pracowników, zgodnie z zaangażowaniem MOP w sprawiedliwość społeczną i promowanie godnej pracy na całym świecie. Strategia zachęca członków MOP do działania w oparciu o trzy filary.