BHP: Komu przysługuje obuwie ochronne?

Obuwie ochronne BHP – kto powinien je stosować i dlaczego jest niezbędne? Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. W wielu branżach stanowi podstawowy środek ochrony indywidualnej, zabezpieczając pracowników przed poważnymi urazami. Dobrze dobrane buty nie tylko chronią stopy przed uderzeniami, przecięciami czy przebiciami, ale także zapewniają stabilność, wygodę i odporność na czynniki środowiskowe. W jakich zawodach obuwie ochronne jest konieczne i jakie zagrożenia może ograniczyć?

Czym jest obuwie ochronne i jakie normy powinno spełniać?

Obuwie ochronne to specjalnie zaprojektowane buty, które mają na celu minimalizowanie ryzyka obrażeń stóp w miejscu pracy. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej, musi ono spełniać określone normy bezpieczeństwa.

W zależności od środowiska pracy, obuwie ochronne może chronić przed:

urazami mechanicznymi – spadające ciężkie przedmioty, ostre elementy na podłodze, ryzyko przygniecenia,

– spadające ciężkie przedmioty, ostre elementy na podłodze, ryzyko przygniecenia, czynnikami chemicznymi – kontakt z kwasami, substancjami żrącymi, olejami i rozpuszczalnikami,

– kontakt z kwasami, substancjami żrącymi, olejami i rozpuszczalnikami, wysoką i niską temperaturą – praca w ekstremalnych warunkach, takich jak piece hutnicze czy chłodnie,

– praca w ekstremalnych warunkach, takich jak piece hutnicze czy chłodnie, poślizgnięciami i upadkami – podeszwy antypoślizgowe zwiększają przyczepność do podłoża,

– podeszwy antypoślizgowe zwiększają przyczepność do podłoża, porażeniem prądem – izolujące materiały używane w butach dla elektryków,

– izolujące materiały używane w butach dla elektryków, przebiciem – specjalne wkładki zabezpieczające przed ostrymi przedmiotami, np. gwoździami czy szkłem.

Warto zwrócić uwagę na oznaczenia butów ochronnych – klasy bezpieczeństwa, takie jak S1, S2, S3, wskazują na ich właściwości i poziom ochrony.

Obowiązek stosowania obuwia ochronnego

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie obuwie ochronne każdemu pracownikowi, którego stanowisko wiąże się z ryzykiem urazu stóp. Powinien także dbać o jego regularną wymianę oraz dostosowanie do specyfiki pracy.

Pracownicy z kolei są zobowiązani do noszenia obuwia ochronnego podczas wykonywania obowiązków służbowych, a ich nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i prawnych.

Dlaczego warto inwestować w dobre obuwie ochronne?

Dobrze dobrane buty ochronne to nie tylko zgodność z przepisami, ale także wygoda i zdrowie pracownika. Długotrwałe noszenie niewłaściwego obuwia może prowadzić do bólu stóp, problemów z kręgosłupem oraz zmęczenia, co przekłada się na spadek efektywności pracy.

Inwestycja w wysokiej jakości obuwie ochronne to:

Ochrona zdrowia – zmniejszenie ryzyka urazów i chorób zawodowych,

– zmniejszenie ryzyka urazów i chorób zawodowych, Komfort pracy – ergonomiczne dopasowanie i amortyzacja,

– ergonomiczne dopasowanie i amortyzacja, Wyższa wydajność – mniejsze zmęczenie i większa koncentracja,

– mniejsze zmęczenie i większa koncentracja, Dłuższa żywotność – lepsze materiały to mniejsza potrzeba częstej wymiany.

Obuwie ochronne - komu przysługuje?

Branża budowlana i przemysłowa

Pracownicy budowlani codziennie mają do czynienia z ciężkimi materiałami, narzędziami oraz pracą w zmiennych warunkach atmosferycznych. Obuwie ochronne w tej branży często wyposażone jest w stalowe noski, podeszwy odporne na przebicie oraz antypoślizgowe podeszwy, chroniąc przed urazami i wypadkami.

Magazyny i logistyka

W magazynach i centrach dystrybucyjnych istnieje wysokie ryzyko upadku przedmiotów z wysokości oraz możliwość potknięcia się o elementy wyposażenia. Buty ochronne minimalizują ryzyko urazów i poprawiają stabilność, co ma kluczowe znaczenie przy pracy na dużych powierzchniach i przy przenoszeniu ciężkich ładunków.

Branża gastronomiczna i hotelarska

W kuchniach restauracyjnych, hotelach i zakładach przetwórstwa żywności podłogi często są mokre lub tłuste, co zwiększa ryzyko poślizgnięć. W takich miejscach wymagane jest obuwie z podeszwami antypoślizgowymi oraz odpornością na wodę i oleje, co zapobiega wypadkom oraz poprawia komfort pracy.

Branża medyczna i farmaceutyczna

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz pracownicy laboratoriów muszą mieć obuwie ochronne spełniające rygorystyczne normy higieniczne. W tym przypadku kluczowe są właściwości antypoślizgowe, odporność na płyny oraz łatwość dezynfekcji, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

Służby ratunkowe i porządkowe

Strażacy, policjanci i ratownicy medyczni pracują w dynamicznych i nieprzewidywalnych warunkach. Ich buty muszą być wytrzymałe, odporne na wysokie temperatury, ogień oraz niebezpieczne substancje. W tego typu zawodach obuwie często wyposażone jest w dodatkowe wkładki ochronne oraz antypoślizgowe podeszwy, zapewniające stabilność w trudnym terenie.

Sektor energetyczny i przemysł chemiczny

Elektrycy, pracownicy rafinerii i laboranci są narażeni na kontakt z chemikaliami i wysokim napięciem. Ich obuwie musi być wykonane z materiałów elektroizolacyjnych i odpornych na agresywne substancje chemiczne, co minimalizuje ryzyko poparzeń i porażenia prądem.

Podsumowanie

Obuwie ochronne jest kluczowym elementem wyposażenia w wielu zawodach. Odpowiednio dobrane zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort i wydajność pracy. Bez względu na branżę, w której pracujesz, warto pamiętać, że dobrze dobrane buty mogą zapobiec wielu groźnym wypadkom i urazom.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze zmianami w normie obuwia ochronnego. Dbając o odpowiednie obuwie ochronne, możesz znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa swoich pracowników i przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Autor: PW Krystian (Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy)