Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?

Czym jest nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pracowniczym przysługującym za osiągnięcie określonego stażu pracy. Świadczenie to nie jest regulowane przez Kodeks pracy, więc z tego względu nagroda jubileuszowa nie ma charakteru powszechnego i nie jest należna każdemu pracownikowi.

Jest to uprawnienie fakultatywne, które może być przewidziane przez konkretnego pracodawcę, np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w aktach prawnych regulujących status danej grupy pracowników, m.in. pracowników samorządowych czy nauczycieli. Prawo pracownika do uprawnień pracowniczych, w tym do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny oraz kierując się obowiązującymi u niego przepisami.

Od stycznia bieżącego roku obowiązują przepisy dopuszczające wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę. Czy mają one wpływ na nagrodę jubileuszową dla pracowników samorządowych?

Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowych

Zasady stosowania nowych przepisów dotyczących stażu pracy wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi m.in. o uprawnienia pracownicze wynikające z udokumentowania wyższego stażu pracy po uwzględnieniu okresów zatrudnienia, które wcześnie nie podlegały wliczaniu. W przypadku pracowników samorządowych nowe regulacje maja wpływ na wysokość dodatku stażowego oraz prawo do nagrody jubileuszowej.

Jak wskazano w wyjaśnieniach, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1638 z późn. zm.), prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

„Nie ma wątpliwości, iż okres uprawniający do nabycia prawa do nagrody upływa w dniu osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy, a ten pracownik osiąga w dniu wejścia w życie ustawy stażowej” – podkreśliło MRPiPS.

Zbieg prawa do kilku nagród jubileuszowych

Resort wyjaśnił, że sytuację zbiegu praw do kilku nagród jubileuszowych w wyniku zmiany zasad liczenia stażu pracy reguluje § 8 ust. 9 rozporządzenia. Oznacza to, że jeśli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do stażu pracy okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa termin uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną, najwyższą nagrodę.

„W myśl § 8 ust. 10 rozporządzenia, pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej” – wskazano.

Przykład W sytuacji, gdy pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie ZUS i po doliczeniu dodatkowych, np. 12 lat stażu w dniu 1 stycznia 2026 r. jego staż pracy wyniósł 42 lata to pracownik ten uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w dniu 1 stycznia 2026 r. Natomiast w sytuacji, gdy pracownikowi wypłacono w grudniu 2025 r. nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, a pracownik ten dostarczył zaświadczenie ZUS i po doliczeniu dodatkowych lat stażu w dniu 1 stycznia 2026 r. jego staż pracy wyniósł 46 lat, to pracownik ten uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w dniu 1 stycznia 2026 r. i wypłata nagrody za 45 lat powinna nastąpić w pełnej wysokości.

MRPiPS podkreśliło, że „Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej uprawnień. Wypłaty dokonuje pracodawca właściwy z uwagi na dzień nabycia uprawnienia do tej nagrody. Ustawa stażowa nie zmienia zasad zaliczania do okresu zatrudnienia okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego”.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

W przypadku nauczycieli przepisy w zakresie nagrody jubileuszowej zawarte w regulacjach dotyczących nauczycieli w tym zakresie są analogiczne do przepisów odnoszących się do pracowników samorządowych.

Jak przypomniało MRPiPS, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy stażowej uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia nowych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r. w stosunku do pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.