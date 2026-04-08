REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej

Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 kwietnia 2026, 10:33
oprac. Tomasz Kowalski
nagroda jubileuszowa pracownik samorządowy nauczyciele kalendarz kalkulator pieniądze staż pracy obliczenia uprawnienia pracownicze okresy zatrudnienia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?

Czym jest nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pracowniczym przysługującym za osiągnięcie określonego stażu pracy. Świadczenie to nie jest regulowane przez Kodeks pracy, więc z tego względu nagroda jubileuszowa nie ma charakteru powszechnego i nie jest należna każdemu pracownikowi.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Jest to uprawnienie fakultatywne, które może być przewidziane przez konkretnego pracodawcę, np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w aktach prawnych regulujących status danej grupy pracowników, m.in. pracowników samorządowych czy nauczycieli. Prawo pracownika do uprawnień pracowniczych, w tym do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny oraz kierując się obowiązującymi u niego przepisami.

Od stycznia bieżącego roku obowiązują przepisy dopuszczające wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę. Czy mają one wpływ na nagrodę jubileuszową dla pracowników samorządowych?

Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowych

Zasady stosowania nowych przepisów dotyczących stażu pracy wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi m.in. o uprawnienia pracownicze wynikające z udokumentowania wyższego stażu pracy po uwzględnieniu okresów zatrudnienia, które wcześnie nie podlegały wliczaniu. W przypadku pracowników samorządowych nowe regulacje maja wpływ na wysokość dodatku stażowego oraz prawo do nagrody jubileuszowej.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Jak wskazano w wyjaśnieniach, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1638 z późn. zm.), prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Nie ma wątpliwości, iż okres uprawniający do nabycia prawa do nagrody upływa w dniu osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy, a ten pracownik osiąga w dniu wejścia w życie ustawy stażowej” – podkreśliło MRPiPS.

Zbieg prawa do kilku nagród jubileuszowych

Resort wyjaśnił, że sytuację zbiegu praw do kilku nagród jubileuszowych w wyniku zmiany zasad liczenia stażu pracy reguluje § 8 ust. 9 rozporządzenia. Oznacza to, że jeśli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do stażu pracy okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa termin uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną, najwyższą nagrodę.

„W myśl § 8 ust. 10 rozporządzenia, pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej” – wskazano.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Przykład

W sytuacji, gdy pracownik dostarczył pracodawcy zaświadczenie ZUS i po doliczeniu dodatkowych, np. 12 lat stażu w dniu 1 stycznia 2026 r. jego staż pracy wyniósł 42 lata to pracownik ten uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w dniu 1 stycznia 2026 r. Natomiast w sytuacji, gdy pracownikowi wypłacono w grudniu 2025 r. nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, a pracownik ten dostarczył zaświadczenie ZUS i po doliczeniu dodatkowych lat stażu w dniu 1 stycznia 2026 r. jego staż pracy wyniósł 46 lat, to pracownik ten uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w dniu 1 stycznia 2026 r. i wypłata nagrody za 45 lat powinna nastąpić w pełnej wysokości.

MRPiPS podkreśliło, że Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej uprawnień. Wypłaty dokonuje pracodawca właściwy z uwagi na dzień nabycia uprawnienia do tej nagrody. Ustawa stażowa nie zmienia zasad zaliczania do okresu zatrudnienia okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego”.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

W przypadku nauczycieli przepisy w zakresie nagrody jubileuszowej zawarte w regulacjach dotyczących nauczycieli w tym zakresie są analogiczne do przepisów odnoszących się do pracowników samorządowych.

Jak przypomniało MRPiPS, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy stażowej uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia nowych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r. w stosunku do pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA