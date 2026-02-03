REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują

03 lutego 2026, 13:26
oprac. Kamil Nowak
Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
Shutterstock

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.

Najwyższa emerytura w Polsce

Według ostatnich danych ZUS, w grudniu 2025 r. najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51,4 tys. zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat.

Najniższa emerytura w Polsce

Z kolei najniższa emerytura została wypłacona przez ZUS w kwocie 2 groszy. Pobiera ją kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc.

Kwestia emerytur groszowych

Z danych podawanych przez ZUS wynika, że liczba tzw. emerytur groszowych wzrosła od 2011 roku z poziomu 23,9 tys. do 433,1 tys. w 2024 r. W 2011 roku stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur nowosystemowych, natomiast w 2024 r. było to już 9,9 proc.

Waloryzacja rent i emerytur

W marcu, jak co roku, emerytów i rencistów, czeka waloryzacja świadczeń. Rząd w czerwcu 2025 r. zaproponował, by emerytury i renty wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Przy takim założeniu - według rządowych prognoz - najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2026 roku o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Ostateczny wskaźnik tegorocznej waloryzacji będzie znany po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. GUS ogłasza te dane co roku na początku lutego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W budżecie państwa na tegoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano ok. 22 mld zł.

Mechanizm waloryzacji polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Ile wynoszą najniższa renta i emerytura?

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Karolina Kropiwiec

Źródło: PAP
Kadry
