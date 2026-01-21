REKLAMA

Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.

Komunikat ZUS: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.

21 stycznia 2026, 10:24
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
komunikat ZUS, rozliczenie 2025, emeryci i renciści, PIT, podatek od emerytury
ZUS przypomina komunikatem: rusza wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2025 r.
Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, ponad 10,5 mln formularzy trafi do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS od 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego.

Co zrobić z deklaracją PIT otrzymaną z ZUS?

ZUS wskazuje jasną instrukcję. Osoba, która dostaje deklarację:

  • PIT-40Anie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego; jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku;
  • PIT-11A lub PIT-11może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia; wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.
Ważne

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Co w przypadku zmiany adresu? Czy na pewno otrzymam deklarację z ZUS?

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie do nas już w czasie przygotowywania deklaracji, nie będziemy mogli jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w naszej placówce.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS

Kto otrzyma poszczególne typy dokumentów do rozliczenia PIT?

  1. PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafi także do osób mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.
  2. PIT-11A dostaną osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Dotyczy to również emerytów i rencistów, którzy:
    1. nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,
    2. w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,
    3. mieli nadpłatę podatku,
    4. złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,
    5. złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.
  4. PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozliczy w PIT za 2025 rok?

Zakład nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Osoby, które chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku na konto bankowe, powinny zgłosić w urzędzie skarbowym numer swojego rachunku bankowego. Mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu przeznaczonym do aktualizowania danych adresowych ZAP-3. Jeżeli podatnik nie zgłosił numeru rachunku bankowego w urzędzie skarbowym, to nadpłacony podatek może być zwrócony przekazem pocztowym (wówczas kwota zwrotu zostaje pomniejszona o koszty przekazu) lub – jeśli kwota nadpłaconego podatku jest niska – w kasie urzędu skarbowego.

Źródło: ZUS

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

