ZUS odmówił już 50 tys. osób w sprawie stażowego. Oto najczęstsze błędy we wnioskach

Miesiąc po starcie nowych przepisów o stażu pracy ZUS publikuje pierwsze twarde dane. Ponad 309 tysięcy złożonych wniosków, pół miliona wydanych zaświadczeń, ale też prawie 50 tysięcy odmów. Zakład wyjaśnia, jak działa cały proces, ile trzeba czekać i dlaczego tylu Polaków dostało negatywną decyzję. Sprawdź, co zrobić, żeby nie trafić do tej statystyki.

ZUS podsumował miesiąc stażowego: 309 tysięcy wniosków, ale aż 50 tysięcy odmów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego systemu zaświadczeń stażowych. Liczby robią wrażenie – ale nie tylko te pozytywne. Przyjrzyjmy się komunikatowi ZUS.

Twarde dane prosto z ZUS na 27.01.2026: ponad 300 tysięcy wniosków złożonych

Do 26 stycznia 2026 roku do ZUS wpłynęło 309 612 wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do doliczenia do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na etacie.

Zakład rozpatrzył w tym czasie 228 806 wniosków i wydał łącznie 508 469 zaświadczeń. Skąd ta różnica? Jedna osoba może otrzymać kilka zaświadczeń – osobne dla różnych okresów czy tytułów ubezpieczenia.

Ale jest też mniej optymistyczna statystyka: 49 569 odmów. To oznacza, że mniej więcej co piąty rozpatrzony wniosek kończy się decyzją negatywną.

REKLAMA

O co w ogóle chodzi ze stażowym? Przypominamy

Krótkie przypomnienie dla tych, którzy nie śledzili tematu. Od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy można doliczać okresy pracy na umowach zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy współpracy z przedsiębiorcą. Wcześniej liczyła się tylko umowa o pracę.

Przepisy wchodzą etapami:

od 1 stycznia 2026 r. – dla pracowników sektora finansów publicznych,

– dla pracowników sektora finansów publicznych, od 1 maja 2026 r. – dla pozostałych pracodawców.

Żeby pracodawca mógł cokolwiek doliczyć, pracownik musi dostarczyć zaświadczenie z ZUS. I tu zaczynają się schody, o które już tyle osób się potknęło, jak podał ZUS.

Jak działa proces składania wniosku?

ZUS szczegółowo wyjaśnia procedurę. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez platformę eZUS. Szukamy formularza USP („Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy").

Zakład ułatwił sprawę i dodał w menu bocznym osobny kafelek prowadzący bezpośrednio do tego formularza.

Ile trzeba czekać? ZUS rozpatruje wnioski zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ma na to 7 dni (bo to wydanie zaświadczenia, a nie sprawa administracyjna kończąca się decyzją lub postanowieniem). Odpowiedź – zaświadczenie albo decyzja odmowna – przychodzi wyłącznie elektronicznie, na konto w eZUS. Dokumenty mogą zawierać nadruk imienia i nazwiska zamiast własnoręcznego podpisu.

Ważne ZUS podkreśla, że takie zaświadczenie wygenerowane automatycznie jest równoprawne z dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonym pieczęcią i odręcznym podpisem.

Ważne dla osób z pełnomocnikiem: odpowiedź najpierw trafia do pełnomocnika. Ubezpieczony zobaczy ją na swoim koncie dopiero po odebraniu przez pełnomocnika lub automatycznie po 14 dniach.

Powiadomienia eZUS (PUE ZUS) - warto włączyć

ZUS zachęca do aktywowania powiadomień w zakładce Ustawienia → Ustawienia subskrypcji. Można wybrać SMS, e-mail lub powiadomienia w aplikacji mZUS.

Dzięki temu od razu dowiemy się, że zaświadczenie lub decyzja czeka na koncie. Kto nie ma włączonych powiadomień, powinien regularnie logować się do eZUS i sprawdzać skrzynkę.

Prawie 50 tysięcy odmów - dlaczego? Co robimy nie tak?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje najczęstsze przyczyny negatywnych decyzji:

Status ucznia lub studenta

Jeśli ktoś pracował na zleceniu przed ukończeniem 26 lat i jednocześnie miał status ucznia lub studenta – nie podlegał wtedy ubezpieczeniom społecznym. ZUS nie ma czego potwierdzić, więc odmawia.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Typowa sytuacja: ktoś miał etat i dorabiał na zleceniu. Obowiązkowe ubezpieczenia szły wtedy z umowy o pracę, a zlecenie było ozusowane tylko w zakresie zdrowotnym. W decyzji odmownej ZUS podaje informację o okresie ubezpieczenia zdrowotnego z danego tytułu – ale to nie wystarczy do doliczenia stażu.

Błędy w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych

Jeśli płatnik składek (np. dawny zleceniodawca) popełnił błędy w dokumentacji albo w ogóle jej nie złożył – ZUS nie jest w stanie wydać zaświadczenia. Brakuje po prostu danych w systemie.

Brak informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń

Gdy na koncie klienta nie ma żadnych informacji o ubezpieczeniu we wskazanym okresie, Zakład wydaje decyzję odmowną.

Co zrobić po odmowie?

Odmowa nie musi oznaczać końca sprawy. ZUS informuje, że jeśli ubezpieczony posiada dokumenty potwierdzające wykonywanie danej aktywności zawodowej, może złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające.

Jakie dokumenty mogą pomóc? Na przykład:

umowy zlecenia,

rachunki do umów,

potwierdzenia przelewów wynagrodzenia,

zaświadczenia od byłych zleceniodawców.

A gdzie złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające? Tutaj mamy trzy opcje:

elektronicznie – przez eZUS, wykorzystując wniosek ogólny POG i dołączając skany dokumentów,

– przez eZUS, wykorzystując wniosek ogólny POG i dołączając skany dokumentów, listownie – na adres najbliższej jednostki ZUS,

– na adres najbliższej jednostki ZUS, osobiście – w dowolnej placówce Zakładu.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uzupełnieniu danych w systemie można ponownie złożyć wniosek USP.

Podsumowanie w liczbach (stan na 26 stycznia 2026)

Podsumowanie statystyk podanych przez ZUS poniżej w tabeli:

Kategoria Liczba Złożone wnioski 309 612 Rozpatrzone wnioski 228 806 Wydane zaświadczenia 508 469 Odmowy 49 569

Tempo rozpatrywania wniosków jest przyzwoite – ZUS trzyma się ustawowego terminu 7 dni. Jednak wysoki odsetek odmów pokazuje, że wiele osób składa wnioski, nie sprawdziwszy wcześniej, czy w ogóle podlegali ubezpieczeniom w danym okresie.

Źródło: ZUS