RIO: Dodatkowe wynagrodzenie roczne bez sześciu miesięcy zatrudnienia

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?

Czy trzynastka przysługuje pracownikowi, który korzystał z urlopu opiekuńczego?

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Kielcach skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) wniosek o wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pytała, czy zasadna jest wypłata trzynastki pracownikom, którzy nie przepracowali wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystali z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia.

RIO: Istnieją sytuacje, w których wypłata trzynastki jest możliwa

Jak wyjaśniła RIO, w odniesieniu do pracowników korzystających z urlopu opiekuńczego, prawidłowe jest stanowisko uwzględniające ich „prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalonego proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy”.

W wyjaśnieniach przypomniano, że w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawodawca wskazał zamknięty katalog sytuacji, w których możliwa jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania minimum sześciu miesięcy.

„W ramach ustalonych przez ustawodawcę wyjątków pracownicy określonych jednostek sfery budżetowej będą uzyskiwali nagrodę roczną bez spełnienia wyjściowych przesłanek koniecznych do jej nabycia. Wśród tych wyjątków, w art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. af przywołanej ustawy, wymieniony został urlop opiekuńczy” – wskazał zastępca prezesa RIO w Kielcach Zbigniew Rękas.

Dla kogo dodatkowe wynagrodzenie roczne i kiedy je wypłacać

Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania tzw. „trzynastek” określa ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Prawo do trzynastki obejmuje m.in. pracowników samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wynagrodzenie roczne powinno zostać wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje trzynastka.