ZUS: 800 plus przysługuje na każde dziecko – czy także ukraińskie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. W ciągu pierwszych dziesięciu dni lutego 1,6 mln osób złożyło wnioski o świadczenie wychowawcze. Złożone dokumenty dotyczyły 2,4 mln dzieci.

Ruszył nabór wniosków o świadczenie 800 plus

Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2025/2026 wystartował 1 lutego. Rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o świadczenie, które będzie wypłacane od czerwca 2025 do maja 2026 r.

REKLAMA

Autopromocja

– Od początku lutego płyną nowe wnioski na nowy okres, który rozpoczyna się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, co jest bardzo wygodne dla rodziców. Mogą oni wysłać formularz o dowolnej porze dnia i nocy, także spoza miejsca zamieszkania. Sprawdziło się to w pierwszych dniach, gdy można było wnioskować o świadczenie, a w 11 województwach w całym kraju trwały ferie zimowe – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł, obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny.

- W przypadku obywateli Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, jednym z warunków przyznania 800 plus jest spełnienie obowiązku przedszkolnego lub szkolnego przez dziecko – informuje rzeczniczka. - Rodzice nie muszą dołączać zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do polskiej szkoły – ZUS zweryfikuje ten fakt w Systemie Informacji Oświatowej. Dotychczas złożono 8,5 tys. wniosków obejmujących 12,5 tys. dzieci z Ukrainy.

Według stanu na 10 lutego 2025 r. łącznie wpłynęło w kraju 1,6 mln wniosków na 2,4 mln dzieci. W tej liczbie znajduje się 16,1 tys. wniosków na 23,8 tys. dzieci dla osób objętych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytoriom tego państwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- To są dane z całego kraju - jak na razie nie wiadomo, ile wniosków zostało złożonych w województwie dolnośląskim – dodaje Kowalska-Matis.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Rodzice mogą skorzystać z różnych kanałów elektronicznych, aby złożyć wniosek o świadczenie.

REKLAMA

- Jak co roku wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty pieniędzy realizowane są bezgotówkowo na wskazane konto bankowe – przypomina rzeczniczka. – Zachęcam do korzystania z aplikacji mobilnej mZUS, która umożliwia szybkie i wygodne złożenie wniosku. Całość trwa zaledwie kilka minut, a system automatycznie uzupełnia większość danych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, niezależnie od tego, czy były one składane przez aplikację, PUE/eZUS, czy inne platformy – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że w razie potrzeby użytkownik może edytować dokument przed jego wysłaniem. Alternatywnie, wniosek można złożyć także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

– Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie posiada profilu na PUE/eZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie założy mu taki profil na podstawie danych zawartych we wniosku – zapewnia rzeczniczka.

Wnioski są najczęściej składane przez bankowe konta rodziców - 1005954 wniosków, co daje 62,7 proc. wpływu wszystkich wniosków oraz poprzez PUE ZUS – 460330 wniosków, co daje 28,7 proc. wpływu wszystkich wniosków.

Z aplikacji mobilnej rodzice wysłali 117154 wniosków, co daje 7,3 proc. wpływu wszystkich wniosków. Najmniej wniosków trafia do ZUS poprzez portal Empatia – 21636 wniosków, co daje 1,3 proc. wpływu wszystkich wniosków.