Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości przedłużania orzeczeń miejskich, powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Chodzi o orzeczenia, które wygasły 30 września 2024 r. lub później.

Zaświadczenie określające termin ważności orzeczenia

PFRON informuje, że w przypadku gdy wniosek o nowe orzeczenie zostanie złożony w czasie ważności poprzedniego orzeczenia, to orzeczenie to pozostaje ważne do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia. Przedłużenie ważności nie może jednak trwać dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca po dacie określającej ważność orzeczenia.

Terminowe złożenie wniosku o nowe orzeczenie potwierdza przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydając zaświadczenie, które określa termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Dokument ten umożliwia przedłużenie uprawnień związanych z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego orzeczenia.

Brak zaświadczenia określającego termin ważności orzeczenia

Podstawowym dokumentem, dzięki któremu na bieżąco potwierdza się, że poprzednie orzeczenie jest przedłużone, pozostaje zaświadczenie określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia, wydane przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w ostatnich wyjaśnieniach wskazało, że ocena możliwości przedłużenia poprzedniego orzeczenia może być również dokonana w oparciu o treść poprzedniego i nowego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Na podstawie tych dokumentów da się określić ważność poprzedniego orzeczenia oraz termin złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia.

1. Jeżeli z treści obu dokumentów: poprzedniego i nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności będzie wynikać, że:

wniosek o wydanie nowego orzeczenia został złożony przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia oraz

nowe ostateczne orzeczenie zostało wydane przed upływem ostatniego dnia szóstego miesiąca, następującego po dacie określającej ważność poprzedniego orzeczenia

– to poprzednie orzeczenie może być przedłużone – w oparciu o posiadane dokumenty (czyli oba orzeczenia) – do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

2. Jeżeli z treści obu dokumentów: poprzedniego i nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności będzie wynikać, że:

wniosek o wydanie nowego orzeczenia został złożony przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia oraz

nowe ostateczne orzeczenie zostało wydane po upływie ostatniego dnia szóstego miesiąca, następującego po dacie określającej ważność poprzedniego orzeczenia

– to poprzednie orzeczenie może być przedłużone – w oparciu o posiadane dokumenty (czyli oba orzeczenia) – do ostatniego dnia szóstego miesiąca, następującego po dacie określającej ważność poprzedniego orzeczenia.

Refundacja składek ZUS i KRUS

Jeżeli osoba będąca przedsiębiorcą lub rolnikiem z niepełnosprawnością (albo opłacająca składki KRUS za niepełnosprawnego domownika) chce przedłużyć swoje lub domownika orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, powinna przekazać do PFRON:

kopię zaświadczenia, które potwierdzi, że został złożony wniosek o nowe orzeczenie i określi termin ważności poprzedniego orzeczenia oraz

kopię nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (gdy je otrzyma).

PFRON podkreśla, że dostarczenie kolejnego orzeczenia jest szczególnie ważne, jeśli nowe orzeczenie ma niższy stopień lub nie przyznaje statusu osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu prawidłowo zostanie zakończona ważność poprzedniego orzeczenia.

Jeśli nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie dostarczone do PFRON, ale zabraknie zaświadczenia, PFRON przeanalizuje poprzednie i nowe orzeczenie, aby ustalić, czy przedłużenie poprzedniego orzeczenia jest możliwe.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, żeby na bieżąco korzystać z tego wsparcia, powinien otrzymać od pracownika:

kopię zaświadczenia, które potwierdzi, że pracownik złożył wniosek o nowe orzeczenie i określi termin ważności poprzedniego orzeczenia oraz

kopię nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, gdy już je otrzyma.

Ważne jest, żeby pracodawca pozyskał od pracownika informację, kiedy było wydane kolejne, ostateczne orzeczenie, aby prawidłowo zakończyć przedłużenie poprzedniego orzeczenia. Ma to znaczenie zwłaszcza, gdy kolejne orzeczenie przyznaje niższy stopień, nie wskazuje schorzeń szczególnych lub w ogóle nie przyznaje statusu osoby niepełnosprawnej.

Jeśli pracownik dostarczy nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale nie dostarczy zaświadczenia, pracodawca może przeanalizować poprzednie i nowe orzeczenie, aby ustalić, czy przedłużenie poprzedniego orzeczenia pracownika jest możliwe.