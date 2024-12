ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe. Płatnik znajdzie informacje na swoim profilu w PUE ZUS

Co do niedziel handlowych na 2024 r. decyzja zapadła i to już dawno. Wielu do ostatniej chwili liczyło, że i 24 grudnia (we wtorek) handel w palcówkach będzie ograniczony a wigilia wolna od pracy. Tak się jednak nie stało. W dniu 9 grudnia 2024 r. ustawę zmieniającą w tym zakresie przekazano Prezydentowi RP do podpisu, ale najwcześniej wolna Wigilia będzie w 2025 r. Jeżeli Prezydent podpisze ustawę to w grudniu 2025 r. będą aż 3 niedziele handlowe!