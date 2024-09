Ryczałt energetyczny - co miesiąc 299,82 zł. Kto może ubiegać się o to świadczenie?

Wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. będą takie same nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne w budżetówce

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w budżetówce? Kiedy należy się nagroda jubileuszowa? Czy można dostać dwa razy odprawę? Wszystko wskazuje na to, że w 2025 r. będą takie same zasady co do nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej w budżetówce, jak w 2024 r.