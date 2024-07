Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Szerszy krąg osób upoważnionych do świadczenia kompensacyjnego

Od 1 września 2024 r. poszerzy się krąg osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Prawo do świadczenia uzyskają pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do świadczenia kompensacyjnego po spełnieniu wszystkich warunków będą mieć prawo także nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dotyczy to także poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

W celu uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego należy spełniać warunki dotyczące wieku, stażu ubezpieczeniowego i rozwiązania stosunku pracy.

Do nabycia świadczenia niezbędne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku

Jednym z warunków niezbędnych do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ukończenie odpowiedniego wieku, który jest zróżnicowany dla kobiet i dla mężczyzn. Do końca 2024 r. kobieta musi ukończyć co najmniej 55 lat, a mężczyzna 60 lat.

Natomiast:

w latach 2025-2026 wiek ten wynosi 56 lat dla kobiet, 61 lat dla mężczyzn,

w latach 2027-2028 wiek wynosi 57 lat dla kobiet, 62 lata dla mężczyzn,

w latach 2029-2030 wiek wynosi 58 lat dla kobiet, 63 lata dla mężczyzn,

w latach 2031-2032 wiek wynosi 59 lat dla kobiet, 64 lata dla mężczyzn.

Konieczny odpowiedni staż ubezpieczeniowy

Drugim warunkiem niezbędnym do nabycia prawa do świadczenia jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Należy udowodnić 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela, wychowawcy, czy innego pracownika pedagogicznego przynajmniej w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach wymienionych w ustawie z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Przykładowo chodzi tu o pracę nauczycielską w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Rozwiązanie stosunku pracy

Ostatnim, niezbędnym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek lub gdy stosunek wygaśnie w określonych okolicznościach np. umowa o pracę wygaśnie z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli zatrudnienie odbywa się w kilku miejscach, to muszą zostać rozwiązane wszystkie umowy o pracę, bez względu na ich charakter i wymiar czasu, w jakim są wykonywane.

Istotne jest również by po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie kompensacyjne nie wykonywać żadnej innej pracy ani nie prowadzić działalności gospodarczej.