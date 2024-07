Tę informację należy obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. mija termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia pracodawca powinien zostać poinformowany o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełnią tego obowiązku, grożą jakieś sankcje?

Informacja o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana do składania pracodawcy informacji o liczbie swoich członków. Taką informację należy przedstawiać dwa razy w roku - według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku.

REKLAMA

Autopromocja

Stan liczbowy podany pracodawcy w informacji bierze się pod uwagę przy ustalaniu uprawnień zakładowej organizacji związkowej na najbliższe 6 miesięcy. Jednakże zmiany w liczbie członków, które nastąpią w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostają bez wpływu na te uprawnienia.

Nowe zakładowe organizacje związkowe

Także nowopowstałe zakładowe organizacje związkowe są zobowiązane do informowania o swojej liczebności. Organizacja, która została utworzona w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, pierwszą informację o liczbie członków (według stanu na dzień złożenia informacji) przedstawia pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej.

Mimo złożenia informacji w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej, związkowcy muszą złożyć kolejną informację w terminie określonym dla pozostałych zakładowych organizacji związkowych.

Kontrola informacji o liczbie członków

REKLAMA

Pracodawca, w celu kontroli informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej, może zgłosić pisemne zastrzeżenie co do jej liczebności. Pismo w tej sprawie powinien złożyć związkowcom w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez nich informacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W terminie 30 dni od dnia wpływu pisma zakładowa organizacja związkowa musi wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, z wnioskiem o ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. Jeżeli związkowcy nie złożą wniosku do sądu, wówczas stracą uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Uprawnienia te zostaną przywrócone z chwilą złożenia do sądu przez tę organizację wniosku o ustalenie liczby członków związku.

Konsekwencje niezłożenia informacji

Związkowcy, którzy w terminie nie złożyli pracodawcy informacji o liczbie członków, tracą uprawnienia zakładowej organizacji związkowej aż do czasu wykonania tych obowiązków. Oznacza to np. że działacze związkowi stracą specjalną ochronę trwałości stosunku pracy, bądź stracą prawa do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej powoduje też, że organizacja ta nie ma uprawnień do obrony swoich członków. Od tego momentu pracodawca nie będzie musiał z nią np. konsultować zamiaru wypowiedzenia pracownikowi lub rozwiązania z nim umowy o pracę.

Ponadto, w razie niezłożenia informacji o liczbie członków, zakładowa organizacja związkowa nie będzie mogła:

prowadzić rokowań zbiorowych i zawierać układów zbiorowych pracy,

zajmować stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy,

współtworzyć wewnątrzzakładowego prawa pracy.

Podstawa prawna: