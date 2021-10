Rejestracja i logowanie na PUE ZUS - zmiany

Umowa zlecenia a zasiłek chorobowy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego - co na to prawo? Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku?

Aktywizacja zawodowa kobiet, które najbardziej ucierpiały na pandemii, mogłaby wesprzeć polską gospodarkę. Jaki zysk szacuje się do 2030 r.? Jak zwiększyć aktywność zawodową Polek?

Które zawody są "męskie"? Luki kadrowe w tych zawodach wciąż rosną. Nie udaje się ich wypełnić pracownikami zza granicy. Jak zachęcić do pracy w tych zawodach?

Zapis do PPK a obywatelstwo

Zapis do PPK - czy jest uzależniony od obywatelstwa? Czy pracodawca zatrudniający cudzoziemca musi zapisać go do Pracowniczych Planów Kapitałowych?