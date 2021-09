Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

Elektroniczne potwierdzenie na PUE ZUS dla świadczeniobiorcy

Już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na portalu PUE ZUS. Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można przekazać go do instytucji, która tego oczekuje.

Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Teraz taką możliwość mają również świadczeniobiorcy – zarówno Ci z tzw. starego systemu jak i nowego. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące prawa do emerytury, renty, czy zasiłku, oraz kwota pobieranego świadczenia. Można również uzyskać potwierdzenie, że nie pobiera się świadczenia we wskazanym okresie.

Czym jest potwierdzenie z ZUS?

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Ma taką samą moc prawną, co zaświadczenia wystawiane na salach obsługi klientów. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Szczegółowe informacje o samodzielnym generowaniu danych przez świadczeniobiorców.