Strona główna » Kadry » ZUS » Formularze ZUS » ZUS EROP: Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty do 2 marca 2026 r.

ZUS EROP: Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty do 2 marca 2026 r.

11 lutego 2026, 15:12
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
EROP ZUS
ZUS EROP: Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty do 2 marca 2026 r.
ZUS

ZUS wymaga złożenia zaświadczenia o przychodach emeryta i rencisty na początku roku. Do kiedy dokładnie w 2026 roku pracodawcy i zleceniodawcy powiadamiają ZUS? Do kiedy emeryci i renciści składają do ZUS oświadczenie o osiąganiu przychodu ZUS EROP? Jaki jest wzór oświadczenia o przychodach?

Powiadomienie ZUS o przychodach emeryta i rencisty – obowiązek

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Co istotne, obowiązek informowania ZUS o dodatkowych zarobkach na emeryturze nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny (60 lat – kobiety lub 65 lat - mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem tej działalności.

Obowiązek zawiadomienia ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty i wysokości jego przychodów, a także obowiązek poinformowania o wysokości przychodu osiągniętego w roku poprzednim ciążą także odpowiednio na pracodawcy, zleceniodawcy oraz na właściwej komórce kadrowej (w przypadku osoby pełniącej służbę). Podsumowując, wskazane obowiązki dotyczą zarówno emeryta lub rencistę jak i pracodawcę lub zleceniodawcę.

Zobacz również:

Przychody emeryta i rencisty – jaka działalność?

Podjęcie jakiego rodzaju działalności emeryta lub rencisty skutkuje powstaniem obowiązku informacyjnego w stosunku do ZUS? W świetle art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS omawiane obowiązki dotyczą przychodu osiąganego z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności – także za granicą) oraz z tytułu:

  1. czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby;
  2. działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  3. pełnionej w Polsce służby:
  • w Policji (Milicji Obywatelskiej),
  • w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego),
  • w Straży Granicznej,
  • Straży Marszałkowskiej,
  • w Służbie Więziennej,
  • w Państwowej Straży Pożarnej,
  • w Służbie Celnej,
  • w Biurze Ochrony Rządu,
  • w Służbie Celno-Skarbowej,
  • w Służbie Ochrony Państwa.

Należy również informować o takiej działalności, która jest wyłączona z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub kiedy wykonujący działalność nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu ze względu na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Ważne

Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o przychodach emeryta i rencisty nie dotyczy honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Jak przygotować się do zmian 2026. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty 2026 – do kiedy?

Płatnicy składek będący pracodawcami lub zleceniobiorcami mają obowiązek powiadomienia ZUS do dnia 2 marca 2026 roku (poniedziałek) o przychodach z ubiegłego roku zatrudnianych przez nich emerytów lub rencistów. Jeśli osoba ubezpieczona nie podejmie decyzji, wówczas ZUS na podstawie przesłanych zaświadczeń sam zdecyduje czy dokona rocznego, czy miesięcznego rozliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych. Wybierze najkorzystniejszą dla danej osoby opcję.

Ważne

Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty należy złożyć najpóźniej do dnia 2 marca 2026 roku włącznie.

ZUS EROP - wzór zaświadczenia o przychodach emeryta i rencisty

ZUS EROP czyli oświadczenie o osiąganiu przychodu wypełnia osoba uprawniona do: 

  • wcześniejszej emerytury, 
  • emerytury pomostowej, 
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, 
  • renty rodzinnej, 
  • renty socjalnej.

Pobierz wzór: druk ZUS EROP

 

EROP ZUS - oświadczenie o osiąganiu przychodu emeryta i rencisty

ZUS

Kto informuje ZUS o dochodach?

Obowiązek poinformowania ZUS o dochodach mają tylko ci emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. W Polsce jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS EROP składają więc osoby pobierające wcześniejszą emeryturę oraz osoby pobierające rentę. Jeśli dorabiają do pobieranych z ZUS świadczeń, muszą informować o wysokości dodatkowego przychodu. Obowiązują ich bowiem limity dorabiania, o których więcej przeczytasz w artykułach:

Zobacz również:

Przekroczenie pierwszego limitu powoduje odpowiednie pomniejszenie emerytury lub renty, a przekroczenie drugiego limitu zawieszenie świadczenia. W tym celu emeryt i rencista informują ZUS o podjęciu pracy lub działalności zarobkowej. ZUS wylicza czy limity zostały przekroczone. Ubezpieczony może wybrać rozliczenie miesięczne lub roczne. W razie braku decyzji, ZUS rozstrzyga, które wyliczenie będzie korzystniejsze dla osoby zainteresowanej, a następnie podejmuje się takiego wyliczenia.

Zgodnie z art. 138 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach - za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

Źródło: INFOR
