Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki

Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki

11 lutego 2026, 11:08
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.

Wizyta w ZUS - konieczna, ale powstrzymuje Cię widmo kolejek?

ZUS ma rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią stać w kolejkach i tracić czasu. Oferuje już od ok. 10 lat usługę rezerwacji wizyty w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje ZUS w oficjalnym komunikacie, od stycznia 2026 rozszerzono możliwość wcześniejszego umówienia wizyty o kolejne placówki. Liczba klientów rezerwujących wizyty z wyprzedzeniem stale rośnie.

Rezerwacja wizyty w ZUS - to się opłaca

Jak podaje ZUS, oferowana usługa umawiania wizyt ma dużo zalet, bowiem system rezerwacyjny umożliwia:

  • samodzielne wybranie dogodnego terminu wizyty - nie jest narzucany najbliższy możliwy termin, masz dowolność w wyborze;
  • uprzednie dowiedzenie się, ile może potrwać spotkanie w danym temacie;
  • otrzymanie potwierdzenie o terminie i miejscu wizyty - tak aby nie zapomnieć.

ZUS prowadził pilotaż systemu. Okazało się, że w oddziałach pilotażowych (Poznań oraz Wałbrzych), aktualnie ponad 90% klientów korzystających z wizyt, umawia je wcześniej, a nie przychodzi do placówki "z ulicy".

Jak umówić wizytę w ZUS z wyprzedzeniem?

Rezerwacja jest prosta i dostępna za pomocą kilku kanałów komunikacji:

  • przez profil na portalu usług elektronicznych eZUS ( dawniej PUE ZUS),
  • telefonicznie,
  • podczas wizyty w placówce na stanowisku informacji ogólnej, dziennika podawczego lub komputerowym dla klientów.

Dostępne także e-wizyty online w ZUS

Wizyty można umawiać także w formie zdalnej. Wówczas nie odbywamy fizycznej wizyty w placówce ZUS, ale ma ona miejsce w formie wideorozmowy z pracownikiem ZUS. E-wizytę można umówić poprzez:

  • stronę internetową ZUS,
  • aplikację mZUS,
  • aplikację mObywatel.

Czy wizyty w ZUS odbywają się teraz tylko za wcześniejszą rezerwacją?

Nie - wcześniejsze umawianie wizyt w placówce ZUS lub w formie wideorozmowy to dodatkowa forma dostępna dla chętnych. Nadal możliwe jest odbycie wizyty w placówce bez wcześniejszego umówienia. Należy jednak wówczas liczyć się z koniecznością oczekiwania na obsługę w kolejce.

Źródło: ZUS

Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
