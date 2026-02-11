Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.

Wizyta w ZUS - konieczna, ale powstrzymuje Cię widmo kolejek?

ZUS ma rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią stać w kolejkach i tracić czasu. Oferuje już od ok. 10 lat usługę rezerwacji wizyty w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje ZUS w oficjalnym komunikacie, od stycznia 2026 rozszerzono możliwość wcześniejszego umówienia wizyty o kolejne placówki. Liczba klientów rezerwujących wizyty z wyprzedzeniem stale rośnie.

Rezerwacja wizyty w ZUS - to się opłaca

Jak podaje ZUS, oferowana usługa umawiania wizyt ma dużo zalet, bowiem system rezerwacyjny umożliwia:

samodzielne wybranie dogodnego terminu wizyty - nie jest narzucany najbliższy możliwy termin, masz dowolność w wyborze;

- nie jest narzucany najbliższy możliwy termin, masz dowolność w wyborze; uprzednie dowiedzenie się, ile może potrwać spotkanie w danym temacie;

w danym temacie; otrzymanie potwierdzenie o terminie i miejscu wizyty - tak aby nie zapomnieć.

ZUS prowadził pilotaż systemu. Okazało się, że w oddziałach pilotażowych (Poznań oraz Wałbrzych), aktualnie ponad 90% klientów korzystających z wizyt, umawia je wcześniej, a nie przychodzi do placówki "z ulicy".

Jak umówić wizytę w ZUS z wyprzedzeniem?

Rezerwacja jest prosta i dostępna za pomocą kilku kanałów komunikacji:

przez profil na portalu usług elektronicznych eZUS ( dawniej PUE ZUS),

( dawniej PUE ZUS), telefonicznie ,

, podczas wizyty w placówce na stanowisku informacji ogólnej, dziennika podawczego lub komputerowym dla klientów.

Dostępne także e-wizyty online w ZUS

Wizyty można umawiać także w formie zdalnej. Wówczas nie odbywamy fizycznej wizyty w placówce ZUS, ale ma ona miejsce w formie wideorozmowy z pracownikiem ZUS. E-wizytę można umówić poprzez:

stronę internetową ZUS,

aplikację mZUS,

aplikację mObywatel.

Czy wizyty w ZUS odbywają się teraz tylko za wcześniejszą rezerwacją?

Nie - wcześniejsze umawianie wizyt w placówce ZUS lub w formie wideorozmowy to dodatkowa forma dostępna dla chętnych. Nadal możliwe jest odbycie wizyty w placówce bez wcześniejszego umówienia. Należy jednak wówczas liczyć się z koniecznością oczekiwania na obsługę w kolejce.

