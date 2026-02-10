Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?

Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?

Czym jest renta wdowia? Przypomnienie

Renta wdowia to obowiązujące od lipca 2025 r. świadczenie, polegające na możliwości pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z dokonanym wyborem, co oznacza możliwość wypłaty odpowiednio:

REKLAMA

REKLAMA

100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia, albo

100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również policyjną rentę rodzinną, wojskową rentę rodzinną albo rolniczą rentę rodzinną. Zasada 15% obowiązuje jeszcze cały 2026 rok, dopiero od stycznia 2027 r. ułamek zmieni się na 25%.

Ważne Wdowia renta nie jest przyznawana wstecznie, przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ile wynosi wdowia renta po waloryzacji marcowej 2026 r.?

Jak wynika z powyższego - wdowia renta nie jest świadczeniem przyznawanym w jednolitej wysokości, ale stanowi dodatek do własnego świadczenia. Z tego względu nie da się określić jednej stawki nowego świadczenia. Ale znamy już wskaźnik waloryzacji marcowej 2026 - wynosi on 5,3 %. To oznacza, że jeżeli pobierasz aktualnie np. 400 zł z tytułu wdowiej renty, to kwota ta wzrośnie po marcowej waloryzacji o 5,3%, czyli o 21,20 zł. Wdowia renta po waloryzacji wyniesie zatem 421,20 zł zamiast 400 zł.

Tabela z przykładami wdowiej renty po waloryzacji marcowej 2026

Poniżej obrazujemy na kilku przykładach wysokość wzrostu renty wdowiej po marcowej waloryzacji 2026 r. - ile może ona wynosić?

REKLAMA

wysokość przysługujących świadczeń co korzystniejsze wdowia renta teraz wdowia renta po waloryzacji marzec 2026 własne świadczenie w kwocie 2000 zł brutto a renta rodzinna 1500 zł brutto własne świadczenie + 15% renty rodzinnej 225 zł 236,93 zł własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 2000 zł brutto własne świadczenie + 15 % renty rodzinnej 300 zł 315,90 zł własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 3000 zł brutto renta rodzinna + 15% własnego świadczenia 375 zł 394,86 zł własne świadczenie w kwocie 3000 zł brutto a renta rodzinna 2750 zł brutto własne świadczenie + 15% renty rodzinnej 412,50 zł 434,36 zł własne świadczenie 3500 zł brutto a renta rodzinna 3250 zł brutto własne świadczenie + 15% renty rodzinnej 487,50 zł 513,34 zł

Wzrastają też o wskaźnik waloryzacji świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia

Oczywiście powyższy przykład z poprzedniej tabeli jest uproszczony i ukierunkowany na zobrazowanie wzrostu samej renty rodzinnej. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że waloryzacji podlegają same świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia renty rodzinnej. One ulegną zwiększeniu o 5,3% w marcu 2026 r. i stąd będzie wynikał wzrost renty wdowiej - będzie ona nadal stanowiła 15% od jednego ze świadczeń (własnego lub renty rodzinnej po zmarłym), ale będzie to wartość obliczana od zwaloryzowanej już kwoty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo