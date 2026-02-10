Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
REKLAMA
REKLAMA
Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?
- Czym jest renta wdowia? Przypomnienie
- Ile wynosi wdowia renta po waloryzacji marcowej 2026 r.?
- Tabela z przykładami wdowiej renty po waloryzacji marcowej 2026
- Wzrastają też o wskaźnik waloryzacji świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia
Czym jest renta wdowia? Przypomnienie
Renta wdowia to obowiązujące od lipca 2025 r. świadczenie, polegające na możliwości pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z dokonanym wyborem, co oznacza możliwość wypłaty odpowiednio:
REKLAMA
REKLAMA
- 100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia, albo
- 100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.
Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również policyjną rentę rodzinną, wojskową rentę rodzinną albo rolniczą rentę rodzinną. Zasada 15% obowiązuje jeszcze cały 2026 rok, dopiero od stycznia 2027 r. ułamek zmieni się na 25%.
Wdowia renta nie jest przyznawana wstecznie, przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Ile wynosi wdowia renta po waloryzacji marcowej 2026 r.?
Jak wynika z powyższego - wdowia renta nie jest świadczeniem przyznawanym w jednolitej wysokości, ale stanowi dodatek do własnego świadczenia. Z tego względu nie da się określić jednej stawki nowego świadczenia. Ale znamy już wskaźnik waloryzacji marcowej 2026 - wynosi on 5,3 %. To oznacza, że jeżeli pobierasz aktualnie np. 400 zł z tytułu wdowiej renty, to kwota ta wzrośnie po marcowej waloryzacji o 5,3%, czyli o 21,20 zł. Wdowia renta po waloryzacji wyniesie zatem 421,20 zł zamiast 400 zł.
Tabela z przykładami wdowiej renty po waloryzacji marcowej 2026
Poniżej obrazujemy na kilku przykładach wysokość wzrostu renty wdowiej po marcowej waloryzacji 2026 r. - ile może ona wynosić?
REKLAMA
wysokość przysługujących świadczeń
co korzystniejsze
wdowia renta teraz
wdowia renta po waloryzacji marzec 2026
własne świadczenie w kwocie 2000 zł brutto a renta rodzinna 1500 zł brutto
własne świadczenie + 15% renty rodzinnej
225 zł
236,93 zł
własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 2000 zł brutto
własne świadczenie + 15 % renty rodzinnej
300 zł
315,90 zł
własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 3000 zł brutto
renta rodzinna + 15% własnego świadczenia
375 zł
394,86 zł
własne świadczenie w kwocie 3000 zł brutto a renta rodzinna 2750 zł brutto
własne świadczenie + 15% renty rodzinnej
412,50 zł
434,36 zł
własne świadczenie 3500 zł brutto a renta rodzinna 3250 zł brutto
własne świadczenie + 15% renty rodzinnej
487,50 zł
513,34 zł
Wzrastają też o wskaźnik waloryzacji świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia
Oczywiście powyższy przykład z poprzedniej tabeli jest uproszczony i ukierunkowany na zobrazowanie wzrostu samej renty rodzinnej. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że waloryzacji podlegają same świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia renty rodzinnej. One ulegną zwiększeniu o 5,3% w marcu 2026 r. i stąd będzie wynikał wzrost renty wdowiej - będzie ona nadal stanowiła 15% od jednego ze świadczeń (własnego lub renty rodzinnej po zmarłym), ale będzie to wartość obliczana od zwaloryzowanej już kwoty.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA