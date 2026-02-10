REKLAMA

Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?

Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?

10 lutego 2026, 11:58
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?

Czym jest renta wdowia? Przypomnienie

Renta wdowia to obowiązujące od lipca 2025 r. świadczenie, polegające na możliwości pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z dokonanym wyborem, co oznacza możliwość wypłaty odpowiednio:

  • 100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia, albo
  • 100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również policyjną rentę rodzinną, wojskową rentę rodzinną albo rolniczą rentę rodzinną. Zasada 15% obowiązuje jeszcze cały 2026 rok, dopiero od stycznia 2027 r. ułamek zmieni się na 25%.

Ważne

Wdowia renta nie jest przyznawana wstecznie, przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ile wynosi wdowia renta po waloryzacji marcowej 2026 r.?

Jak wynika z powyższego - wdowia renta nie jest świadczeniem przyznawanym w jednolitej wysokości, ale stanowi dodatek do własnego świadczenia. Z tego względu nie da się określić jednej stawki nowego świadczenia. Ale znamy już wskaźnik waloryzacji marcowej 2026 - wynosi on 5,3 %. To oznacza, że jeżeli pobierasz aktualnie np. 400 zł z tytułu wdowiej renty, to kwota ta wzrośnie po marcowej waloryzacji o 5,3%, czyli o 21,20 zł. Wdowia renta po waloryzacji wyniesie zatem 421,20 zł zamiast 400 zł.

Tabela z przykładami wdowiej renty po waloryzacji marcowej 2026

Poniżej obrazujemy na kilku przykładach wysokość wzrostu renty wdowiej po marcowej waloryzacji 2026 r. - ile może ona wynosić?

wysokość przysługujących świadczeń

co korzystniejsze

wdowia renta teraz

wdowia renta po waloryzacji marzec 2026

własne świadczenie w kwocie 2000 zł brutto a renta rodzinna 1500 zł brutto

własne świadczenie + 15% renty rodzinnej

225 zł

236,93 zł

własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 2000 zł brutto

własne świadczenie + 15 % renty rodzinnej

300 zł

315,90 zł

własna świadczenie w kwocie 2500 zł brutto a renta rodzinna 3000 zł brutto

renta rodzinna + 15% własnego świadczenia

375 zł

394,86 zł

własne świadczenie w kwocie 3000 zł brutto a renta rodzinna 2750 zł brutto

własne świadczenie + 15% renty rodzinnej

412,50 zł

434,36 zł

własne świadczenie 3500 zł brutto a renta rodzinna 3250 zł brutto

własne świadczenie + 15% renty rodzinnej

487,50 zł

513,34 zł

Wzrastają też o wskaźnik waloryzacji świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia

Oczywiście powyższy przykład z poprzedniej tabeli jest uproszczony i ukierunkowany na zobrazowanie wzrostu samej renty rodzinnej. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że waloryzacji podlegają same świadczenia stanowiące podstawę do obliczenia renty rodzinnej. One ulegną zwiększeniu o 5,3% w marcu 2026 r. i stąd będzie wynikał wzrost renty wdowiej - będzie ona nadal stanowiła 15% od jednego ze świadczeń (własnego lub renty rodzinnej po zmarłym), ale będzie to wartość obliczana od zwaloryzowanej już kwoty.

Źródło: INFOR
