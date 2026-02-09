Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.

Ile wynosiła trzynastka w 2025 roku?

To, ile wynosiła trzynasta emerytura w 2025 roku, jest podstawą do wyliczenia jej wysokości w tym roku. Trzynastka wynosi natomiast dokładnie tyle, ile emerytura minimalna. Stawka emerytury minimalnej w 2025 roku wynosiła 1.878,91 zł, już z uwzględnieniem marcowej waloryzacji. W tym roku emerytury ponownie ulegną waloryzacji w marcu 2026. Zwaloryzowana zostanie też stawka trzynastej emerytury i emerytury minimalnej.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026? Wiemy już wszystko

Już wiadomo, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku. Jest ona bowiem dokonywana rokrocznie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur, który określa o ile procent wzrosną świadczenia emerytalne. Ustala się go na podstawie danych gospodarczych i ekonomicznych, w szczególności gromadzonych przez GUS, które za rok 2025 są już znane. Celem waloryzacji jest utrzymanie pobierającym emerytury podobnej siły nabywczej przyznanego świadczenia. Ma ona zmniejszać skutki inflacji dla portfeli seniorów.

Wskaźnik waloryzacji emerytur - jak jest liczony i jakie są procenty w 2026 roku?

Wskaźnik ten opiera się na dwóch podstawowych informacjach. Pierwsza to dane gospodarcze wyrażone wskaźnikiem inflacji, czyli średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa GUS. Termin jego publikacji za rok poprzedni upływa z dniem 31 stycznia roku następnego. Ostateczna jego wysokość za 2025 r. jest już znana i wynosi dokładnie 3,6%.

Ale uwaga - ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że pierwszeństwo dla obliczania waloryzacji emerytur i rent ma wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Standardowy wskaźnik stosuje się dopiero, gdyby okazał się wyższy od "emeryckiej inflacji". Ale w tym roku wyniosła ona dokładnie 4,2% - i to ten wskaźnik stosujemy przy waloryzacji 2026.

REKLAMA

Kolejnym czynnikiem, który uwzględnia wskaźnik waloryzacji emerytur to dane z rynku pracy, a konkretnie realny wzrost wynagrodzeń. Co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (uwaga – tylko samego wzrostu, a nie 20% poziomu wynagrodzeń) uwzględnia się do wskaźnika waloryzacji. Założenie u tego rozwiązania jest takie, aby wzrost wysokości emerytur uwzględniał samą inflację, ale także wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Ma to sprawić, aby emerytury rosły w tempie zbliżonym do rzeczywistej rynkowej sytuacji. Ten wskaźnik również jest już znany i wynosi 5,5% za ubiegły rok 2025, co Prezes GUS ogłosił 9 lutego 2026 r.

Ile w takim razie wyniesie trzynasta emerytura w 2026? Składniki waloryzacji są znane, Prezes GUS ogłosił

Mając na uwadze powyższe dane, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku będzie stanowił sumę wskaźnika inflacji dla emerytów i rencistów za 2025 r. oraz 20% realnego wzrostu płac. Ponieważ realny wzrost płac za 2025 r. wynosi 5,5%, to 20% z tego daje wartość 1,1%.

Zatem emerytury w 2026 r. zostaną w marcu zwaloryzowane o 5,3% (4,2% inflacji emeryckiej + 1,1% części realnego wzrostu płac). Skoro zaś trzynastka w 2025 r. wynosiła 1.878,91 zł, to trzynastka w 2026 r. będzie tą kwotą powiększoną o 5,3%. Wynik tego działania daje kwotę 1.978,49 zł, to jest nową trzynastkę obowiązującą w 2026 r. Kwota ta oczywiście stanowi świadczenie brutto. To nieco więcej (ok. 10 zł), niż wskazywały szacunki z ubiegłego roku.

Ważne Trzynasta emerytura będzie wynosiła w 2026 roku kwotę 1.978,49 zł brutto. Jednocześnie jest to kwota minimalnej emerytury po waloryzacji w 2026 r. Oznacza to, że trzynastki oraz minimalne emerytury wzrosną w 2026 roku o ok. 100 zł brutto.

Co z wysokością czternastki w 2026 roku?

Wysokość czternastej emerytury także jest już możliwa do wskazania w prosty sposób - z tego względu, że jest ona równa wysokości trzynastki. To oznacza, że czternastka w 2026 roku również wyniesie 1.978,49 zł brutto.

Ile ogółem więcej za trzynastkę i czternastkę w 2026 roku?

Jak wynika z powyższych dokładnych i oficjalnych już danych, ogółem sumując trzynastkę i czternastkę w 2026 r., emeryci pobierający obydwa świadczenia otrzymają ok. 200 zł brutto więcej niż rok temu.