Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?

Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?

26 stycznia 2026, 12:39
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
5 kwietnia dniem wolnym od pracy? Po Wigilii czas na Wielki Piątek - Polacy chcą kolejnego dnia wolnego od pracy - tylko czy Sejm zdąży jeszcze w tym roku
Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.

Po Wigilii czas na Wielki Piątek? Polacy chcą kolejnego dnia wolnego od pracy

Ledwo Polacy przyzwyczaili się do wolnej Wigilii, a na stole w Sejmie leży już kolejna propozycja. Tym razem chodzi o Wielki Piątek. Petycja w tej sprawie wpłynęła do Sejmu pod koniec października 2025 roku, a od 15 grudnia zajmuje się nią sejmowa Komisja ds. Petycji. Autor wniosku domaga się nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy z 1951 roku.

Sam pomysł nie jest nowy – podobne postulaty pojawiały się już wcześniej w formie interpelacji poselskich, projektów ustaw i petycji. Nigdy jednak nie doczekały się realizacji. Czy tym razem będzie inaczej?

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Wielki Piątek wolny od pracy – o co chodzi w petycji?

Autor petycji wnosi o to, by Wielki Piątek – dzień poprzedzający Wielkanoc – stał się ustawowo dniem wolnym od pracy. Obecnie jest to normalny dzień roboczy, choć w praktyce wielu Polaków stara się wziąć wtedy urlop.

Petycja odwołuje się do argumentów religijnych, praktycznych i ekonomicznych. Wielki Piątek to część tzw. Triduum Paschalnego – najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. W kościołach odbywają się wtedy uroczyste nabożeństwa, w których uczestniczy wielu wiernych. Problem w tym, że pracujący charakter tego dnia utrudnia udział w celebracjach.

Autor petycji zwraca uwagę, że sytuacja przypomina tę sprzed wprowadzenia wolnej Wigilii. Wiele osób brało urlop, część pracodawców skracała dzień pracy, ale nie wszyscy mogli liczyć na taką elastyczność. Szczególnie pracownicy handlu, którzy – jak podkreśla autor – od dawna postulowali wolny Wielki Piątek obok wolnej Wigilii.

Dzieci mają wolne, rodzice pracują

Jeden z argumentów podnoszonych w petycji dotyczy rodziców. W Wielki Piątek szkoły są zamknięte – dzieci i młodzież mają dzień wolny od zajęć. Tymczasem rodzice, jeśli nie wezmą urlopu, muszą normalnie iść do pracy. Pojawia się więc problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

To zresztą jeden z argumentów, który pojawiał się też w dyskusji o wolnej Wigilii. Tam zadziałał – od 2025 roku 24 grudnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Autor petycji zauważa też, że w Wielki Piątek część komunikacji miejskiej kursuje według zmienionego, świątecznego rozkładu. To dodatkowo utrudnia dojazd do pracy i sprawia, że dzień ten już teraz nie funkcjonuje jak typowy dzień roboczy.

KODEKS PRACY 2026

Jak jest w innych krajach Unii Europejskiej?

Petycja zawiera porównanie z innymi państwami UE. Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w większości krajów Unii – m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Danii, Finlandii, Szwecji, Słowacji, Łotwie, Estonii i na Malcie.

Autor odpiera przy okazji argument, który czasem pojawia się w debacie publicznej – że tam, gdzie wolny jest Wielki Piątek, pracuje się w Poniedziałek Wielkanocny. To nieprawda. W większości tych krajów wolne są oba dni.

Co ciekawe, petycja odnosi się też do częstego porównania liczby dni wolnych w Polsce i innych krajach. Autor argumentuje, że Polska ma 14 dni świątecznych, ale dwa z nich (pierwsza niedziela Wielkanocy i Zielone Świątki) zawsze wypadają w niedzielę, więc de facto wolnych dni jest 12. Z kolei np. Niemcy oficjalnie podają 9 dni wolnych na poziomie federalnym, ale poszczególne landy mają dodatkowe dni wolne. Proste porównanie „Niemcy 9, Polska 14" jest więc – zdaniem autora – mylące.

Wielki Piątek a wyznania protestanckie

Autor petycji podnosi też wątek ekumeniczny. Wielki Piątek ma szczególne znaczenie nie tylko dla katolików, ale też dla protestantów. Wyznawcy kościołów protestanckich mają już dziś prawo do zwolnienia od pracy w tym dniu – wynika to z ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów.

Problem w tym, że to zwolnienie trzeba odrobić lub wziąć urlop bezpłatny. Gdyby Wielki Piątek stał się dniem ustawowo wolnym od pracy, protestanci zyskaliby wolne bez konieczności odrabiania, a katolicy nie musieliby walczyć o urlop.

Argument gospodarczy – kto zyska na wolnym Wielkim Piątku?

Petycja zawiera też argumenty ekonomiczne. Autor przekonuje, że wolny Wielki Piątek pozytywnie wpłynąłby na branże związane z turystyką, gastronomią, transportem i kulturą. Dłuższy weekend wielkanocny (piątek-poniedziałek) zachęcałby do krótkich wyjazdów i aktywności poza domem.

Jednocześnie – zdaniem autora – handel nie powinien odczuć istotnych strat. Zakupy przedświąteczne i tak rozkładają się na kilka dni, więc klienci po prostu zrobiliby je wcześniej lub później.

Czterodniowy tydzień pracy a wolny Wielki Piątek

Jeden z bardziej oryginalnych argumentów w petycji dotyczy... skrócenia czasu pracy. Autor zauważa, że w Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Pojawiają się nawet koncepcje czterodniowego tygodnia pracy, w którym każdy piątek byłby wolny, a u nas MRPiPS prowadzi pilotaż.

„Może warto by spojrzeć na ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy również z tej perspektywy i potraktować to jako pierwszy krok dla skrócenia czasu pracy?" – pyta retorycznie autor petycji. To argument, który może trafić do osób niekoniecznie motywowanych religijnie, ale popierających ideę krótszego tygodnia pracy.

Co dalej z wolnym Wielkim Piątkiem? Będzie w 2026? 2027? Wcale?

Petycja wpłynęła do Sejmu 30 października 2025 roku. Od 15 grudnia 2025 roku zajmuje się nią sejmowa Komisja ds. Petycji. Co może się wydarzyć? Komisja ds. Petycji ma kilka opcji. Może uznać petycję za zasadną i skierować do odpowiedniej komisji wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Może też petycję odrzucić lub pozostawić bez dalszego biegu.

Autor sam zauważa, że temat Wielkiego Piątku pojawiał się już w Sejmie wielokrotnie – w interpelacjach, projektach ustaw i petycjach. Nigdy jednak nie został wprost odrzucony. Politycy raczej odkładali decyzję na później, wyrażając nadzieję, że nadejdzie taki dzień, gdy Wielki Piątek będzie wolny od pracy, ale jeszcze nie teraz.

Czy ten dzień właśnie nadszedł? Sukces petycji o wolną Wigilię pokazuje, że podobne postulaty mogą przebić się do mainstreamu politycznego. Wolna Wigilia funkcjonowała latami jako postulat, zanim w końcu stała się rzeczywistością. Teraz ta sama droga może czekać Wielki Piątek.

Ile dni wolnych mają Polacy?

Obecnie w Polsce obowiązuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy (wraz z wolną Wigilią od 2025 roku). Jednak dwa z nich (Wielkanoc i Zielone Świątki) zawsze wypadają w niedzielę, więc realnie wolnych dni roboczych jest mniej.

Gdyby Wielki Piątek dołączył do tej listy, Polska miałaby 15 świąt ustawowych, ale ze względu na Zielone Świątki i Niedzielę Wielkanocną - w praktyce 13 dni. To wciąż mieściłoby się w europejskiej średniej (wynosi on 12,6 dni wolnych).

Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie petycji? Trudno powiedzieć. Komisja ds. Petycji nie ma sztywnych terminów na rozpatrzenie wniosku. Biorąc jednak pod uwagę, że Wielkanoc 2026 wypada 5 kwietnia, ewentualna zmiana przepisów przed tą datą wymagałaby bardzo szybkiego działania parlamentu. Bardziej realistyczny scenariusz to dyskusja w perspektywie 2027 roku.

Źródło: sejm.gov.pl

Powiązane
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Sejmowa komisja debatuje o przyszłości ciepłownictwa. Czy właściciele pomp ciepła znów stracą?
Sejmowa komisja debatuje o przyszłości ciepłownictwa. Czy właściciele pomp ciepła znów stracą?
Szef będzie musiał zapłacić za samą podróż służbową jak za czas pracy? Sejmowa komisja podjęła decyzję
Szef będzie musiał zapłacić za samą podróż służbową jak za czas pracy? Sejmowa komisja podjęła decyzję
Źródło: INFOR
Kadry
Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
26 sty 2026

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.
Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?
26 sty 2026

Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
26 sty 2026

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
26 sty 2026

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.

Stażowe - kiedy ZUS odmawia wydania zaświadczenia. Ważny komunikat ZUS z 26 stycznia 2026 r.
26 sty 2026

W dniu 26 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał informację prasową, która odnosi się do procedury wnioskowania i wydawania zaświadczenia dotyczącego tzw. stażowe. ZUS wskazuje też, kiedy odmawia wydania zaświadczenia - warto wiedzieć jakich błędów uniknąć. Bo jak wynika z informacji ZUS: Do tej pory ZUS odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
23 sty 2026

Zmiana podejścia do choroby - tak, by dawać sobie prawo do odpoczynku i regeneracji bez poczucia winy - jest celem kampanii „MAMY czas na zdrowie”. Kampania to nie tylko wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw, ale również budowanie świadomości społecznej oraz konkretne aktywności na rzecz tworzenia przyjaźniejszych miejsc pracy.

Reforma PIP a przyszłość kontraktów B2B w IT – między ochroną pracownika a specyfiką branży
22 sty 2026

Planowane zmiany w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, co do których wciąż toczą się rozmowy na szczeblu rządowym, to być może jeden z najbardziej przełomowych projektów legislacyjnych dla polskiego rynku pracy w ostatnich latach, a branża IT będzie jednym z sektorów, który (jeśli projekt dojdzie do skutku odczuje je najsilniej).
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
22 sty 2026

Dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego m.in. dzięki mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS o wynagrodzeniach. Dodali, że dane te mogą zmniejszyć skłonność RPP do obniżki stóp na posiedzeniu w lutym.
