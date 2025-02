1550 zł dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Trzeba wypełnić Wn-D i dołączyć INF-D-P. Można wystąpić z korektą wniosku i otrzymać wyższe dofinansowanie z wyrównaniem od lipca 2024 r.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyróżnić można trzy stopnie niepełnosprawności. Chodzi o znaczny stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz lekki stopień niepełnosprawności. W ustawie zdefiniowano także czym jest niepełnosprawność. Rozumiana jest ona jako trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

REKLAMA

Autopromocja

Stopnie niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. W celu pełnienia ról społecznych, wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczane są osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, przez co są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Mogą także wymagać czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zaliczane się osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się także osoby o naruszonej sprawności organizmu, które mają ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Ważne Należy pamiętać, że zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności nie oznacza wykluczenia możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; wykonywania pracy zdalnej.

1550 zł dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

REKLAMA

20 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację wprowadzającą zwiększone dofinansowania z PFRON do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy zatrudniający osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 550 zł miesięcznie. W przypadku zatrudniania osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz dla osób niewidomych, dofinansowanie będzie zwiększone. O 1 035 zł Oznacza to, że łączna kwota dofinansowania do zatrudnienia osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zwiększona do 2 585 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioski z nowymi kwotami można składać w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji od początku stycznia 2025 r. Nowela zakłada także możliwość korygowania dokumentów za okres od lipca 2024 r. Korekty składa się na tych samych zasadach, co wszystkie korekty związane z załącznikiem Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P).

Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi odpowiednio:

2760 zł (przed nowelizacją było 2400 zł ) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

(przed nowelizacją było 2400 zł ) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1550 zł (przed nowelizacją było 1350 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

(przed nowelizacją było 1350 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 575 zł (przed nowelizacją było 500 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, mogą otrzymać zwiększenie do dofinansowania w wysokości:

1380 zł (przed nowelizacją było 1200 zł) w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 4140 zł.

(przed nowelizacją było 1200 zł) w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 1035 zł (przed nowelizacją było 900 zł) w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 2585 zł.

(przed nowelizacją było 900 zł) w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 690 zł (przed nowelizacją było 600 zł) w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności. Łączne dofinansowanie wyniesie wtedy 1265 zł.

Dofinansowanie: kiedy nie przysługuje

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. Nie przysługuje także w przypadku pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Nie otrzymają go pracodawcy na wynagrodzenia wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało także w momencie, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Nie otrzymają go także pracodawcy w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Pracodawcy posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł, muszą liczyć się z tym, że Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji.

Należy także pamiętać, że kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75 proc. tych kosztów. Koszty płacy to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy