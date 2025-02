To dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 i 2026

W 2025 r. obowiązują takie same zasady jak w 2024 r. O kontroli nie zawsze trzeba uprzedzać 7 dni przed. Kontrolerzy mogą wejść o każdej porze i to w dzień i w nocy, bez zapowiedzi. W gruncie rzeczy dotyczy to milionów Polaków, czy jest się o co obawiać? To zależy czy ktoś ma coś na sumieniu.