Znane już są kwoty: 2 760 zł, 1 550 zł, 575 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Takie są propozycje, trwają konsultacje. Jednak już weszło w życie rozporządzenie, które określa czas na dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2027 r.

Nowe zasady co miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Weszło już w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z dnia 31 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1191: dalej jako: rozporządzenie). Przepisy zaczęły obowiązywać od 7 sierpnia 2024 r. Zamiany nie są małe, bo rozporządzenie wydłuża maksymalny okres udzielania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, stanowiącego pomoc publiczną, z uwzględnieniem okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014” - do dnia 30 czerwca 2027 r.

Zacznijmy jednak od tego, że rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44, 858, 1089 i 1165). Ta ustawa określa zasady zatrudniania i rozliczania związanego z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Ważne Co określają nowe przepisy? Nowe przepisy wskazują na: szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz terminy składania i wzory: a) miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych; b) wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku;

wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Do kiedy dofinansowanie na niepełnosprawnych?

Dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną jest udzielane do dnia 30 czerwca 2027 r. Co ważne, do dofinansowania, które zostało wypłacone od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli do 6 sierpnia 2024 r.), stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Nowe, nie małe kwoty dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych. Są konsultacje.

Z powyższym związane jest to, że będą nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Prawdopodobnie będzie to: 2 760 zł, 1 550 zł, 575 zł. Trwają konsultacje publiczne w związku z z projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyżej już wspominanej. Zmiana przepisów prowadzi do zwiększenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ma wynosić:

1 550 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 1 350 zł);

2 760 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 2 400 zł);

575 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 500 zł).

W przypadku osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty zwiększa się do:

1 380 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 1 200 zł);

1 035 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 900 zł);

690 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 600 zł).

Musimy czekać na ostateczną wersję aktu i wejście w życie ustawy.