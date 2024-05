5 maja: Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Ważne

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania 2022-2030

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii europejskiej w zakresie równego traktowania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2156, „ustawa równościowa”) do zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, należy opracowanie i przedłożenie Radzie Ministrów Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (dalej również "KPDRT” lub „Program”). Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 to przyjęty w drodze uchwały Rady Ministrów w dniu 24 maja 2022 r. dokument programowy, opracowany w perspektywie wieloletniej. Określa on cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania w Polsce, w szczególności w zakresie:

1) podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania,

2) przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania,

3) współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.